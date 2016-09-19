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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, September 19, 2016 @ 12:11 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BARNES, DUANE I 5/28/1970 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

BONILLA, CARLOS LUIS III 10/7/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

HOFFMAN, RONNIE 3/12/1988 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

KAY II, GERALD W 9/4/1974 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

MCKINNEY, CHASE A 10/8/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

MCQUEEN, CAREY LYNN 9/23/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

PERRY, ARNOLD 1/6/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Gross Sexual Imposition

SZCZYGIEL, WILLIAM JOHN III 9/19/1972 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

THOMAS, TYRONE J 7/24/1974 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BROWN, THOMAS J 2/26/1942 9/18/2016 BONDED OUT

EBERTH, MARTIN IV 12/13/1978 9/18/2016 BONDED OUT

HOSEY, FRANK DARNELL 10/11/1980 9/18/2016 CR4 SUMMONS

PERCY, STEVEN 8/27/1966 9/15/2016 TIME SERVED

SARVEY, NICKOLAS A 6/10/1989 9/17/2016 TIME SERVED

SHANNON, SONYA LATRICE 11/1/1979 4/21/2016 RELEASED

WINING, MARK W 2/26/1971 9/18/2016 BONDED OUT

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