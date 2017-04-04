JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, April 4, 2017 @ 12:21 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALLEN, CHRISTOPHER JABRE 9/12/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

BULLS, MYRTRIECE JONNAE 3/9/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Disorderly Conduct

CHARLTON, TAYQUAN 7/15/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

DAVIDUK, JONATHON 11/29/1996 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Kidnapping

DEPAUL, DOMINIC ANOTHONY 4/24/1998 POLAND TWP. POLICE Kidnapping

ENGLISH, ROBERT LEE 6/19/1961 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

HENDRIX, WILLIE A 2/20/1979 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation

KARPENKO, WILLIAM ANTHONY 1/26/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

MARTINEZ, WILMER 6/10/1990 FEDERAL OFFENSE (OTHER) T POD 48340 4/3/2017

MENTZER, STEVEN S JR 12/12/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Vehicular Assault; Vehicular Assault

MOORE, JASON EDWARD 2/23/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Money Laundering

RICHENDOLLAR, BRIAN KEITH 2/7/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

SCAHILL, KELSIE MARIE 11/23/1994 BEAVER POLICE DEPT Possessing Criminal Tools

SHEPHERD, LAYTTON M 2/26/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

SIBILA, KEVIN 3/23/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

SIMMONDS, DEBORAH ANNE 5/30/1962 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SOLINGER, HELEN 6/4/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

STRAHIN, WILLIAM CHARLES 8/30/1978 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

VANGUNDY, SARAH 1/10/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

WEST, ANTHONY 2/5/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

ZAKU, JOSEPH DONAVAN 12/29/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Aggravated Robbery

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AEY, JAKOB E 5/25/1994 4/3/2017 BONDED OUT

BEACH, DUSTIN ALLEN 11/1/1985 3/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BRAHAM, DOUGLAS ROSS 8/18/1976 3/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BUDROVIC, MARK EDWARD 3/27/1977 3/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CHISE, ROBERT ALAN JR 11/19/1990 3/23/2017 COURT ORDERED RELEASE

CROCKETT, ALLEN 9/1/1995 3/30/2017 BONDED OUT

DONNADIO, SHAY 8/20/1982 4/2/2017 BONDED OUT

FLEMING, FRANKLIN D JR 12/16/1959 3/24/2017 BONDED OUT

GRAY, BRIAWNA RENEE 12/4/1991 3/30/2017 OWN RECOGNIZANCE

HASKINS, MYCHENEL RELL 10/30/1996 4/2/2017 BONDED OUT

HUNTER, JOHN C 4/28/1987 4/4/2017 CR4 SUMMONS

KALNA, DAVID ANTHONY 7/25/1980 3/31/2017 TIME SERVED

KNAUB, MICHAEL 6/18/1989 4/3/2017 CR4 SUMMONS

MAHONE JR., JESSIE LEE 6/5/1975 4/2/2017 BONDED OUT

MATHEWS, WAYNE LEE 7/29/1970 3/18/2017 COURT ORDERED RELEASE

MILLER, ALBERT E JR 6/17/1983 12/29/2016 RELEASED

MINCY, ANTHONY TYRONE JR 10/27/1997 3/23/2017 COURT ORDERED RELEASE

MOORER, VINCENT D 5/15/1983 6/9/2015 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RAMOS, MARCUS ELIAS 8/10/1989 3/31/2017 NO CHARGES FILED

SADLER, EDWARD R 9/19/1976 4/2/2017 BONDED OUT

SARVER, RONALD 8/5/1994 4/2/2017 BONDED OUT

SCHNEIDER, ANGELLE 11/19/1996 4/3/2017 COURT ORDERED RELEASE

SCOTT, TYRON TESHAWN 1/26/1997 1/19/2017 BONDED OUT

UNDERWOOD, ALICIA A T 7/9/1994 3/2/2017 BONDED OUT

VAN TASEL, JAMES MICHAEL 8/30/1994 1/9/2017 TIME SERVED

WILLIAMS, ANTUANE D II 9/15/1982 3/29/2017 RELEASED

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes