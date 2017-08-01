BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALEXANDER, ELIJAH G 10/10/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
ARNOLD, ERIC A 8/12/1984 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BAKER, DEVIN EDWARD 2/10/1985 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BELL, JORDAN SCOTT 9/26/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
CARROLL, ADRIAN L 10/13/1961 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
CHARLTON, LEQUAN NEIL 8/31/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
GATES, EDWARD GLENN JR 9/7/1981 POLAND TWP. POLICE Theft
GREEN, TEMPEST L 6/2/1988 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
KENNEDY, PIERRE 11/22/1987 STRUTHERS POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
MASTERS, DANA M 6/24/1982 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
MORRIS, RICO ANTHONY 7/25/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Burglary
PETERSON, JOHNATHAN ELIJHA 12/29/1993 POLAND TWP. POLICE Domestic Violence
SARCHIONE, DARLENE ANNE 9/18/1965 SMITH POLICE DEPT. Assault
SCANNELL, BENJAMIN R 12/25/1990 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence
SCOTT, PATRELL MARQEASE 1/7/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Involuntary Manslaughter
SHAVERS, CURTIS L 11/2/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
SHULER, TRACEY DION 9/24/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
VALENTINE, JOSE L JR 8/10/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Physical Control of Vehicle While Under The Influence
WELLS, JON H 3/28/1976 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
WILLIAMS, DANIEL ELIJAH 5/29/1995 ADULT PAROLE AUTH. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
WILLIAMS, EARLENE 7/10/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
WOLFGANG, JACK CHRISTOPHER 1/17/1965 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Domestic Violence
WOODBRIDGE, ANTWAN RAY 5/24/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BALLARD, JOCQUE D 11/12/1978 10/22/2016 TRANSPORTED TO ODRC
BENNETT, DEMETRIUS LEON III 7/22/1991 7/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BERMUDEZ SHAULIS, LEEANA DENISE 5/5/1998 7/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BORBEI, STEPHAN 5/23/1992 4/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BRIGGS, DIANNA 8/12/1956 7/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BROWN, KAYLOR D 8/20/1991 7/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BROWN, STEVEN HOWARD 12/17/1983 6/8/2017 COURT ORDERED RELEASE
BUCKLEY, BRIAN FRANCIS 1/28/1993 7/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC
CHAMBERLAIN, PHYLLIS REGINA JULIA 11/14/1960 4/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CINTRON, LUIS ORLANDO GIRON 8/17/1984 7/31/2017 BONDED OUT
CONNER, ELIYAH JOY 5/22/1996 7/31/2017 BONDED OUT
DYER, CAMERON E 8/13/1986 6/5/2017 TRANSPORTED TO ODRC
FLOYD, BREIASH NIKITA 3/20/1997 7/21/2017 TIME SERVED
FULTZ, AUNDREY H 2/22/1993 5/18/2017 TIME SERVED
HALL, JUSTIN ANDREW 2/3/1988 7/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
HAWN, LINDSEY M 1/19/1986 7/9/2017 OWN RECOGNIZANCE
HERRING, CARLOS MICHAEL 6/6/1987 5/3/2017 TRANSPORTED TO ODRC
HIGHLEY, CODY ALLEN 4/4/1994 6/1/2017 TRANSPORTED TO ODRC
KEY, WILLIE A 10/26/1986 7/30/2017 BONDED OUT
LUCKEY, CLARISSA GRACE 12/21/1992 7/30/2017 BONDED OUT
LUDT, KATHY M 1/27/1969 1/5/2017 TIME SERVED
MARTIN, SHANNITA M 2/10/1991 12/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MARTINEZ, DEMITRYUS VIZZEL 2/12/1995 7/30/2017 OWN RECOGNIZANCE
MCQUEEN, JUMAL ALFRED JR 5/12/1994 2/22/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MERCER, WHITNEY MEGHAN 5/7/1985 6/1/2017 TIME SERVED
ONEAL, MICHAEL EDWARD II 2/10/1998 7/17/2017 OUT ON WRIT
PATTERSON, PATRICK 7/1/1992 11/7/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SIMMONS, CHRISTOPHER DEVLIN 8/10/1976 7/7/2017 TRANSPORTED TO ODRC
SLEPSKI, LOUIS ANTHONY 12/31/1981 7/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SMITH, ERIC LEE 10/23/1971 7/1/2017 COURT ORDERED RELEASE
THOMPSON, NATHANIEL BUTLER JR 9/12/1996 7/25/2017 TIME SERVED
VOGLE, ANTHONY M 1/5/1981 5/2/2017 TIME SERVED
WALTON, TAWANA A 7/13/1967 5/26/2017 BONDED OUT
WILLIAMSON, TYRELL AMIN 4/6/1978 7/29/2017 BONDED OUT
WILSON, MICHAEL JAY 5/11/1994 10/24/2016 TRANSPORTED TO ODRC
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