BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ALLEN, CHRISTOPHER JABRE 9/12/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
BELCHER, KEYVON ANTWAN 8/26/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
CHARLTON, TAYQUAN 7/15/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
DONNADIO, SHAY 8/20/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary
ENGLISH, ROBERT LEE 6/19/1961 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
HASKINS, MYCHENEL RELL 10/30/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
HENDRIX, WILLIE A 2/20/1979 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Felonious Assault
KARPENKO, WILLIAM ANTHONY 1/26/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
MAHONE JR., JESSIE LEE 6/5/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
RICHENDOLLAR, BRIAN KEITH 2/7/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
SADLER, EDWARD R 9/19/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
SARVER, RONALD 8/5/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Resisting Arrest
STRAHIN, WILLIAM CHARLES 8/30/1978 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ALEXANDER, ANNETTE LONNIE 10/2/1975 4/1/2017 BONDED OUT
CRUZ, LUIS D 3/7/1992 3/23/2017 TIME SERVED
GREEN, RONALD W 8/27/1963 3/30/2017 TIME SERVED
GREEN, TEREYJAH LANICE SHIANN 7/7/1997 3/27/2017 TIME SERVED
KALNA, DAVID ANTHONY 7/25/1980 3/31/2017 TIME SERVED
KNAUB, MICHAEL 6/18/1989 4/3/2017 CR4 SUMMONS
KOZIORYNSKY, DARLENE ANN 8/12/1959 3/30/2017 TIME SERVED
MCDADE, MATTHEW 2/28/1997 3/13/2017 TIME SERVED
POYNTER, PAULA M 9/5/1965 4/1/2017 BONDED OUT
RAMOS, MARCUS ELIAS 8/10/1989 3/31/2017 NO CHARGES FILED
TEMPLE, ALINA M 7/26/1985 3/30/2017 TIME SERVED
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.