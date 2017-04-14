BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BATTISTI, JOSEPH AUGUST 9/25/1986 POLAND TWP. POLICE Obstructing Official Business
BLACK, BRAYLON WILLIAM 5/4/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
BURKHART, JESSICA LOREN 9/17/1990 OSP Possessing Criminal Tools
CLAY, RAYSHAUN LAMONT 10/11/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
CLYMER, PAUL DAVID 1/28/1948 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Illegal Use of a Minor in Nudity Oriented Material
HILL, CHRISTOPHER 7/16/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
HOTCHKISS, DANIEL JAMES 3/27/1965 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License
LAREW, BRIAN A 4/10/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault
LUCAS, MELISSA ANN 2/4/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
MAGALLON, RAUL 5/17/1975 OSP Nonsupport Of Dependents
MIHALY, JOSEPH J III 11/17/1986 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
MILLER, MATTHEW A 12/29/1991 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence
REESMAN, JEFFREY ORAN JR 4/22/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer
RHODES, ALAUNTE SHAWNDALE 9/3/1997 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
RICH, RUBY IRIS 6/5/1981 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence
RODRIGUEZ, LUIS PRIMITIVO 2/26/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
SATTERTHWAITE, RAHEEM ANTHONY 7/2/1989 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation
SEEKINS, MELISSA SUE 12/7/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
SHORTER, STEVEN 1/11/1973 OSP OVI Impaired
WHITE, MARQUES L 8/1/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
WOOD, DEVAUGHN LAWRENCE 5/29/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ATKINS, MARIO 1/20/1988 4/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BAIRD, APRIL LYNN 12/11/1971 1/29/2017 OWN RECOGNIZANCE
BAUMGARTNER, JOHN A 9/25/1991 3/8/2017 OWN RECOGNIZANCE
BROADUS, LATOYA KIZZY MELLISSA 11/7/1976 4/13/2017 CR4 SUMMONS
BROWN, STACEY 9/10/1992 4/12/2017 BONDED OUT
CAMERON, MARKUS ANTHONY 3/4/1998 4/12/2017 COURT ORDERED RELEASE
CHALFANT, GEORGE 8/7/1996 4/12/2017 BONDED OUT
CLARK, BRAYASHA ARION TAYQUAN 7/1/1993 4/12/2017 BONDED OUT
DEPAUL, DOMINIC ANOTHONY 4/24/1998 4/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
EAGEN, THOMAS ELY 5/22/1992 4/13/2017 BONDED OUT
HILL, JEDEDIAH 1/23/1985 4/12/2017 BONDED OUT
HINER, DANIELLE R 12/7/1980 4/14/2017 CR4 SUMMONS
HUDSON, FRANKIE JR 12/31/1992 3/16/2016 TRANSPORTED TO ODRC
JACKSON, DOMINIC M 7/19/1983 3/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JOLTIN, BENJAMIN 2/15/1974 4/13/2017 BONDED OUT
LAURY, ANDRE 8/18/1996 3/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LITTLE, DARON NEILL 6/9/1966 4/13/2017 BONDED OUT
LUDWIGSEN, MELISSA ANN 5/15/1980 4/11/2017 BONDED OUT
MCGHEE, ABBIGAIL GRACE LEIGHANN 9/28/1993 4/10/2017 TIME SERVED
MOORE, ERIC LAMONT JR 8/25/1994 12/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RICHENDOLLAR, BRIAN KEITH 2/7/1972 4/3/2017 TIME SERVED
RODRIGUEZ, VERONICA INEZ 2/7/1992 4/8/2017 COURT ORDERED RELEASE
SEAMAN, JOEY RYAN 5/28/1981 2/20/2017 BONDED OUT
SHARPE, VIRGINIA M 1/22/1959 4/13/2017 CR4 SUMMONS
SIMS, CARLTON W 7/11/1984 2/22/2017 COURT ORDERED RELEASE
TAYLOR, LADONNA M 12/18/1985 4/14/2017 CR4 SUMMONS
WOLF, BRIAN DAVID 11/25/1966 4/13/2017 OWN RECOGNIZANCE
WYNN, CANDIS SUE MARIE 9/1/1986 4/13/2017 COURT ORDERED RELEASE
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