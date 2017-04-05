BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALLEN, LOUIS C 7/14/1979 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs
BEARDMAN, TIMOTHY 7/19/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
BULLS, MYRTRIECE JONNAE 3/9/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Disorderly Conduct
CONSIGLIO, FRANK RICHARD 9/6/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
FLOYD, BREIASH 3/20/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Resisting Arrest
JOHNSON, MELVIN DOUGLAS JR 8/15/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
JONES, RHONDA A 8/18/1964 Misuse of Credit Card
MELE, MICHAEL CHRISTOPHER 5/20/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
NICHOLS, SHEDRICK DONELLE 7/18/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Unauthorized Use Of Property
SCAHILL, KELSIE MARIE 11/23/1994 BEAVER POLICE DEPT Possessing Criminal Tools
SCOTT, JOHN W 9/27/1954 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
SMALLWOOD, RODNEY L 4/22/1994
SOLINGER, HELEN 6/4/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
SQUIBBS, ASHTON TROY 8/12/1998 OSP Possession of Drugs
SUMMERS, STACY 12/5/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property
VANGUNDY, SARAH 1/10/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
WILLIAMS, MARKLE D 5/28/1958 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Illegal Use of a Minor in Nudity Oriented Material
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BARFIELD, JAMES SCOTT 4/24/1973 3/31/2017 TIME SERVED
BOWDISH, ROBERT LEE III 11/3/1997 12/5/2016 TRANSPORTED TO ODRC
CHACE, AUSTIN C 11/19/1992 1/20/2017 TRANSPORTED TO ODRC
CHISE, ROBERT ALAN JR 11/19/1990 3/23/2017 COURT ORDERED RELEASE
CROCKETT, ALLEN 9/1/1995 3/30/2017 BONDED OUT
DYER, CAMERON E 8/13/1986 12/8/2016 TRANSPORTED TO ODRC
EASTERLY, RICKY M 1/4/1981 3/28/2017 COURT ORDERED RELEASE
ENGLISH, ROBERT LEE 6/19/1961 4/3/2017 BONDED OUT
FLEMING, FRANKLIN D JR 12/16/1959 3/24/2017 BONDED OUT
FLORES, MICHELLE MARIE 1/18/1963 4/1/2017 BONDED OUT
GROVE, BRANDON ORLANDO 5/13/1986 3/29/2017 TIME SERVED
HACKETT, MICHAEL D 4/28/1986 1/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
HEARD, JASON 2/7/1996 11/18/2015 TRANSPORTED TO ODRC
HOUSER, JAMAR A 2/16/1991 1/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC
HUNTER, JOHN C 4/28/1987 4/4/2017 CR4 SUMMONS
JOHNSON, SEDRIC L II 6/12/1997 11/8/2016 TRANSPORTED TO ODRC
KUBINA, ALEXANDRIA MARIE 9/4/1963 4/4/2017 BONDED OUT
MICONI, GAIL 9/25/1956 4/4/2017 BONDED OUT
MILLER, ALBERT E JR 6/17/1983 12/29/2016 RELEASED
MONT, JASON J 9/26/1977 5/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC
MOORER, VINCENT D 5/15/1983 6/9/2015 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PINKARD, JUJUAN L 8/16/1993 4/4/2017 BONDED OUT
REDMOND, THEAPLUS L 9/1/1982 3/17/2017 TRANSPORTED TO ODRC
REESE, MICHAEL EDWARD 8/8/1987 3/29/2017 TRANSPORTED TO ODRC
RYAN, GARY EUGENE 11/6/1986 3/22/2017 TRANSPORTED TO ODRC
SCOTT, TYRON TESHAWN 1/26/1997 1/19/2017 BONDED OUT
SMITH, DEANDRE C 10/13/1993 3/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC
STRAHIN, WILLIAM CHARLES 8/30/1978 4/3/2017 BONDED OUT
TORRES, JIMMY ROLDAN 1/4/1986 3/28/2017 COURT ORDERED RELEASE
UNDERWOOD, ALICIA A T 7/9/1994 3/2/2017 BONDED OUT
VALENTIN, CARLOS ANTONIO 11/16/1990 10/31/2016 TRANSPORTED TO ODRC
VAN TASEL, JAMES MICHAEL 8/30/1994 1/9/2017 TIME SERVED
WARGO, JENNIFER A 12/3/1985 6/15/2016 COURT ORDERED RELEASE
WHEELER, BRANDON 7/7/1986 2/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ZAKU, JOSEPH DONAVAN 12/29/1997 4/3/2017 BONDED OUT
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