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Lockup List Friday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Fri, April 7, 2017 @ 12:30 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

CULLER, RANDY CLAY JR 8/17/1979 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

DEBLASIO, MICHAEL J 10/23/1948 AKRON US MARSHALS SERVICE Rape

GILMER, JAMES MELVIN 6/10/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents

GRAY, JONATHAN A 10/4/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Illegal Conveyance of Weapons

HERRING, CARLOS MICHAEL 6/6/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

HYLTON, CHRISTOPHER E 4/20/1989 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

KERBY, PAMELA THERESE 7/14/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

LAROUERE, COLIN F 1/12/1983 BOARDMAN POLICE DEPT. Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

MILLER, JASON SCOTT 3/20/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Suspension

PERKINS, KEIJUAN 4/30/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

PLESS, ELIZABETH A 10/10/1967 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

POWELL, SAGE A 11/20/1994 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

TORRES, JAIME R 7/13/1989 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs

VALENTINE, EMANUEL KIJUAN 6/23/1997 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

VELAZQUEZ MARTEL, ELIZABETH 4/15/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

WELSCH, CAROL A 4/21/1962 STRUTHERS POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

WILSON, SUMMER KIERA 6/23/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

WOMACK, JERRY L 7/26/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AVERS, JOSEPH IRVEN 7/23/1952 3/27/2017 TIME SERVED

BULLS, MYRTRIECE JONNAE 3/9/1997 4/4/2017 TIME SERVED

FLOYD, BREIASH 3/20/1997 4/4/2017 TIME SERVED

GABEL, KERMIT 12/31/1930 12/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HARRIS, RONISHA M 6/8/1989 4/6/2017 CR4 SUMMONS

HASLEY, BRANDON 2/5/1993 1/24/2017 TIME SERVED

JACKSON, DARRES ELIZABETH JEURICE 8/31/1983 12/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PEARSON, MARCUS 7/27/1988 3/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHEETS, JAMES J 5/7/1986 12/7/2016 BONDED OUT

SIMMONDS, DEBORAH ANNE 5/30/1962 4/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TRIMBLE, NICHOLE D 6/7/1969 3/20/2017 TIME SERVED

WILSON, MARIAH BLU 11/23/1993 1/6/2017 TIME SERVED

YOUNG, JAMES S 1/16/1965 4/6/2017 CR4 SUMMONS

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