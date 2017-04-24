BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BAUGH, JACINTA LYNN 1/9/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
DODSON, AUTUMN NICOLE 10/31/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
DURRETT, STEVEN 9/14/1970 POLAND TWP. POLICE OVI Impaired
FOSTER, DEAN ALLEN 6/21/1968 BEAVER POLICE DEPT Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
GILL, MICHAEL D 9/18/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
HARRISS, AUSTIN MICHAEL 11/11/1997 SEBRING POLICE DEPT. Theft
KRUSELY, JOHN III 9/2/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
SMITH, MARK A 8/9/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
SUGAR, AARON DAVID 5/25/1997 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Domestic Violence
WILES, KEVIN WAYNE 11/11/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALLEN, KEITH E 3/5/1956 3/30/2016 TIME SERVED
BARR, WILLIAM G 9/29/1967 4/22/2017 BONDED OUT
CICCOLELLI, KIMBERLY LUCCILLE 7/16/1969 4/10/2017 COURT ORDERED RELEASE
CUGINI, TYLER D. 11/8/1990 4/14/2017 TIME SERVED
DUDLEY, DONALD C 12/29/1967 4/24/2017 CR4 SUMMONS
GREEN, MICHELLE RENEE 5/4/1968 4/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HALL, SHAJUAN D 1/5/1992 4/20/2017 TIME SERVED
MAYER, SAMANTHA RAE 1/1/1981 4/23/2017 CR4 SUMMONS
MCGEE, JUSTINE GRACE 10/15/1991 4/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
OROURKE, BRENDON 2/18/1991 4/17/2017 TIME SERVED
SHARBER, GARY W 8/18/1965 4/22/2017 BONDED OUT
SPRAGAN, JOSEPH JR 5/17/1977 4/21/2017 TIME SERVED
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