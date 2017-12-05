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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, December 5, 2017 @ 11:55 a.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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BARNES, CLARENCE D 03/13/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under The Influence of Alcohol/Drugs

BAUDUIN, VERNON P 10/28/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Recovered Stolen Property

BOATWRIGHT, MARQELLE STEVON 12/20/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Identity Fraud

BROWN, ALBERT LACHARLES 05/05/1988 STRUTHERS POLICE DEPT. Contempt of Court

CARTER, JAMES 04/22/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Promote Prostitution

CHILDRESS, CHANTE L 05/16/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

CODDINGTON, STEVEN LOUIS 07/15/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Prior Conviction w/i 20 years

DAWSON, BRUCE ALLEN 07/29/1963 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

EDWARDS, TREVEONN 11/11/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

FLEMING, FREDERICK R III 01/19/1966 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

HAYNES, GILMORE ZION 11/15/1999 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

WRIGHT, TRAMAINE GERALD LAMONT JR 11/11/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

CRUZ, ISIS 10/17/1977 06/08/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LIGHTNER, SHERRY 09/22/1975 10/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MALYSA, SUSAN J 08/08/1984 11/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PENCE, RANDY W 03/31/1983 12/04/2017 BONDED OUT

SYKES, LEONARD LLEWELLYN JR 06/27/1973 10/04/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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