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Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, August 21, 2017 @ 12:13 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ANDUJAR, TOMAS III 1/23/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents

ANTHONY, JORDAN MICHAEL 9/25/1991 SEBRING POLICE DEPT. Felonious Assault

BELTON, DEMOND O 12/28/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

CULP, ANDREW L 3/2/1989 SEBRING POLICE DEPT. Obstructing Justice

GETSY, CATHERINE ALLISON 7/30/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

GIBSON, JASON LAMONT 8/16/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering

GONCALVES, NORA LEE 7/11/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

HOGAN, MILES BRIAN 2/13/1964

JONES, WILLIAM PAUL MICHAEL 6/13/1997 CAMPBELL POLICE DEPT. Rape

MCGAULEY, BRYANT KEITH III 9/15/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Trafficking in Drugs

ROSSER, STEVEN AUSTIN 5/16/1994 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Using Weapons While Intoxicated

SMIDT, WESLEY P 9/15/1989 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

CAROSELLA, NINO UMBARTO 2/19/1981 8/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DIRENZO, ALAN J 6/8/1996 8/20/2017 BONDED OUT

FORTNER, BREASIA MARIE 6/22/1995 8/20/2017 BONDED OUT

GLENN, JAHMAL R 9/8/1992 8/20/2017 BONDED OUT

JOHNSON, JORDAN R 3/7/1990 8/15/2017 BONDED OUT

KENNEDY, TIFFANY LORRIANE 11/12/1983 8/18/2017 TIME SERVED

LOVE, TREOTAE KIEVE 8/8/1993 8/19/2017 BONDED OUT

MINES, ASHLEY N 4/3/1990 8/18/2017 TIME SERVED

PIPINO, KAREN S 7/22/1967 8/18/2017 TIME SERVED

RITTER, MEAGHAN M 6/14/1990 8/18/2017 TIME SERVED

SAYERS, DAWNA N 7/8/1982 8/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WARRICK, JOSEPH R 1/14/1980 6/30/2017 BONDED OUT

WOODALL, TERRANCE A 1/11/1980 8/20/2017 NO CHARGES FILED

YERKEY, JOHN DEAN 1/14/1974 8/19/2017 BONDED OUT

YERRACE, LORI A 3/3/1962 8/21/2017 CR4 SUMMONS

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