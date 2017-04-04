BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALLEN, CHRISTOPHER JABRE 9/12/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
BULLS, MYRTRIECE JONNAE 3/9/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Disorderly Conduct
CHARLTON, TAYQUAN 7/15/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
DAVIDUK, JONATHON 11/29/1996 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Kidnapping
DEPAUL, DOMINIC ANOTHONY 4/24/1998 POLAND TWP. POLICE Kidnapping
ENGLISH, ROBERT LEE 6/19/1961 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
HENDRIX, WILLIE A 2/20/1979 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation
KARPENKO, WILLIAM ANTHONY 1/26/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
MARTINEZ, WILMER 6/10/1990 FEDERAL OFFENSE (OTHER) T POD 48340 4/3/2017
MENTZER, STEVEN S JR 12/12/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Vehicular Assault; Vehicular Assault
MOORE, JASON EDWARD 2/23/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Money Laundering
RICHENDOLLAR, BRIAN KEITH 2/7/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
SCAHILL, KELSIE MARIE 11/23/1994 BEAVER POLICE DEPT Possessing Criminal Tools
SHEPHERD, LAYTTON M 2/26/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
SIBILA, KEVIN 3/23/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
SIMMONDS, DEBORAH ANNE 5/30/1962 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
SOLINGER, HELEN 6/4/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
STRAHIN, WILLIAM CHARLES 8/30/1978 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
VANGUNDY, SARAH 1/10/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
WEST, ANTHONY 2/5/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
ZAKU, JOSEPH DONAVAN 12/29/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Aggravated Robbery
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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AEY, JAKOB E 5/25/1994 4/3/2017 BONDED OUT
BEACH, DUSTIN ALLEN 11/1/1985 3/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BRAHAM, DOUGLAS ROSS 8/18/1976 3/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BUDROVIC, MARK EDWARD 3/27/1977 3/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CHISE, ROBERT ALAN JR 11/19/1990 3/23/2017 COURT ORDERED RELEASE
CROCKETT, ALLEN 9/1/1995 3/30/2017 BONDED OUT
DONNADIO, SHAY 8/20/1982 4/2/2017 BONDED OUT
FLEMING, FRANKLIN D JR 12/16/1959 3/24/2017 BONDED OUT
GRAY, BRIAWNA RENEE 12/4/1991 3/30/2017 OWN RECOGNIZANCE
HASKINS, MYCHENEL RELL 10/30/1996 4/2/2017 BONDED OUT
HUNTER, JOHN C 4/28/1987 4/4/2017 CR4 SUMMONS
KALNA, DAVID ANTHONY 7/25/1980 3/31/2017 TIME SERVED
KNAUB, MICHAEL 6/18/1989 4/3/2017 CR4 SUMMONS
MAHONE JR., JESSIE LEE 6/5/1975 4/2/2017 BONDED OUT
MATHEWS, WAYNE LEE 7/29/1970 3/18/2017 COURT ORDERED RELEASE
MILLER, ALBERT E JR 6/17/1983 12/29/2016 RELEASED
MINCY, ANTHONY TYRONE JR 10/27/1997 3/23/2017 COURT ORDERED RELEASE
MOORER, VINCENT D 5/15/1983 6/9/2015 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RAMOS, MARCUS ELIAS 8/10/1989 3/31/2017 NO CHARGES FILED
SADLER, EDWARD R 9/19/1976 4/2/2017 BONDED OUT
SARVER, RONALD 8/5/1994 4/2/2017 BONDED OUT
SCHNEIDER, ANGELLE 11/19/1996 4/3/2017 COURT ORDERED RELEASE
SCOTT, TYRON TESHAWN 1/26/1997 1/19/2017 BONDED OUT
UNDERWOOD, ALICIA A T 7/9/1994 3/2/2017 BONDED OUT
VAN TASEL, JAMES MICHAEL 8/30/1994 1/9/2017 TIME SERVED
WILLIAMS, ANTUANE D II 9/15/1982 3/29/2017 RELEASED
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