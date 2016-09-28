BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ABDULLAH, MATEEN 6/12/1962 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
ADRIANO-PARKER, HETHER M 1/2/1974 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Promote Prostitution
ALEXANDER, BILALAH GARNER 3/11/1990 BOARDMAN POLICE DEPT. Burglary
BAGGETT, FELICIA ANN 8/27/1969 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
BANKSTON, ANGELIQUE NICHOLE 9/4/1971 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
BENSON, BRIAN F 3/25/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
BLACK, BRUCE OWEN 3/17/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property
BRUTON, MYKAYLA MAREE 6/19/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault
DUARTE, ROBERT A 10/15/1963 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
DUCK, WILLIE III 11/7/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery
GIBSON, DARNELL A JR 6/26/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
GRAY MITCHELL, KIM Y 10/15/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
GREATHOUSE, SHERMAN W III 1/17/1980 BEAVER POLICE DEPT Carrying Concealed Weapons
HARRIS, RONALD V 7/19/1973 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
HAWTHORNE, ANTONINO 12/17/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
HEATON, CHRISTOPHER 10/18/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE
JACKSON, CANDICE 2/6/1991 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
JEFFERSON, ROBERT R 9/19/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. No License
JORDAN, JONATHAN JR 9/21/1997 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
KELLUM, JESSE JACKSON 4/17/1988 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Involuntary Manslaughter
KISLINGBURY, WILLIAM C 9/27/1993 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice
LIGHT, JATERIUS D 5/11/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault
MAUDE, EDWARD I 3/15/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
MAYTAS, MARGARET A 6/2/1971 BOARDMAN POLICE DEPT. Contempt Of Court
MCCREE, JOHN M 2/13/1985 CAMPBELL POLICE DEPT. Permitting Drug Abuse
MOORE, PAMELA ANN 3/28/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
NELSON, LEILANI E 12/12/1962 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
ROBINSON, MARISHA DOMINIQUE 2/11/1990 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Involuntary Manslaughter
ROCH, CHRISTOPHER JOHN 12/15/1974 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Illegal Assembly or Possession of Chemicals for the Manufacture of Drugs
STROUGHTER JR., EDWARD B. 11/13/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired
TEETS, JAMES G 7/28/1994 STRUTHERS POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
THOMAS, DEMACHEL BUTLER 7/31/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
AHERN, JOHN SCOTT 7/19/1968 9/23/2016 TIME SERVED
AWAN, SOHAIL MUHAMMAD 6/11/1986 9/26/2016 BONDED OUT
BLACK, ANTOINE M 5/10/1983 9/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BOERIO, NICHOLAS J 11/5/1979 9/12/2016 COURT ORDERED RELEASE
CATLIN, DINO S 12/7/1987 3/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CINTRON, DESTINY MARIE 3/11/1994 9/26/2016 CR4 SUMMONS
CULVER, DEVON L 8/12/1977 9/27/2016 OWN RECOGNIZANCE
DEGENARO, KAREN C 1/25/1977 9/22/2016 TRANSPORTED TO ODRC
DUNCAN, JENN MARIE 8/3/1985 9/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FIGUEROA, JOHNNATHEN 11/28/1997 8/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FOSTER, JOSH A 12/6/1983 8/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GARRIGA-GONZALES, JOSE LUIS 1/6/1990 9/26/2016 BONDED OUT
GLENN, JERRY L JR 3/16/1987 9/20/2016 BONDED OUT
GREEN, DONALD EDWARD 1/31/1993 9/26/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GREGORY, LILLIAN BORRERO 12/27/1987 9/27/2016 BONDED OUT
HOLLIE, SHANITA R 10/12/1986 9/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HUDACH, RONALD III 10/21/1986 9/20/2016 BONDED OUT
HUTCHISON, RICHARD 8/24/1986 9/21/2016 BONDED OUT
JOHNSON, BUTLER V 10/9/1991 9/2/2016 TIME SERVED
JOHNSON, JOHN DARRIUS 9/25/1988 9/26/2016 BONDED OUT
JONES, AURIENN NICHOLAS 3/22/1995 7/24/2016 BONDED OUT
JORDAN, RICKY CHARLES JR 6/20/1984 9/26/2016 OWN RECOGNIZANCE
KELLEY, SHANNON RAE 8/7/1981 6/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LASSITER, NICOLE LEE 5/28/1978 9/26/2016 BONDED OUT
MARSH, STEPHANIE E 12/20/1985 9/27/2016 COURT ORDERED RELEASE
MILLER, MICHAEL DEWAYNE 5/31/1959 8/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PERRY, FRANK J 8/17/1989 9/22/2016 OWN RECOGNIZANCE
PHILPOTT, SADE M 3/3/1986 9/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PLOURDE, SHANE WILLIAM 6/6/1989 9/19/2016 OWN RECOGNIZANCE
PROVITT, ERICA E 7/5/1988 8/19/2016 COURT ORDERED RELEASE
PRYOR, CANDIE N 12/26/1982 8/19/2016 COURT ORDERED RELEASE
REID, MARCEL A 3/6/1977 9/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SCOTT, MARK 6/28/1990 9/20/2016 BONDED OUT
SHIELDS, NORMAN ISAC 8/11/1970 9/27/2016 BONDED OUT
WALTERS, SANDRA ANN 4/18/1961 9/28/2016 CR4 SUMMONS
WARBORG, THOMAS DEAN 6/11/1966 9/27/2016 BONDED OUT
WASHINGTON, MYLES E 1/22/1998 5/31/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WILSON, NIKLIS MICHAEL 9/30/1983 9/26/2016 COURT ORDERED RELEASE
YOUNG, JOHN WAYNE JR 10/28/1989 2/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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