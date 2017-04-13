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Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, April 13, 2017 @ 12:20 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BALLARD, JASON A 8/16/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

BLACK, BRAYLON WILLIAM 5/4/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

BREWER, ANDREW ROBERT 2/9/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

BROWN, STACEY 9/10/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

BUTLER, JULIA V 10/30/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

CHALFANT, GEORGE 8/7/1996 CAMPBELL POLICE DEPT. Disturbing A Lawful Meeting

CLARK, BRAYASHA ARION TAYQUAN 7/1/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

CLAY, RAYSHAUN LAMONT 10/11/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

DRAYTON-PERRY, DAWAYLON J 8/23/1992 Contempt Of Court

FLOYD, EVA RAE 12/27/1960 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

GUERRERA, MICHAEL R 8/15/1957 BOARDMAN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

HANDSCHIN, LYNN 7/17/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

HILL, JEDEDIAH 1/23/1985 BOARDMAN POLICE DEPT. Falsification

HOTCHKISS, DANIEL JAMES 3/27/1965 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License

JOHNSON, TROCOLA C 7/13/1976 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

JOLTIN, BENJAMIN 2/15/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Forgery

LAREW, BRIAN A 4/10/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault

LLOYD, ENANIE LEE JR 3/28/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

MIHALY, JOSEPH J III 11/17/1986 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

MILLER, MATTHEW A 12/29/1991 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

ORTIZ, ANTONIO LEWIS 10/29/1954 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

REESMAN, JEFFREY ORAN JR 4/22/1983

REQUEL, RONIEQUE KEWON 8/29/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

SEEKINS, MELISSA SUE 12/7/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

SMALLWOOD, RODNEY L 4/22/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Disorderly Conduct

TERRY, VICTOR 3/25/1989 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

TIMLIN, JOSHUA DAVID 8/16/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

WARE, RAYSHON J 2/10/1993 ADULT PAROLE AUTH. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

WASHINGTON, RAMSEY ISAAC 1/13/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

WILLIAMS, CRYSTAL L 10/21/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

WOLF, BRIAN DAVID 11/25/1966 OSP FRA Suspension

WYNN, CANDIS SUE MARIE 9/1/1986 BOARDMAN POLICE DEPT. Vandalism - business property $500 Or More In Value

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALICEA, ELIEZER JUNIOR 3/9/1995 4/9/2017 TIME SERVED

CAMERON, MARKUS ANTHONY 3/4/1998 4/12/2017 COURT ORDERED RELEASE

DAVIDUK, JONATHON 11/29/1996 4/3/2017 BONDED OUT

DAVIDUK, MICHAEL JAMES 12/3/1979 3/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DOUGLAS SR., CRAIG ALLAN 11/12/1963 3/13/2017 TIME SERVED

FANTONE, JENNIFER LYNN 7/15/1979 4/5/2017 BONDED OUT

GARCIA, MARIO 8/25/1985 3/30/2017 EXTRADITION

GILMER, JAMES MELVIN 6/10/1981 4/7/2017 BONDED OUT

HARPER, GEORGE LAMONT 10/27/1973 4/10/2017 NO CHARGES FILED

HUFFMAN, MARCUS ROBERT 3/25/1985 4/8/2017 BONDED OUT

IGUENARAN, KARIM 2/13/1991 4/9/2017 TIME SERVED

MCGHEE, ABBIGAIL GRACE LEIGHANN 9/28/1993 4/10/2017 TIME SERVED

MILLER, JASON SCOTT 3/20/1974 4/7/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOONDA, FAROQ D 6/8/1974 4/12/2017 BONDED OUT

MOORE, ERIC LAMONT JR 8/25/1994 12/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

REESE, HOLLIE 1/7/1990 4/5/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RICHENDOLLAR, BRIAN KEITH 2/7/1972 4/3/2017 TIME SERVED

SCAHILL, KELSIE MARIE 11/23/1994 4/4/2017 OWN RECOGNIZANCE

SEAMAN, JOEY RYAN 5/28/1981 2/20/2017 BONDED OUT

SHARPE, VIRGINIA M 1/22/1959 4/13/2017 CR4 SUMMONS

SHEPHERD, LAYTTON M 2/26/1993 4/3/2017 TRANSPORTED TO ODRC

SIMMONS, VALENCIA S 10/9/1991 4/11/2017 TIME SERVED

SPARE, MEGAN MARIE 11/4/1990 3/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

THOMAS, NAUTEAKA DAYSHANAE 6/12/1997 3/8/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WAJDA, OKSANA 9/3/1989 4/11/2017 CR4 SUMMONS

WHEELER, LAMONT DARNELL 1/14/1975 3/2/2017 COURT ORDERED RELEASE

WILLIAMS, DONALD JEFFERY JR 1/22/1993 3/30/2017 BONDED OUT

WILSON, LUKE J 12/31/1991 3/30/2017 BONDED OUT

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