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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, August 15, 2017 @ 12:19 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ABRON, DEANDREY LAMAR 7/31/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

ALLEN, GINA MARIE 7/31/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

CARABBIA, ORLAND A JR 5/7/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension

COHILL, CEDRIC JEROME 8/15/1988 OSP Failure to verify address

CRIMLEY, JASON A 9/18/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

DAVIS, ALICIA T 9/10/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

ESPOSITO, MICHAEL III 11/13/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

HILL, CHRISTOPHER 7/16/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

JESWALD, LOUIS A 4/14/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

JOHNSON, JORDAN R 3/7/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

JOHNTONY, SAMUEL N 1/28/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

LAMPING, ZACHARY LEE 8/2/1995 POLAND TWP. POLICE Assault

LEONARD, TERRELL L 4/11/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

LIPSCOMB, IVAN M JR 12/2/1992 CAMPBELL POLICE DEPT. Trafficking in Drugs

LITTLE, GERALD T 4/30/1980 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

MUHAMMAD, KAYAN ALI 10/6/1997 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Theft

NORTH, JAMELL L SR 2/2/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

RUSHTON, MAURICE 5/20/1960 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION Fugitive From Justice

THOMAS, MARQUIS RASHAD 7/27/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

TURNER, JOHN EDWARD 11/4/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

VERNUCCI, NICHOLAS 12/27/1991

VICKERS, RICHARD A 1/23/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

WHITE, MELVIN L 4/16/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALSTON, SHAAHIYN H 11/27/1988 8/14/2017 COURT ORDERED RELEASE

ASHBY, JASON M 8/14/1986 8/12/2017 COURT ORDERED RELEASE

BOGDEN, EUGENE A 7/31/1957 8/12/2017 TIME SERVED

CIPRICH, CHRISTOPHER S 11/8/1987 8/12/2017 BONDED OUT

CURRIER, REGINA 1/19/1970 8/6/2017 BONDED OUT

DUNCAN, EVAN 9/30/1982 8/12/2017 TIME SERVED

FRYE, CHRISTAL M 11/10/1982 8/13/2017 CR4 SUMMONS

HANCOCK, ANTHONY M 6/19/1981 8/11/2017 TIME SERVED

HARKNESS, ALISHA M 5/18/1982 11/10/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HILBERT, SEAN P 8/6/1991 8/10/2017 TIME SERVED

JOHNSON, DEANDRE L 2/5/1988 8/12/2017 BONDED OUT

JOHNSON, LATOYA 5/4/1988 5/19/2017 TIME SERVED

KESLAR, TROY THOMAS 6/14/1981 8/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KIMBROUGH, JAYQHAWN 2/24/1999 8/10/2017 BONDED OUT

MARROW, LARRY DONNELL JR 10/30/1987 8/11/2017 BONDED OUT

MARTINKO, ABBY KATHERINE 2/16/1995 8/4/2017 TIME SERVED

MITCHELL, DAIRYON AQULLIA MYKAL 8/30/1996 7/29/2017 BONDED OUT

NELSON, RODNEESHA D'SHAY 7/22/1990 8/12/2017 TIME SERVED

PALMER, STANLEY LEE II 12/13/1989 6/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PORTER, RYAN NATHAN 6/30/1996 8/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PRATHER, WARDELL 11/21/1979 7/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RESEK, CHRISTINA 10/12/1985 8/3/2017 COURT ORDERED RELEASE

SIMMONS, THOMAS HARDING JR 10/29/1953 8/14/2017 COURT ORDERED RELEASE

STOFFER, DAYMOND 10/10/1994 8/15/2017 CR4 SUMMONS

WARNER, DORIAN 7/10/1992 7/26/2017 TIME SERVED

WOLFGANG, WENDY ANN 7/24/1966 6/24/2017 COURT ORDERED RELEASE

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