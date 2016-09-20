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Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, September 20, 2016 @ 12:15 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BARNES, DUANE I 5/28/1970 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

BRITT, CHARLES 6/21/1978 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

CHARLTON, TAYQUAN 7/15/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

HEAVNER, RYAN 6/24/1990 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

HOFFMAN, RONNIE 3/12/1988 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

LOOMIS, KAYLA ANGEL 11/22/1988 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Possession of Drugs

PARKER, NESHEKA A 1/21/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary

PERRY, ARNOLD 1/6/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Gross Sexual Imposition

PLOURDE, SHANE WILLIAM 6/6/1989 BOARDMAN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

PRICE, DERRICK ANTRONE 11/24/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents

REBER, DERRICK ROBERT 6/1/1997 AKRON US MARSHALS SERVICE Aggravated Robbery

ROBINSON, SETH 3/31/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

SARNELLI, AMY L 2/10/1977 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

WALKER, NATHANIEL WOLFGANG 2/25/1993 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

WEATHERSPOON, PRESTON 6/30/1992 CANFIELD POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

WILIAMS, NICHOLE MARIA 2/2/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BROWN, DANTHONY 6/5/1993 9/20/2016 CR4 SUMMONS

CRUMM, JAMES EARNEST SR 12/10/1952 9/16/2016 RELEASED

DARLING, VAN D 1/30/1968 9/17/2016 COURT ORDERED RELEASE

DAVIDUK, JEREMY 8/6/1984 9/15/2016 TIME SERVED

DENSON, PATRICIA L 4/28/1962 7/12/2016 BONDED OUT

DUBAJ, RICHARD P 11/17/1972 9/15/2016 COURT ORDERED RELEASE

EBERTH, MARTIN IV 12/13/1978 9/18/2016 BONDED OUT

FIELDS, ANTUAN J 11/3/1995 9/9/2016 COURT ORDERED RELEASE

HOSEY, FRANK DARNELL 10/11/1980 9/18/2016 CR4 SUMMONS

HUTCHINSON, KYLE ANTHONY 6/14/1986 9/10/2016 BONDED OUT

LEE, ROBERT ALLEN 4/30/1977 9/17/2016 OWN RECOGNIZANCE

LEWIS, FRED LEE III 12/22/1995 9/17/2016 BONDED OUT

PARAMORE, DEANTE J 6/2/1989 9/19/2016 BONDED OUT

PARKER, MICAIAH A 10/10/1990 9/16/2016 TIME SERVED

ROZIER, JAQUON MONTAY 12/12/1995 8/18/2016 COURT ORDERED RELEASE

SAKALOSH, KATHERINE ANN 4/2/1984 8/28/2016 TIME SERVED

SHANNON, SONYA LATRICE 11/1/1979 4/21/2016 RELEASED

SHINGLER, MELINDA F 4/29/1982 9/19/2016 BONDED OUT

SLATER, WILLIAM F 5/10/1962 7/22/2016 COURT ORDERED RELEASE

SZCZYGIEL, WILLIAM JOHN III 9/19/1972 9/18/2016 COURT ORDERED RELEASE

WARE, RAYSHON J 2/10/1993 9/17/2016 OWN RECOGNIZANCE

WEAVER, TREVON DWIGHT 11/25/1992 8/5/2016 COURT ORDERED RELEASE

ZEIGLER, KENNETH 4/20/1958 9/17/2016 BONDED OUT

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