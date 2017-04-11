JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, April 11, 2017 @ 12:07 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BEITLER, CHANCE ARIC JEFFERYS 3/9/1996 GOSHEN POLICE DEPT. Domestic Violence

BOKOSKI, DAVID 5/10/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

BORBEI, STEPHAN 5/23/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

BRAINARD, JEREMY 3/8/1981 POLAND TWP. POLICE FRA Suspension

CAPPITTE, ROSEANNE 9/22/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

CHAMBERLAIN, PHYLLIS REGINA JULIA 11/14/1960 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

CICCOLELLI, KIMBERLY LUCCILLE 7/16/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

CLINKSCALE, MAURICE COREY 9/15/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery

CORBETT, NICOLE L 1/28/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

DAVIS, ALPHONSO V 2/19/1974 BOARDMAN POLICE DEPT. Forgery

ENCARNACION, JUAN 1/24/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

EVANS, DANIELLE M 12/15/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments

FOOSE, AUBREY ARMOND 2/8/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

HARPER, GEORGE LAMONT 10/27/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

JOHNSON, GREGORY SCOTT 11/6/1986 BOARDMAN POLICE DEPT. Aggravated Robbery

KELLY, GEORGE 8/22/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability

LUDWIGSEN, MELISSA ANN 5/15/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

MANIGAULT, JACK 1/19/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Tampering w/Records

MCCULLOUGH, AMBER 10/4/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE DRIVER'S LICENSE OR COMMERCIAL DRIVER'S LICENSE REQUIRED. MCGHEE, ABBIGAIL GRACE LEIGHANN 9/28/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Soliciting

PHILLIPS, BRANDON A 7/4/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

POLING, WILLIAM TRAVIS 2/26/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

RIPLEY, THOMAS ANDREW 12/8/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation

SMALLS, CHARITY 8/4/1952 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

STAPLES, KENDRIS SHANELL 9/8/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Endangering Children

STEVENS, RONALD ALAN 8/7/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

TUBBS, JERMAINE ANTHONY 5/21/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Murder

WHITE, FARON 8/10/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Criminal Trespass

WILSON, MATTHEW 6/13/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Vehicular Homicide; Vehicular Homicide; Vehicular Manslaughter

ZANDARSKI, KRYSTAN M 5/16/1979 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BASNET, KALPANA 6/9/1995 4/11/2017 BONDED OUT

BELL, RAYMOND GLENN 4/12/1959 3/22/2017 NO CHARGES FILED

BIVINS, VINCENT 9/19/1990 4/10/2017 BONDED OUT

BOKOWSKI, NICKI SUE 11/28/1985 4/11/2017 BONDED OUT

CLAY, CYRANO T 4/26/1988 4/10/2017 BONDED OUT

DIAZ, ESTEBAN ENRIQUE 2/3/1989 3/17/2017 BONDED OUT

HALL, VINCENT 5/7/1994 4/10/2017 BONDED OUT

JARIC, KACIE LEIGH 1/30/1990 4/7/2017 OWN RECOGNIZANCE

KLINE, CHERYL LYNN 8/28/1964 4/10/2017 BONDED OUT

RANDALL, CRAIG D 3/3/1976 3/16/2017 TIME SERVED

RIVERA, JAMES A 12/9/1986 4/8/2017 BONDED OUT

SEMAN, ROBERT A JR 1/28/1968 3/30/2015 DECEASED

SMALLWOOD, RODNEY L 4/22/1994 4/5/2017 BONDED OUT

WELSH, THOMAS LAWRENCE 6/3/1987 3/31/2017 OWN RECOGNIZANCE

WHITEHAIR, CRAIG 10/11/1981 3/27/2017 TIME SERVED

ZAKU, JOSEPH DONAVAN 12/29/1997 4/10/2017 COURT ORDERED RELEASE

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes