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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, September 28, 2016 @ 12:24 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ABDULLAH, MATEEN 6/12/1962 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

ADRIANO-PARKER, HETHER M 1/2/1974 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Promote Prostitution

ALEXANDER, BILALAH GARNER 3/11/1990 BOARDMAN POLICE DEPT. Burglary

BAGGETT, FELICIA ANN 8/27/1969 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

BANKSTON, ANGELIQUE NICHOLE 9/4/1971 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

BENSON, BRIAN F 3/25/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

BLACK, BRUCE OWEN 3/17/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

BRUTON, MYKAYLA MAREE 6/19/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault

DUARTE, ROBERT A 10/15/1963 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

DUCK, WILLIE III 11/7/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery

GIBSON, DARNELL A JR 6/26/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

GRAY MITCHELL, KIM Y 10/15/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

GREATHOUSE, SHERMAN W III 1/17/1980 BEAVER POLICE DEPT Carrying Concealed Weapons

HARRIS, RONALD V 7/19/1973 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

HAWTHORNE, ANTONINO 12/17/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

HEATON, CHRISTOPHER 10/18/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE

JACKSON, CANDICE 2/6/1991 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

JEFFERSON, ROBERT R 9/19/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. No License

JORDAN, JONATHAN JR 9/21/1997 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

KELLUM, JESSE JACKSON 4/17/1988 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Involuntary Manslaughter

KISLINGBURY, WILLIAM C 9/27/1993 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice

LIGHT, JATERIUS D 5/11/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault

MAUDE, EDWARD I 3/15/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

MAYTAS, MARGARET A 6/2/1971 BOARDMAN POLICE DEPT. Contempt Of Court

MCCREE, JOHN M 2/13/1985 CAMPBELL POLICE DEPT. Permitting Drug Abuse

MOORE, PAMELA ANN 3/28/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

NELSON, LEILANI E 12/12/1962 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

ROBINSON, MARISHA DOMINIQUE 2/11/1990 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Involuntary Manslaughter

ROCH, CHRISTOPHER JOHN 12/15/1974 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Illegal Assembly or Possession of Chemicals for the Manufacture of Drugs

STROUGHTER JR., EDWARD B. 11/13/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

TEETS, JAMES G 7/28/1994 STRUTHERS POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

THOMAS, DEMACHEL BUTLER 7/31/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AHERN, JOHN SCOTT 7/19/1968 9/23/2016 TIME SERVED

AWAN, SOHAIL MUHAMMAD 6/11/1986 9/26/2016 BONDED OUT

BLACK, ANTOINE M 5/10/1983 9/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BOERIO, NICHOLAS J 11/5/1979 9/12/2016 COURT ORDERED RELEASE

CATLIN, DINO S 12/7/1987 3/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CINTRON, DESTINY MARIE 3/11/1994 9/26/2016 CR4 SUMMONS

CULVER, DEVON L 8/12/1977 9/27/2016 OWN RECOGNIZANCE

DEGENARO, KAREN C 1/25/1977 9/22/2016 TRANSPORTED TO ODRC

DUNCAN, JENN MARIE 8/3/1985 9/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FIGUEROA, JOHNNATHEN 11/28/1997 8/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FOSTER, JOSH A 12/6/1983 8/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GARRIGA-GONZALES, JOSE LUIS 1/6/1990 9/26/2016 BONDED OUT

GLENN, JERRY L JR 3/16/1987 9/20/2016 BONDED OUT

GREEN, DONALD EDWARD 1/31/1993 9/26/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GREGORY, LILLIAN BORRERO 12/27/1987 9/27/2016 BONDED OUT

HOLLIE, SHANITA R 10/12/1986 9/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HUDACH, RONALD III 10/21/1986 9/20/2016 BONDED OUT

HUTCHISON, RICHARD 8/24/1986 9/21/2016 BONDED OUT

JOHNSON, BUTLER V 10/9/1991 9/2/2016 TIME SERVED

JOHNSON, JOHN DARRIUS 9/25/1988 9/26/2016 BONDED OUT

JONES, AURIENN NICHOLAS 3/22/1995 7/24/2016 BONDED OUT

JORDAN, RICKY CHARLES JR 6/20/1984 9/26/2016 OWN RECOGNIZANCE

KELLEY, SHANNON RAE 8/7/1981 6/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LASSITER, NICOLE LEE 5/28/1978 9/26/2016 BONDED OUT

MARSH, STEPHANIE E 12/20/1985 9/27/2016 COURT ORDERED RELEASE

MILLER, MICHAEL DEWAYNE 5/31/1959 8/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PERRY, FRANK J 8/17/1989 9/22/2016 OWN RECOGNIZANCE

PHILPOTT, SADE M 3/3/1986 9/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PLOURDE, SHANE WILLIAM 6/6/1989 9/19/2016 OWN RECOGNIZANCE

PROVITT, ERICA E 7/5/1988 8/19/2016 COURT ORDERED RELEASE

PRYOR, CANDIE N 12/26/1982 8/19/2016 COURT ORDERED RELEASE

REID, MARCEL A 3/6/1977 9/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SCOTT, MARK 6/28/1990 9/20/2016 BONDED OUT

SHIELDS, NORMAN ISAC 8/11/1970 9/27/2016 BONDED OUT

WALTERS, SANDRA ANN 4/18/1961 9/28/2016 CR4 SUMMONS

WARBORG, THOMAS DEAN 6/11/1966 9/27/2016 BONDED OUT

WASHINGTON, MYLES E 1/22/1998 5/31/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILSON, NIKLIS MICHAEL 9/30/1983 9/26/2016 COURT ORDERED RELEASE

YOUNG, JOHN WAYNE JR 10/28/1989 2/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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