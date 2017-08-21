Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ANDUJAR, TOMAS III 1/23/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents
ANTHONY, JORDAN MICHAEL 9/25/1991 SEBRING POLICE DEPT. Felonious Assault
BELTON, DEMOND O 12/28/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
CULP, ANDREW L 3/2/1989 SEBRING POLICE DEPT. Obstructing Justice
GETSY, CATHERINE ALLISON 7/30/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
GIBSON, JASON LAMONT 8/16/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering
GONCALVES, NORA LEE 7/11/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
HOGAN, MILES BRIAN 2/13/1964
JONES, WILLIAM PAUL MICHAEL 6/13/1997 CAMPBELL POLICE DEPT. Rape
MCGAULEY, BRYANT KEITH III 9/15/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Trafficking in Drugs
ROSSER, STEVEN AUSTIN 5/16/1994 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Using Weapons While Intoxicated
SMIDT, WESLEY P 9/15/1989 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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CAROSELLA, NINO UMBARTO 2/19/1981 8/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DIRENZO, ALAN J 6/8/1996 8/20/2017 BONDED OUT
FORTNER, BREASIA MARIE 6/22/1995 8/20/2017 BONDED OUT
GLENN, JAHMAL R 9/8/1992 8/20/2017 BONDED OUT
JOHNSON, JORDAN R 3/7/1990 8/15/2017 BONDED OUT
KENNEDY, TIFFANY LORRIANE 11/12/1983 8/18/2017 TIME SERVED
LOVE, TREOTAE KIEVE 8/8/1993 8/19/2017 BONDED OUT
MINES, ASHLEY N 4/3/1990 8/18/2017 TIME SERVED
PIPINO, KAREN S 7/22/1967 8/18/2017 TIME SERVED
RITTER, MEAGHAN M 6/14/1990 8/18/2017 TIME SERVED
SAYERS, DAWNA N 7/8/1982 8/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WARRICK, JOSEPH R 1/14/1980 6/30/2017 BONDED OUT
WOODALL, TERRANCE A 1/11/1980 8/20/2017 NO CHARGES FILED
YERKEY, JOHN DEAN 1/14/1974 8/19/2017 BONDED OUT
YERRACE, LORI A 3/3/1962 8/21/2017 CR4 SUMMONS
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