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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, August 24, 2017 @ 12:18 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BROWN, CARMEN D 12/16/1955 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

BUCK, YVONNE 7/25/1958 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

CLINKSCALE, BRANDON LAMONT 7/3/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

DETONE, FRANK NICHOLAS 10/14/1996 BOARDMAN POLICE DEPT. Aggravated Robbery

DONOVAN, JAHLIK MARQUIS 5/18/1998 OSP Trafficking in Drugs

HARASYN, PETER S 7/2/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

HOWARD, TERRANCE T 6/25/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

MCCUDDEN, MICHAEL JOSEPH 8/31/1956 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

MCGEARY, DONOVAN D 10/26/1997 OSP Trafficking in Drugs

PERRY, TEANDRE SHERATON 5/20/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Damaging/Endangering

POE, CHRISTOPHER L 1/10/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Criminal Damaging/Endangering

REVERE, JONTAE 6/23/1990 BOARDMAN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

RIVERA, SARAH J 3/24/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

VALENTINE, JONATHAN KIJUAN 6/20/1992 BOARDMAN POLICE DEPT. Felonious Assault

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALEXANDER, ANNETTE LONNIE 10/2/1975 7/18/2017 TRANSPORTED TO ODRC

ANDERSON, DEVON M 12/16/1980 2/25/2017 TIME SERVED

BARNES, BRAYLON JEROME 11/2/1991 8/23/2017 COURT ORDERED RELEASE

BAYTOS JR, GERALD RICHARD 9/20/1966 8/11/2017 TIME SERVED

BLACK, KEIMONE L 9/16/1992 8/22/2017 BONDED OUT

BOGGS, BRIAN D 11/30/1984 8/23/2017 CR4 SUMMONS

CLEMONS, MARLON D 1/24/1978 8/8/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

EDWARDS, LOUIS R. 4/2/1967 7/18/2017 BONDED OUT

GORDON, RAYMOND D 6/11/1987 8/23/2017 BONDED OUT

GRACE, MEGHAN ELIZABETH 6/22/1983 8/8/2017 TRANSPORTED TO ODRC

GREEN, MGELLE 6/16/1989 8/23/2017 BONDED OUT

GUTIERREZ, ERIC 12/12/1997 8/21/2017 BONDED OUT

HERNS, FRANKLIN C 3/5/1993 7/26/2017 TIME SERVED

HOLLER, THOMAS JAY JR 5/4/1995 8/23/2017 BONDED OUT

HOPKINS, GABRIELLE 2/20/1992 8/22/2017 CR4 SUMMONS

JONES, SHAKAILA J 3/1/1989 7/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JONES, TERRON L 11/13/1998 8/11/2017 BONDED OUT

JORDAN, DEWAYNE LASHAWN 10/6/1995 8/4/2017 COURT ORDERED RELEASE

MEDVED, STEPHEN P 5/3/1969 8/19/2017 BONDED OUT

REVERE, JONTAE 6/23/1990 8/24/2017 BONDED OUT

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