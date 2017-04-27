BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BARNES, TERRANCE M 2/22/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
BEILING, TRAVIS JAMES 9/25/1983 STRUTHERS POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
BELL, BRIANA LESHE 8/17/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
BERKLEY, JKELSEY TATIANA 8/20/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
CHARLTON, LEQUAN NEIL 8/31/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
COTTLE, ERNEST K II 12/21/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Accident Leaving Scene
GORDON, SHERRY L 5/16/1964 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
GREENWALT, DUSTIN M SR 10/22/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation
GURLEY, GODFREY LYNN 10/17/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
HUNTER, JOHN 4/28/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
MILLER, ASHLEY N 10/12/1987 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
MOORE, JOSEPH A 8/9/1984 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
MYLES, JOHN WILLIE 6/22/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
PEARSON, WALTER K 2/9/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
PIERCE, MATTHEW D 3/7/1984 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
SATTERTHWAITE, RAHEEM A 7/2/1989 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
STORES, DEANDRE LAMAR 2/22/1995 CAMPBELL POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence
WOLFE, NICHOLAS LEE 11/2/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Vehicular Assault; Vehicular Assault
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ALLISON, ANLYNN N 1/21/1993 4/15/2017 NO CHARGES FILED
BAIRD, ZACHARY R 8/2/1991 4/27/2017 BONDED OUT
BLAZO, STEVE E 1/14/1964 4/17/2017 TIME SERVED
BODNAR, SAVANNAH SUNSHINE 7/14/1995 3/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
BRAXTON, ERICA S 1/29/1993 4/21/2017 TIME SERVED
BROWN, CEERA RASHA 10/27/1991 4/26/2017 BONDED OUT
CLARK, DESMOND LEWIS CHRISTOPHER 11/30/1981 3/20/2017 COURT ORDERED RELEASE
COXSON, KRISTI LYNN 10/11/1982 10/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CUNNINGHAM, BRUCE 2/25/1989 4/17/2017 TIME SERVED
DAVIS, SHAVONA DENISE 6/12/1988 3/22/2017 TEMP RELEASE
DICKSON, DENEISHA M 8/11/1994 4/26/2017 BONDED OUT
DURRETT, STEVEN 9/14/1970 4/23/2017 BONDED OUT
FANTONE, JENNIFER LYNN 7/15/1979 4/24/2017 OWN RECOGNIZANCE
FLICK, ALVIN W JR 5/25/1982 4/7/2017 BONDED OUT
FOSTER, DEAN ALLEN 6/21/1968 4/23/2017 BONDED OUT
GILLIAM, JESSIE LEE 10/12/1981 3/5/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GOOD, ALEAH A 3/14/1992 3/29/2017 TRANSPORTED TO ODRC
HODGE, MATTHEW D 11/10/1978 4/25/2017 TIME SERVED
MCMILLAN, KOREY C 10/24/1986 4/26/2017 BONDED OUT
MORAN, BRIAN J 5/10/1980 4/9/2017 BONDED OUT
MURRAY, EDWARD 3/12/1976 4/20/2017 TIME SERVED
NICOT, IVAN DAQUAN 3/22/1993 4/26/2017 BONDED OUT
REPICH, ELBERT BROWN 1/30/1999 4/25/2017 BONDED OUT
RUSSELL, VANESSA L 6/19/1994 4/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC
STARKS, EDNA JEAN 7/19/1992 4/8/2017 BONDED OUT
VARI, LOUIS M 7/16/1974 3/28/2017 TIME SERVED
WARD, DONALD D III 8/1/1990 11/12/2016 COURT ORDERED RELEASE
WASHINGTON, DANNY NMI 5/27/1957 3/27/2017 TIME SERVED
WEST, ELAINE 10/19/1959 4/26/2017 CR4 SUMMONS
YOUNG, ASHLEY LACEY MARIE 6/12/1993 2/23/2017 TRANSPORTED TO ODRC
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