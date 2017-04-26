BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BARNES, TERRANCE M 2/22/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
DAMRON, JEREMY 7/4/1988 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Probation Violation
DRUMMOND, DAMION MARK 5/31/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Offenses Involving Underage Persons
GALLITE, ERIC R 9/28/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
GURLEY, GODFREY LYNN 10/17/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
HARRIS, BRYAN R 6/11/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Identity Fraud
HAYES, ASHLEY N 9/17/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
HODGE, MATTHEW D 11/10/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
JONES, CHRISTIAN 10/5/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Dog Ordinance
LEISTER, MATTHEW 7/12/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
MAYYOU, THOMAS LEE 12/8/1978 STRUTHERS POLICE DEPT. Burglary
MCMILLAN, KOREY C 10/24/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
MITCHELL, TEANISHA SHAIRE 11/1/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
MOORE, JOSEPH A 8/9/1984 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
NORWOOD, PAMELA J 6/9/1967 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
POWELL, ROBERT CRAIG 4/8/1960 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
PYATT, JOHNATHAN L 11/27/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
REPICH, ELBERT BROWN 1/30/1999 JACKSON POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.
SATTERTHWAITE, RAHEEM A 7/2/1989 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
SHUGART, MICHAEL R 10/31/1986 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Arrest Of Probationer
SMITH, JOSIAH L 1/20/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License
STORES, DEANDRE LAMAR 2/22/1995 CAMPBELL POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence
WHITFIELD, REGINALD III 11/20/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE WITNESSES MAY BE COMPELLED TO TESTIFY
WILLIAMS, CYNTHIA RENEE 11/1/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
WOLFE, NICHOLAS LEE 11/2/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Vehicular Assault; Vehicular Assault
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BELCHER, LAMARCUS M 4/11/1980 4/21/2017 BONDED OUT
BENNETT, JOHN A 6/22/1982 4/21/2017 COURT ORDERED RELEASE
BLAZO, STEVE E 1/14/1964 4/17/2017 TIME SERVED
BODNAR, SAVANNAH SUNSHINE 7/14/1995 3/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
BOWERS, DANIEL TERELL 1/21/1988 4/15/2017 BONDED OUT
BRAXTON, ERICA S 1/29/1993 4/21/2017 TIME SERVED
BROWN, CEERA RASHA 10/27/1991 4/26/2017 BONDED OUT
COXSON, KRISTI LYNN 10/11/1982 10/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CROFT, TAMIKA 2/1/1992 4/17/2017 DISMISSED
DAVIS, SHAVONA DENISE 6/12/1988 3/22/2017 TEMP RELEASE
DAVIS, TROY D 7/17/1982 4/17/2017 BONDED OUT
DIORIO, WILLIAM 11/29/1973 4/25/2017 OWN RECOGNIZANCE
DURRETT, STEVEN 9/14/1970 4/23/2017 BONDED OUT
EASTERLING, REAN L 4/24/1992 4/21/2017 NO CHARGES FILED
EDWARDS, RONNIE EASTON 4/16/1947 4/25/2017 OWN RECOGNIZANCE
FORD, ROBERT J JR 12/9/1993 4/25/2017 OWN RECOGNIZANCE
GILL, MICHAEL D 9/18/1962 4/23/2017 BONDED OUT
GOOD, ALEAH A 3/14/1992 3/29/2017 TRANSPORTED TO ODRC
GORDON, ROBERT M 4/9/1973 4/25/2017 OWN RECOGNIZANCE
HERNANDEZ, PAMELA L 4/27/1968 4/25/2017 OWN RECOGNIZANCE
ILLES, JENNIFER L 9/21/1990 4/25/2017 BONDED OUT
JONES, JENAE 11/18/1998 4/25/2017 BONDED OUT
MARSHALL, LORI 6/9/1977 8/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MESKO, TIFFANY BROOKE 8/5/1989 4/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
NICOT, IVAN DAQUAN 3/22/1993 4/26/2017 BONDED OUT
NIDDEL, AMY MARIE 2/5/1980 4/21/2017 OWN RECOGNIZANCE
PATTERSON, CHERYL LYNN 6/19/1957 4/5/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RUSSELL, VANESSA L 6/19/1994 4/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC
STOKES, QUINCHE JARDE 2/7/1999 4/17/2017 OWN RECOGNIZANCE
STOUT, DOUGLAS M 8/5/1982 4/25/2017 BONDED OUT
STUCKEY, BETH A 9/14/1984 4/25/2017 CR4 SUMMONS
WARD, DONALD D III 8/1/1990 11/12/2016 COURT ORDERED RELEASE
WASHINGTON, DANNY NMI 5/27/1957 3/27/2017 TIME SERVED
WEST, ELAINE 10/19/1959 4/26/2017 CR4 SUMMONS
YOUNG, ASHLEY LACEY MARIE 6/12/1993 2/23/2017 TRANSPORTED TO ODRC
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