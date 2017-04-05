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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, April 5, 2017 @ 12:26 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALLEN, LOUIS C 7/14/1979 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs

BEARDMAN, TIMOTHY 7/19/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

BULLS, MYRTRIECE JONNAE 3/9/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Disorderly Conduct

CONSIGLIO, FRANK RICHARD 9/6/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

FLOYD, BREIASH 3/20/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Resisting Arrest

JOHNSON, MELVIN DOUGLAS JR 8/15/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

JONES, RHONDA A 8/18/1964 Misuse of Credit Card

MELE, MICHAEL CHRISTOPHER 5/20/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

NICHOLS, SHEDRICK DONELLE 7/18/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Unauthorized Use Of Property

SCAHILL, KELSIE MARIE 11/23/1994 BEAVER POLICE DEPT Possessing Criminal Tools

SCOTT, JOHN W 9/27/1954 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

SMALLWOOD, RODNEY L 4/22/1994

SOLINGER, HELEN 6/4/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

SQUIBBS, ASHTON TROY 8/12/1998 OSP Possession of Drugs

SUMMERS, STACY 12/5/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

VANGUNDY, SARAH 1/10/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

WILLIAMS, MARKLE D 5/28/1958 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Illegal Use of a Minor in Nudity Oriented Material

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BARFIELD, JAMES SCOTT 4/24/1973 3/31/2017 TIME SERVED

BOWDISH, ROBERT LEE III 11/3/1997 12/5/2016 TRANSPORTED TO ODRC

CHACE, AUSTIN C 11/19/1992 1/20/2017 TRANSPORTED TO ODRC

CHISE, ROBERT ALAN JR 11/19/1990 3/23/2017 COURT ORDERED RELEASE

CROCKETT, ALLEN 9/1/1995 3/30/2017 BONDED OUT

DYER, CAMERON E 8/13/1986 12/8/2016 TRANSPORTED TO ODRC

EASTERLY, RICKY M 1/4/1981 3/28/2017 COURT ORDERED RELEASE

ENGLISH, ROBERT LEE 6/19/1961 4/3/2017 BONDED OUT

FLEMING, FRANKLIN D JR 12/16/1959 3/24/2017 BONDED OUT

FLORES, MICHELLE MARIE 1/18/1963 4/1/2017 BONDED OUT

GROVE, BRANDON ORLANDO 5/13/1986 3/29/2017 TIME SERVED

HACKETT, MICHAEL D 4/28/1986 1/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC

HEARD, JASON 2/7/1996 11/18/2015 TRANSPORTED TO ODRC

HOUSER, JAMAR A 2/16/1991 1/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC

HUNTER, JOHN C 4/28/1987 4/4/2017 CR4 SUMMONS

JOHNSON, SEDRIC L II 6/12/1997 11/8/2016 TRANSPORTED TO ODRC

KUBINA, ALEXANDRIA MARIE 9/4/1963 4/4/2017 BONDED OUT

MICONI, GAIL 9/25/1956 4/4/2017 BONDED OUT

MILLER, ALBERT E JR 6/17/1983 12/29/2016 RELEASED

MONT, JASON J 9/26/1977 5/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MOORER, VINCENT D 5/15/1983 6/9/2015 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PINKARD, JUJUAN L 8/16/1993 4/4/2017 BONDED OUT

REDMOND, THEAPLUS L 9/1/1982 3/17/2017 TRANSPORTED TO ODRC

REESE, MICHAEL EDWARD 8/8/1987 3/29/2017 TRANSPORTED TO ODRC

RYAN, GARY EUGENE 11/6/1986 3/22/2017 TRANSPORTED TO ODRC

SCOTT, TYRON TESHAWN 1/26/1997 1/19/2017 BONDED OUT

SMITH, DEANDRE C 10/13/1993 3/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC

STRAHIN, WILLIAM CHARLES 8/30/1978 4/3/2017 BONDED OUT

TORRES, JIMMY ROLDAN 1/4/1986 3/28/2017 COURT ORDERED RELEASE

UNDERWOOD, ALICIA A T 7/9/1994 3/2/2017 BONDED OUT

VALENTIN, CARLOS ANTONIO 11/16/1990 10/31/2016 TRANSPORTED TO ODRC

VAN TASEL, JAMES MICHAEL 8/30/1994 1/9/2017 TIME SERVED

WARGO, JENNIFER A 12/3/1985 6/15/2016 COURT ORDERED RELEASE

WHEELER, BRANDON 7/7/1986 2/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ZAKU, JOSEPH DONAVAN 12/29/1997 4/3/2017 BONDED OUT

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