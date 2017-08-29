Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ANDERSON, ANNETTE LYNNE 8/10/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
ANZELMO, LISA MARIE 3/23/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
BANKS, TIMOTHY DANIEL 6/8/1994 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
CHICASE, MARC A 4/20/1977 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Inducing Panic
DAVIS, DANESHA 8/25/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Fugitive From Justice
HENRY, ELEXIS LASHAY 3/2/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
HOLLAND, TERRASIA DONNYEIL 5/23/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)
KEELING, KYLE W 8/19/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
KNIGHT, HELENA 7/14/1984 CANFIELD POLICE DEPT. Fugitive From Justice
KOBY, KENNETH K II 2/16/1967 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
LAMBERT, NICOLE RACHELLE 8/2/1991 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Illegal Assembly or Possession of Chemicals for the Manufacture of Drugs
MCKINNEY, WILLIE 2/15/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
OLDS, BOBBI TANIECE 8/21/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
PERRY JR, PAUL NMI 7/4/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License
PHILLIPS, DANIELLE MARIE 9/28/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
PUSEY, GERALD EISON 3/19/1957 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
REGANO, PHILLIP LEIGHTON 8/22/1948 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
THOMAS, MARCUS JAMES 1/31/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
TORRES-WILLIS, MARQUIS DIONNE 12/3/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability
WESTFALL, CLAIDE RAYMOND 11/28/1966 BOARDMAN POLICE DEPT. Aggravated Menacing
WILLIAMS JR, JAMES ALBERT 4/29/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
WILLIAMS JR, SANDY RHODELL 6/10/1985 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
WILSON, MATTHEW JAMES 6/13/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Vehicular Homicide; Vehicular Homicide; Vehicular Manslaughter
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BERRY, GRAPH 2/21/1938 8/18/2017 TIME SERVED
BOONE, MARQUETT MAURICE 10/16/1985 8/25/2017 TIME SERVED
CALHOUN, XAVIER DEANTHONY 10/3/1998 8/26/2017 BONDED OUT
CAMPBELL, MICHAEL E 11/12/1964 8/5/2017 TIME SERVED
CASE, DENZEL N 8/14/1994 6/8/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CHICASE, MARC A 4/20/1977 8/27/2017 BONDED OUT
CUBERO CRUZ, LUIS ANGEL 8/29/1992 8/24/2017 BONDED OUT
GONCALVES, NORA LEE 7/11/1983 8/20/2017 BONDED OUT
HARDY, MILENA 7/24/1988 8/25/2017 TIME SERVED
HILL, CHRISTOPHER 7/16/1981 8/15/2017 TIME SERVED
HOLLAND, TERRASIA DONNYEIL 5/23/1993 8/28/2017 RELEASED
JENKINS, KEJUAN LAMAR 12/24/1991 8/28/2017 BONDED OUT
KOBY, KENNETH K II 2/16/1967 8/28/2017 BONDED OUT
MALAGISI, MICHAEL J 2/14/1982 8/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MOORE, SHALANA D 9/28/1990 8/26/2017 BONDED OUT
PHILLIPS, DANIELLE MARIE 9/28/1979 8/28/2017 BONDED OUT
POE, CHRISTOPHER L 1/10/1982 8/23/2017 TIME SERVED
RIGGS, DANIEL P 5/25/1979 8/24/2017 TIME SERVED
SCOTT, PATRELL MARQEASE 1/7/1990 7/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SEEKINS, MELISSA S 12/7/1979 8/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHERHAG, WILLIAM DAVID 4/20/1970 8/25/2017 TIME SERVED
THOMAS, MARCUS JAMES 1/31/1985 8/27/2017 BONDED OUT
WEBBER, LAURI LYNN 5/2/1970 8/28/2017 CR4 SUMMONS
WILSON-GRADY, GLENN RODICK 6/10/1989 8/26/2017 BONDED OUT
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