BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BRAXTON, PATRICK ROBERT 8/25/1995 STRUTHERS POLICE DEPT. Breaking and Entering
DEVELLIN, ANDREW SCOTT 10/3/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Breaking and Entering
EASTERLING, REAN L 4/24/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
GLENN, LEON R 4/28/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. MISUSE OF 9-1-1 SYSTEM
GREEN, MICHELLE RENEE 5/4/1968 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
HALL, WENDALL ALVIN III 12/6/1968 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Complicity
HASKINS, LEON CHADWICK JR 7/29/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
HILL, PAUL S 8/7/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
HONKONEN, CRAIG R. 12/5/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property
HUNTER, KATRINA R 1/17/1974 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing
LOBOY, ROBERT STEVEN SR 1/30/1962 CAMPBELL POLICE DEPT. Obstructing Official Business
MAYFIELD, CARY MANNING 11/18/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
MCGEE, JUSTINE GRACE 10/15/1991 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
MUSOLINO, FRANK 2/11/1954 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
PRESTON-CURRY, MICHELLE Y 5/18/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired
RUSSELL, VANESSA L 6/19/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
VALENTIN, BLAKE MICHAEL 2/28/1994 STRUTHERS POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
VALENTIN, JOSE L III 1/3/1996 STRUTHERS POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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AULET, NICHOLAS 12/29/1988 3/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BACKER, RICHARD L 9/8/1990 4/17/2017 NO CHARGES FILED
BOYD, NICOLETTE MARIE 5/7/1984 4/18/2017 RELEASED
BYERS, NATALIE 4/16/1993 4/19/2017 CR4 SUMMONS
CLENDENNING, MARK A 8/6/1991 4/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DATES, DARIUS DEMOND 1/21/1998 12/10/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DETORO, SAM CHRISTOPHER 7/12/1992 4/17/2017 TIME SERVED
FLETCHER, ERYCK 2/22/1992 4/17/2017 OWN RECOGNIZANCE
HARRISON JR, RAYMOND G 4/7/1958 10/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HARTMAN, DEANNE N 4/16/1975 4/19/2017 CR4 SUMMONS
HENNINGS, TERAELEN JAQUAN LAMONT 6/16/1996 4/20/2017 BONDED OUT
HOGAN, STEPHEN D 6/1/1989 4/19/2017 BONDED OUT
JOHNSON, ANTWAUN 7/7/1985 4/18/2017 BONDED OUT
JOHNSON, CLEO CHRISTOPHER 4/11/1991 4/15/2017 BONDED OUT
KNOX, EDWARD 11/21/1965 4/17/2017 TIME SERVED
PITTS, LEONARD WILLIAM 12/10/1979 3/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PLESS, ELIZABETH A 10/10/1967 4/7/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SATTERTHWAITE, RAHEEM ANTHONY 7/2/1989 4/13/2017 BONDED OUT
SLAGLE, DONNAH MARIE J 7/6/1971 4/9/2017 TIME SERVED
SMITH, CHRIS LEON 6/11/1983 3/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WILLIAMS, LEROY JAMES 9/23/1958 4/9/2017 TIME SERVED
YERKEY, MICHAEL P 1/5/1994 4/19/2017 OWN RECOGNIZANCE
YERTZELL, BRIAN MICHAEL 3/19/1991 3/21/2017 TIME SERVED
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