Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ANDUJAR, TOMAS III 1/23/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents
ANTHONY, JORDAN MICHAEL 9/25/1991 SEBRING POLICE DEPT. Felonious Assault
BAIR, DOUGLAS S 2/10/1991 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Burglary
BAUGH, JACINTA LYNN 1/9/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Menacing
BELTON, DEMOND O 12/28/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
BERRY, GRAPH 2/21/1938 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
BOCIAN, MATTHEW A 2/11/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Misuse of Credit Card
BROWN, ROBERT GENE 10/14/1961 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs
BURRESS, MALISSA DALE 6/25/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
CALDWELL, BECKY SUE LYNN 4/5/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
CAROSELLA, VINCENT JAMES 10/9/1962 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Unauthorized Use Of Property
CLINKSCALE, MAURICE COREY 9/15/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
COATES, KENNETH L 7/15/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Parole Violation
COBB, DAVID ERIC JR 6/29/1990 CAMPBELL POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
CREMEANS, JEREMY DALE 1/13/1985 COITSVILLE POLICE DEPT. Domestic Violence
CULP, ANDREW L 3/2/1989 SEBRING POLICE DEPT. Obstructing Justice
GETSY, CATHERINE ALLISON 7/30/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
GIBSON, JASON LAMONT 8/16/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering
GLAISTER, KASEY 5/14/1997 STRUTHERS POLICE DEPT. Theft
GONCALVES, NORA LEE 7/11/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
GUTIERREZ, ERIC 12/12/1997 STRUTHERS POLICE DEPT. FRA Suspension
HOGAN, MILES BRIAN 2/13/1964 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
JONES, WILLIAM PAUL MICHAEL 6/13/1997 CAMPBELL POLICE DEPT. Rape
KOHUT, MICHAEL 8/1/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer
KOVELL, NICHOLAS P 4/22/1981 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
LAWRENCE, JOHN C 7/19/1956 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
MEDVED, STEPHEN P 5/3/1969 MILL CREEK METRO PARK POLICE Drug Paraphernalia
PENDLAND, ERIC J 2/2/1982 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Endangering Children
PERRY, CHRISTOPHER 3/19/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Offenses Involving Underage Persons
PRATT, TROY CHARLES 2/10/1971 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Inducing Panic
RASNICK, MICHAEL DUANE 1/7/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
ROSSER, STEVEN AUSTIN 5/16/1994 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Using Weapons While Intoxicated
SANOR, BRANDON K 11/25/1985 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
SMIDT, WESLEY P 9/15/1989 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs
SPELLER, KEVIN C 9/4/1981 SEBRING POLICE DEPT. Aggravated Robbery
STEVENS, CRAIG J 7/27/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Possession of Drugs/Drug Abuse
STEVENSON, MICHAEL 1/20/1983 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
TARTAR, JOHN R 6/12/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
TATUM, CHAMP ELL LADAWN MARIE 4/14/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
TAYLOR, CHARLES KEVIN 7/11/1959 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Felonious Assault
TERRY, JASON M 2/9/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Forgery
VEGERANO RIVERA, IRIS 1/18/1964 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Resisting Arrest
WILLIAMS, BRANDI MONIQUE 2/11/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ADAMS, ASHLEY MONIQUE 11/21/1995 8/18/2017 OWN RECOGNIZANCE
ADAMS, RONALD JAMES 5/6/1997 8/16/2017 COURT ORDERED RELEASE
BARNES, CORNELL 4/14/1986 8/18/2017 TIME SERVED
BLACK, RONNY LEE 1/21/1959 12/30/2016 TIME SERVED
BLOOR, BRIAN T 2/4/1975 8/19/2017 RELEASED
BRANTLEY, ALPHONSO VASHONE 5/27/1995 8/16/2017 COURT ORDERED RELEASE
BUCK, YVONNE 7/25/1958 8/22/2017 CR4 SUMMONS
BUTTERFIELD, TRAVIS L 11/17/1985 6/26/2017 COURT ORDERED RELEASE
CAROSELLA, NINO UMBARTO 2/19/1981 8/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CLARK, PHILLIP 9/11/1987 8/13/2017 BONDED OUT
DAMATO, DANIEL M 5/6/1992 8/16/2017 COURT ORDERED RELEASE
DIRENZO, ALAN J 6/8/1996 8/20/2017 BONDED OUT
FORTNER, BREASIA MARIE 6/22/1995 8/20/2017 BONDED OUT
GLENN, JAHMAL R 9/8/1992 8/20/2017 BONDED OUT
HALL, CORY NEIL 10/24/1991 6/7/2017 RELEASED
HAMBRICK, AMY NICOLE 12/24/1987 8/17/2017 BONDED OUT
HANEY, TRACY 9/19/1971 8/3/2017 TIME SERVED
HAYDEN, ROBERT GEORGE 3/25/1992 8/16/2017 OWN RECOGNIZANCE
HOGAN, STEPHEN D 6/1/1989 8/17/2017 DISMISSED
HUDSON, PERRY HERMAN 3/30/1949 7/30/2017 BONDED OUT
JOHNSON, JORDAN R 3/7/1990 8/15/2017 BONDED OUT
JOHNSON, LOUIS FRANKLIN 5/23/1998 8/17/2017 NO CHARGES FILED
JONES, RAMONT DANTHONY 10/2/1993 8/19/2017 BONDED OUT
KENNEDY, TIFFANY LORRIANE 11/12/1983 8/18/2017 TIME SERVED
LAWRENCE, JOHN C 7/19/1956 8/17/2017 CR4 SUMMONS
LOVE, TREOTAE KIEVE 8/8/1993 8/19/2017 BONDED OUT
MCGAULEY, BRYANT KEITH III 9/15/1998 8/21/2017 BONDED OUT
MCGEE, HALINA M 8/2/1983 8/18/2017 CR4 SUMMONS
MENDEZ, ANGEL LOUIS 2/16/1964 8/4/2017 COURT ORDERED RELEASE
MINES, ASHLEY N 4/3/1990 8/18/2017 TIME SERVED
MONTGOMERY, BRYAN L 2/12/1959 8/19/2017 OWN RECOGNIZANCE
NIDDEL, AMY MARIE 2/5/1980 5/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
NUSSBAUMER, KAREN L 2/17/1960 8/19/2017 BONDED OUT
ORTIZ, ANGEL L III 8/30/1992 8/18/2017 BONDED OUT
OURS, PHILIP ANGELO 9/10/1965 8/12/2017 TIME SERVED
PERKINS, TASHAUNNA M 12/5/1984 7/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PETERSON, JOSEPH E 3/14/1977 8/3/2017 COURT ORDERED RELEASE
PHELPS, JENNIFER L 3/5/1979 8/9/2017 TIME SERVED
PIPINO, KAREN S 7/22/1967 8/18/2017 TIME SERVED
RAMIREZ REYNOSO, MARIA 1/22/1987 7/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RAPCINKO, JASON DONALD 2/1/1983 6/17/2017 BONDED OUT
REED, NICOLE 3/14/1990 8/21/2017 CR4 SUMMONS
RICHARDSON, DURRELL LAMAR JR 4/5/1998 8/17/2017 BONDED OUT
RITTER, MEAGHAN M 6/14/1990 8/18/2017 TIME SERVED
RUFFIN, SAVON EUGENE 6/7/1995 8/7/2017 DISMISSED
RUSSO, RYAN DANIEL 10/8/1980 7/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHUTTLESWORTH, TERRI L 4/21/1990 8/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SNYDER, NAKITA MARIE 1/1/1993 8/18/2017 BONDED OUT
TATE, DAVANZO LAMANAS 10/3/1956 8/17/2017 BONDED OUT
TOBIN, EDWARD LAVERN JR 8/8/1974 8/21/2017 CR4 SUMMONS
TRAVIS, ROBERT JOSEPH III 8/5/1997 7/6/2017 TIME SERVED
VARCHULIK, MICHAEL ANTHONY 9/12/1969 8/17/2017 BONDED OUT
WARRICK, JOSEPH R 1/14/1980 6/30/2017 BONDED OUT
WATTS, REGINALD D 10/13/1965 8/18/2017 BONDED OUT
WELSH, MICHAEL A 9/8/1973 8/10/2017 TIME SERVED
WILLIAMS, ROY KEVIN 2/5/1965 7/27/2017 OWN RECOGNIZANCE
WILLISON, JOHN L JR 7/23/1966 8/13/2017 TIME SERVED
WOODALL, TERRANCE A 1/11/1980 8/20/2017 NO CHARGES FILED
YERKEY, JOHN DEAN 1/14/1974 8/19/2017 BONDED OUT
YERRACE, LORI A 3/3/1962 8/21/2017 CR4 SUMMONS
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.