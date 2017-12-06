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Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, December 6, 2017 @ 11:51 a.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BAKER, KARLOS LOPEZ 03/20/1960 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

GOOD, NATALEE GAIL 02/13/1993 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer

HARTMAN, TONI 07/30/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

JONES, CHRIS W 05/06/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Motor Vehicle Stop Lights

KRELL, RICK CLYDE SR 09/23/1960 POLAND TWP. POLICE Assault

SOLOMON, JOSEPH 07/17/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

CAPPITTE, ROSEANNE 09/22/1981 10/30/2017

CHILDRESS, CHANTE L 05/16/1971 12/04/2017

HOSTETTER, HEIDI JO 09/27/1980 11/30/2017 TIME SERVED

JENKINS, DARIN TIMOTHY 03/07/1972 11/06/2017 TIME SERVED

JONES, DI'AYSHA 08/19/1999 12/04/2017 NCF

MARLIN, JOHN 02/21/1965 11/06/2017 TIME SERVED

SHARPE, CAMEO A 01/05/1984 11/16/2017 OWN RECOGNIZANCE

SIMPSON, ERIK 10/03/1997 06/27/2017 OWN RECOGNIZANCE

TOMLIN, MICHAEL H 04/29/1983 09/24/2017

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