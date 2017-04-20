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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, April 20, 2017 @ 12:12 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BRAXTON, PATRICK ROBERT 8/25/1995 STRUTHERS POLICE DEPT. Breaking and Entering

DEVELLIN, ANDREW SCOTT 10/3/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Breaking and Entering

EASTERLING, REAN L 4/24/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

GLENN, LEON R 4/28/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. MISUSE OF 9-1-1 SYSTEM

GREEN, MICHELLE RENEE 5/4/1968 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

HALL, WENDALL ALVIN III 12/6/1968 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Complicity

HASKINS, LEON CHADWICK JR 7/29/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

HILL, PAUL S 8/7/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

HONKONEN, CRAIG R. 12/5/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

HUNTER, KATRINA R 1/17/1974 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

LOBOY, ROBERT STEVEN SR 1/30/1962 CAMPBELL POLICE DEPT. Obstructing Official Business

MAYFIELD, CARY MANNING 11/18/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

MCGEE, JUSTINE GRACE 10/15/1991 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

MUSOLINO, FRANK 2/11/1954 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

PRESTON-CURRY, MICHELLE Y 5/18/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired

RUSSELL, VANESSA L 6/19/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

VALENTIN, BLAKE MICHAEL 2/28/1994 STRUTHERS POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

VALENTIN, JOSE L III 1/3/1996 STRUTHERS POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AULET, NICHOLAS 12/29/1988 3/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BACKER, RICHARD L 9/8/1990 4/17/2017 NO CHARGES FILED

BOYD, NICOLETTE MARIE 5/7/1984 4/18/2017 RELEASED

BYERS, NATALIE 4/16/1993 4/19/2017 CR4 SUMMONS

CLENDENNING, MARK A 8/6/1991 4/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DATES, DARIUS DEMOND 1/21/1998 12/10/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DETORO, SAM CHRISTOPHER 7/12/1992 4/17/2017 TIME SERVED

FLETCHER, ERYCK 2/22/1992 4/17/2017 OWN RECOGNIZANCE

HARRISON JR, RAYMOND G 4/7/1958 10/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HARTMAN, DEANNE N 4/16/1975 4/19/2017 CR4 SUMMONS

HENNINGS, TERAELEN JAQUAN LAMONT 6/16/1996 4/20/2017 BONDED OUT

HOGAN, STEPHEN D 6/1/1989 4/19/2017 BONDED OUT

JOHNSON, ANTWAUN 7/7/1985 4/18/2017 BONDED OUT

JOHNSON, CLEO CHRISTOPHER 4/11/1991 4/15/2017 BONDED OUT

KNOX, EDWARD 11/21/1965 4/17/2017 TIME SERVED

PITTS, LEONARD WILLIAM 12/10/1979 3/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PLESS, ELIZABETH A 10/10/1967 4/7/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SATTERTHWAITE, RAHEEM ANTHONY 7/2/1989 4/13/2017 BONDED OUT

SLAGLE, DONNAH MARIE J 7/6/1971 4/9/2017 TIME SERVED

SMITH, CHRIS LEON 6/11/1983 3/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILLIAMS, LEROY JAMES 9/23/1958 4/9/2017 TIME SERVED

YERKEY, MICHAEL P 1/5/1994 4/19/2017 OWN RECOGNIZANCE

YERTZELL, BRIAN MICHAEL 3/19/1991 3/21/2017 TIME SERVED

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