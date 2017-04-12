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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, April 12, 2017 @ 12:20 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ATKINS, MARIO 1/20/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery

BARFIELD, JAMES SCOTT 4/24/1973 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

BRAINARD, JEREMY 3/8/1981 POLAND TWP. POLICE FRA Suspension

BROWN, STACEY 9/10/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

BUTLER, JULIA V 10/30/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

CAMPBELL, DEVAN S 12/16/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

CHALFANT, GEORGE 8/7/1996 CAMPBELL POLICE DEPT. Disturbing A Lawful Meeting

CLARK, BRAYASHA ARION TAYQUAN 7/1/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

EVANS, DANIELLE M 12/15/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments

GIBSON, NICHOLAS 4/8/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Promote Prostitution

GRACE, MEGHAN ELIZABETH 6/22/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Safecracking

HALLAS, ERIN ROSE 6/16/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Burglary

JOHNSON, TROCOLA C 7/13/1976 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

LUDWIGSEN, MELISSA ANN 5/15/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

MANIGAULT, JACK 1/19/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Tampering w/Records

MCCULLOUGH, AMBER 10/4/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE DRIVER'S LICENSE OR COMMERCIAL DRIVER'S LICENSE REQUIRED.

PANEZICH, CLIFTON J 12/25/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Money Laundering

PHILLIPS, BRANDON A 7/4/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

POLING, WILLIAM TRAVIS 2/26/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

REQUEL, RONIEQUE KEWON 8/29/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

SIMMONS, VALENCIA S 10/9/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SMALLS, CHARITY 8/4/1952 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

TERRY, VICTOR 3/25/1989 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALICEA, ELIEZER JUNIOR 3/9/1995 4/9/2017 TIME SERVED

BASNET, KALPANA 6/9/1995 4/11/2017 BONDED OUT

BEITLER, CHANCE ARIC JEFFERYS 3/9/1996 4/11/2017 BONDED OUT

BOKOSKI, DAVID 5/10/1981 4/10/2017 BONDED OUT

BOKOWSKI, NICKI SUE 11/28/1985 4/11/2017 BONDED OUT

CLARK, ROWEN V JR 1/22/1973 4/9/2017 BONDED OUT

DAVENPORT, KASODAN NOR EE 11/25/1996 3/29/2017 TIME SERVED

DAVIDUK, MICHAEL JAMES 12/3/1979 3/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DEBLASIO, MICHAEL J 10/23/1948 4/6/2017 BONDED OUT

DOUGLAS SR., CRAIG ALLAN 11/12/1963 3/13/2017 TIME SERVED

GARCIA, MARIO 8/25/1985 3/30/2017 EXTRADITION

HASKINS, KATRINA MONIQUE 10/21/1983 3/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

IGUENARAN, KARIM 2/13/1991 4/9/2017 TIME SERVED

JOHNSON, GREGORY SCOTT 11/6/1986 4/11/2017 BONDED OUT

JONES, CODY 11/17/1989 3/30/2017 COURT ORDERED RELEASE

MILLER, JASON SCOTT 3/20/1974 4/7/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOONDA, FAROQ D 6/8/1974 4/12/2017 BONDED OUT

PATTON, MELQUAN NISHAWN 1/2/1992 3/30/2017 TIME SERVED

PENDLAND, BRANDON JAMES 5/28/1986 4/8/2017 COURT ORDERED RELEASE

PETERSON, JOSEPH E 3/14/1977 4/11/2017 OWN RECOGNIZANCE

REESE, HOLLIE 1/7/1990 4/5/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SANOR, BRANDON K 11/25/1985 3/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SANTANGELO, VICTOR M JR 5/29/1961 4/8/2017 BONDED OUT

SCAHILL, KELSIE MARIE 11/23/1994 4/4/2017 OWN RECOGNIZANCE

SHEPHERD, LAYTTON M 2/26/1993 4/3/2017 TRANSPORTED TO ODRC

SMALLWOOD, RODNEY L 4/22/1994 4/5/2017 BONDED OUT

SUTTON-ELLIOTT, JAVON MARQUESE 11/21/1990 4/8/2017 BONDED OUT

TORRES, JAIME R 7/13/1989 4/6/2017 BONDED OUT

WAJDA, OKSANA 9/3/1989 4/11/2017 CR4 SUMMONS

WHITE, FARON 8/10/1982 4/10/2017 BONDED OUT

WHITEHAIR, CRAIG 10/11/1981 3/27/2017 TIME SERVED

WILLIAMS, LAMARCUS JR 11/7/1992 4/9/2017 BONDED OUT

WILSON, MATTHEW 6/13/1993 4/11/2017 BONDED OUT

WOMACK, JERRY L 7/26/1984 4/6/2017 BONDED OUT

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