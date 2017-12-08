Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BAILEY, CIARA R 05/19/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
BLALOCK, ANTHONY WILLIAM 04/06/1983 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
BLAZO, STEVE E 01/14/1964 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice
BOOTH, DREVAUNE CORNELIUS 03/07/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension
FERGUSON, BRITTANY N 10/11/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest of Probationer
GREEN, DONYELLE A 12/20/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
JONES, BRANDON JAMES 01/12/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Abduction
MARTIN, NICHOLAS DONALD 12/19/1970 STRUTHERS POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
MILANOWSKI, DENA L 04/04/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments
SANDERS, CEDRIC LAZARUS 03/12/1979 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer
YOUNG, ALDEN G 03/10/1992 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BARRETT, FREDRICK C 11/15/1978 08/10/2017 TIME SERVED
LINAM, JEFFREY LEE II 03/28/1986 11/19/2017 TIME SERVED
POPA, MATTHEW B 02/11/1974 09/09/2017 TIME SERVED
YOUNG, ALDEN G 03/10/1992 12/08/2017 TIME SERVED
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