Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ABRON, DEANDREY LAMAR 7/31/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation
ALLEN, GINA MARIE 7/31/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
CARABBIA, ORLAND A JR 5/7/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension
COHILL, CEDRIC JEROME 8/15/1988 OSP Failure to verify address
CRIMLEY, JASON A 9/18/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
DAVIS, ALICIA T 9/10/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
ESPOSITO, MICHAEL III 11/13/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
HILL, CHRISTOPHER 7/16/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
JESWALD, LOUIS A 4/14/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
JOHNSON, JORDAN R 3/7/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
JOHNTONY, SAMUEL N 1/28/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
LAMPING, ZACHARY LEE 8/2/1995 POLAND TWP. POLICE Assault
LEONARD, TERRELL L 4/11/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
LIPSCOMB, IVAN M JR 12/2/1992 CAMPBELL POLICE DEPT. Trafficking in Drugs
LITTLE, GERALD T 4/30/1980 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
MUHAMMAD, KAYAN ALI 10/6/1997 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Theft
NORTH, JAMELL L SR 2/2/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation
RUSHTON, MAURICE 5/20/1960 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION Fugitive From Justice
THOMAS, MARQUIS RASHAD 7/27/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
TURNER, JOHN EDWARD 11/4/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
VERNUCCI, NICHOLAS 12/27/1991
VICKERS, RICHARD A 1/23/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
WHITE, MELVIN L 4/16/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ALSTON, SHAAHIYN H 11/27/1988 8/14/2017 COURT ORDERED RELEASE
ASHBY, JASON M 8/14/1986 8/12/2017 COURT ORDERED RELEASE
BOGDEN, EUGENE A 7/31/1957 8/12/2017 TIME SERVED
CIPRICH, CHRISTOPHER S 11/8/1987 8/12/2017 BONDED OUT
CURRIER, REGINA 1/19/1970 8/6/2017 BONDED OUT
DUNCAN, EVAN 9/30/1982 8/12/2017 TIME SERVED
FRYE, CHRISTAL M 11/10/1982 8/13/2017 CR4 SUMMONS
HANCOCK, ANTHONY M 6/19/1981 8/11/2017 TIME SERVED
HARKNESS, ALISHA M 5/18/1982 11/10/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HILBERT, SEAN P 8/6/1991 8/10/2017 TIME SERVED
JOHNSON, DEANDRE L 2/5/1988 8/12/2017 BONDED OUT
JOHNSON, LATOYA 5/4/1988 5/19/2017 TIME SERVED
KESLAR, TROY THOMAS 6/14/1981 8/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KIMBROUGH, JAYQHAWN 2/24/1999 8/10/2017 BONDED OUT
MARROW, LARRY DONNELL JR 10/30/1987 8/11/2017 BONDED OUT
MARTINKO, ABBY KATHERINE 2/16/1995 8/4/2017 TIME SERVED
MITCHELL, DAIRYON AQULLIA MYKAL 8/30/1996 7/29/2017 BONDED OUT
NELSON, RODNEESHA D'SHAY 7/22/1990 8/12/2017 TIME SERVED
PALMER, STANLEY LEE II 12/13/1989 6/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PORTER, RYAN NATHAN 6/30/1996 8/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PRATHER, WARDELL 11/21/1979 7/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RESEK, CHRISTINA 10/12/1985 8/3/2017 COURT ORDERED RELEASE
SIMMONS, THOMAS HARDING JR 10/29/1953 8/14/2017 COURT ORDERED RELEASE
STOFFER, DAYMOND 10/10/1994 8/15/2017 CR4 SUMMONS
WARNER, DORIAN 7/10/1992 7/26/2017 TIME SERVED
WOLFGANG, WENDY ANN 7/24/1966 6/24/2017 COURT ORDERED RELEASE
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