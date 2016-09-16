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Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, September 15, 2016 @ 12:23 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALLENBAUGH, ADARRELL AMOS 10/22/1965 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

COLE, MICHAEL J 5/31/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

CONGELIO, JONATHAN DAVID 3/27/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

DAVIES, DAVID P. JR 8/25/1976 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

DOW, QWON DAVEIL JR 10/22/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

FITZPATRICK, EDWARD MICHAEL 5/30/1970 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs

GIBBS, LEWIS DEON 7/13/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability

GIPE, JOHNNY LEE 11/14/1986 SEBRING POLICE DEPT. Possession of Drugs

GREEN, ANDRE J 11/22/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improper Display Of Plates

HALL, CRAIG LAWRENCE 11/5/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

HALL, MICHELE RALEE 8/5/1972 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

HOGAN, STEPHEN D 6/1/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Damaging/Endangering

HORNE, JAMES M 9/7/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

JOHNSON, KRISTINE LYNN 12/13/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

KINGSLEY, NICOLE M 8/28/1994 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

MITCHELL, ALEXANDER JAMES 9/24/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

PERCY, STEVEN 8/27/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Of Alcohol/Drug Consent Test Of 0.17 Or Higher

REESE, BRIAN JAMES 4/8/1984 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs

STINSON, ALVIN CHARLES JR 9/27/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

TURSACK, TROY D 7/21/1972 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Promote Prostitution

WASHINGTON, RAMSEY ISAAC 1/13/1994 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALLEN, AARON D 11/9/1992 9/14/2016 CR4 SUMMONS

BETTS, ROBIN 3/26/1964 7/25/2016 TIME SERVED

BRINKLEY, VICKIE A 1/6/1966 9/15/2016 CR4 SUMMONS

CORRIGAN, JOSEPH M 8/1/1982 9/8/2016 OWN RECOGNIZANCE

CRAIG, ROSE MARY 3/14/1976 5/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ELISEO, BENJAMIN JR 8/21/1957 8/16/2016 TIME SERVED

ERWIN, NICHOLAS J 11/12/1991 8/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FLEETON, DEQUANN JARMAINE 10/9/1993 9/12/2016 TRANSPORTED TO ODRC

GEHR, CHARLES EARL 2/23/1981 9/9/2016 BONDED OUT

HASSEN, ABDLIEZL JR 5/12/1994 6/28/2016 TIME SERVED

HOWLEY, SARAH J. 5/14/1977 9/14/2016 OWN RECOGNIZANCE

INDOE, ARON CRAIG 4/16/1991 9/13/2016 COURT ORDERED RELEASE

JOHNSON, JUSTIN C 2/19/1981 9/7/2016 COURT ORDERED RELEASE

JONES, GWENDOLYN 7/1/1955 9/12/2016 NO CHARGES FILED

KLEINE, JARED TAYLOR 9/24/1996 9/12/2016 COURT ORDERED RELEASE

LUCIANO-ACOSTA, ABIGAIL 11/20/1987 9/15/2016 BONDED OUT

ROMAN, ISAEL III 4/11/1987 9/13/2016 COURT ORDERED RELEASE

RUPE, MICHAEL R 5/1/1980 8/24/2016 COURT ORDERED RELEASE

SCHIFLETT, CHRISTOPHER AARON 9/18/1988 9/14/2016 BONDED OUT

SEAMAN, JAMIE R 6/6/1979 9/14/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WYCOFF, GARRETT MITCHELL 2/16/1997 9/10/2016 COURT ORDERED RELEASE

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