BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BARNES, DUANE I 5/28/1970 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BRITT, CHARLES 6/21/1978 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
CHARLTON, TAYQUAN 7/15/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
HEAVNER, RYAN 6/24/1990 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
HOFFMAN, RONNIE 3/12/1988 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
LOOMIS, KAYLA ANGEL 11/22/1988 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Possession of Drugs
PARKER, NESHEKA A 1/21/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary
PERRY, ARNOLD 1/6/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Gross Sexual Imposition
PLOURDE, SHANE WILLIAM 6/6/1989 BOARDMAN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
PRICE, DERRICK ANTRONE 11/24/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents
REBER, DERRICK ROBERT 6/1/1997 AKRON US MARSHALS SERVICE Aggravated Robbery
ROBINSON, SETH 3/31/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
SARNELLI, AMY L 2/10/1977 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
WALKER, NATHANIEL WOLFGANG 2/25/1993 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
WEATHERSPOON, PRESTON 6/30/1992 CANFIELD POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
WILIAMS, NICHOLE MARIA 2/2/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BROWN, DANTHONY 6/5/1993 9/20/2016 CR4 SUMMONS
CRUMM, JAMES EARNEST SR 12/10/1952 9/16/2016 RELEASED
DARLING, VAN D 1/30/1968 9/17/2016 COURT ORDERED RELEASE
DAVIDUK, JEREMY 8/6/1984 9/15/2016 TIME SERVED
DENSON, PATRICIA L 4/28/1962 7/12/2016 BONDED OUT
DUBAJ, RICHARD P 11/17/1972 9/15/2016 COURT ORDERED RELEASE
EBERTH, MARTIN IV 12/13/1978 9/18/2016 BONDED OUT
FIELDS, ANTUAN J 11/3/1995 9/9/2016 COURT ORDERED RELEASE
HOSEY, FRANK DARNELL 10/11/1980 9/18/2016 CR4 SUMMONS
HUTCHINSON, KYLE ANTHONY 6/14/1986 9/10/2016 BONDED OUT
LEE, ROBERT ALLEN 4/30/1977 9/17/2016 OWN RECOGNIZANCE
LEWIS, FRED LEE III 12/22/1995 9/17/2016 BONDED OUT
PARAMORE, DEANTE J 6/2/1989 9/19/2016 BONDED OUT
PARKER, MICAIAH A 10/10/1990 9/16/2016 TIME SERVED
ROZIER, JAQUON MONTAY 12/12/1995 8/18/2016 COURT ORDERED RELEASE
SAKALOSH, KATHERINE ANN 4/2/1984 8/28/2016 TIME SERVED
SHANNON, SONYA LATRICE 11/1/1979 4/21/2016 RELEASED
SHINGLER, MELINDA F 4/29/1982 9/19/2016 BONDED OUT
SLATER, WILLIAM F 5/10/1962 7/22/2016 COURT ORDERED RELEASE
SZCZYGIEL, WILLIAM JOHN III 9/19/1972 9/18/2016 COURT ORDERED RELEASE
WARE, RAYSHON J 2/10/1993 9/17/2016 OWN RECOGNIZANCE
WEAVER, TREVON DWIGHT 11/25/1992 8/5/2016 COURT ORDERED RELEASE
ZEIGLER, KENNETH 4/20/1958 9/17/2016 BONDED OUT
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