BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BEITLER, CHANCE ARIC JEFFERYS 3/9/1996 GOSHEN POLICE DEPT. Domestic Violence
BOKOSKI, DAVID 5/10/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
BORBEI, STEPHAN 5/23/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.
BRAINARD, JEREMY 3/8/1981 POLAND TWP. POLICE FRA Suspension
CAPPITTE, ROSEANNE 9/22/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
CHAMBERLAIN, PHYLLIS REGINA JULIA 11/14/1960 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
CICCOLELLI, KIMBERLY LUCCILLE 7/16/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
CLINKSCALE, MAURICE COREY 9/15/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery
CORBETT, NICOLE L 1/28/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
DAVIS, ALPHONSO V 2/19/1974 BOARDMAN POLICE DEPT. Forgery
ENCARNACION, JUAN 1/24/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
EVANS, DANIELLE M 12/15/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments
FOOSE, AUBREY ARMOND 2/8/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
HARPER, GEORGE LAMONT 10/27/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
JOHNSON, GREGORY SCOTT 11/6/1986 BOARDMAN POLICE DEPT. Aggravated Robbery
KELLY, GEORGE 8/22/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability
LUDWIGSEN, MELISSA ANN 5/15/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
MANIGAULT, JACK 1/19/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Tampering w/Records
MCCULLOUGH, AMBER 10/4/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE DRIVER'S LICENSE OR COMMERCIAL DRIVER'S LICENSE REQUIRED. MCGHEE, ABBIGAIL GRACE LEIGHANN 9/28/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Soliciting
PHILLIPS, BRANDON A 7/4/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
POLING, WILLIAM TRAVIS 2/26/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired
RIPLEY, THOMAS ANDREW 12/8/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation
SMALLS, CHARITY 8/4/1952 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing
STAPLES, KENDRIS SHANELL 9/8/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Endangering Children
STEVENS, RONALD ALAN 8/7/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
TUBBS, JERMAINE ANTHONY 5/21/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Murder
WHITE, FARON 8/10/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Criminal Trespass
WILSON, MATTHEW 6/13/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Vehicular Homicide; Vehicular Homicide; Vehicular Manslaughter
ZANDARSKI, KRYSTAN M 5/16/1979 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BASNET, KALPANA 6/9/1995 4/11/2017 BONDED OUT
BELL, RAYMOND GLENN 4/12/1959 3/22/2017 NO CHARGES FILED
BIVINS, VINCENT 9/19/1990 4/10/2017 BONDED OUT
BOKOWSKI, NICKI SUE 11/28/1985 4/11/2017 BONDED OUT
CLAY, CYRANO T 4/26/1988 4/10/2017 BONDED OUT
DIAZ, ESTEBAN ENRIQUE 2/3/1989 3/17/2017 BONDED OUT
HALL, VINCENT 5/7/1994 4/10/2017 BONDED OUT
JARIC, KACIE LEIGH 1/30/1990 4/7/2017 OWN RECOGNIZANCE
KLINE, CHERYL LYNN 8/28/1964 4/10/2017 BONDED OUT
RANDALL, CRAIG D 3/3/1976 3/16/2017 TIME SERVED
RIVERA, JAMES A 12/9/1986 4/8/2017 BONDED OUT
SEMAN, ROBERT A JR 1/28/1968 3/30/2015 DECEASED
SMALLWOOD, RODNEY L 4/22/1994 4/5/2017 BONDED OUT
WELSH, THOMAS LAWRENCE 6/3/1987 3/31/2017 OWN RECOGNIZANCE
WHITEHAIR, CRAIG 10/11/1981 3/27/2017 TIME SERVED
ZAKU, JOSEPH DONAVAN 12/29/1997 4/10/2017 COURT ORDERED RELEASE
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