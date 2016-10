— Mahoning Valley Race Course

Friday's Entries

Post time: 12:45 p.m.

RACE 1 $9,200, 3 yo’s & up, 1M 70Y, CLM $5,000

1 Do the Math (Paucar) 122 2/1

2 Quiet and Foxy (Martinez, Jr.) 122 12/1

3 Global Slowdown (Pilares) 122 6/1

4 My Man Richie (Laurente) 124 15/1

5 Thwart (Sarvis) 122 8/1

6 Street Parade (Coa) 124 5/2

7 Citizen John (Ortiz) 122 20/1

8 A Laugh an a Joke (De La Cruz) 122 6/1

9 Coyote Moon (Cruz) 122 15/1

RACE 2 $10,000, 3 yo’s & up, 5 1/2F, F & M, CLM $7,500

1 Don’t Give Way (Ortiz) 122 15/1

2 Shamrock Moon (Ccamaque) 122 20/1

3 Salt and Pepper (Cruz) 119 6/1

4 Miss Goldrush Gal (Velez) 122 10/1

5 Laurie’s Vision (Diaz) 119 6/1

6 Atagirltiff (Gonzalez) 122 8/1

7 Vexatious Vixen (Paucar) 119 3/2

8 Midaswellswing (Yaranga) 119 3/1

RACE 3 $8,100, 3 yo’s & up, 6F, F & M, CLM $4,000

1 Duchess Whitney (Yaranga) 122 15/1

2 Virtual Vision (Rosendo) 122 10/1

3 Mount Eagle (Vergara) 122 4/1

4 Russian Rhapsody (Houghton) 122 5/1

5 All About Brownie (Vigil) 122 12/1

6 Texas Missy (Paucar) 124 3/1

7 Miss Borrego (Prentice Jr.) 117 20/1

8 Saturday Storms (De La Cruz) 122 9/2

9 Ecstatic Miss (Gonzalez) 122 15/1

10 Access Denied (Sarvis) 122 8/1

RACE 4 $24,500, 3 yo’s & up, 6F, F & M, MSW

Rio Bo (Musarro) 121

Bye Bye Cutie Pie (Yaranga) 124

1 Angelofthemorning (Paucar) 124 6/1

1a Highly Visible (Paucar) 124 6/1

2 Catmar (McKee) 121 9/2

3 That Tickles (Velez) 121 50/1

4 Limoges (Ccamaque) 121 20/1

5 Mythical Vixen (Morales) 121 6/5

6 Lil Country Grad (Pilares) 121 8/1

7 Sefapiano Reward (Skerrett) 124 30/1

8 Sweet Indy (Bracho) 124 30/1

9 Awesome Palace (Rosendo) 121 12/1

10 Baylee’s Bomber (Diaz) 121 10/1

11 Stormy Justice (Sarvis) 121 12/1

RACE 5 $9,200, 3 yo’s & up, 5F, F & M, CLM $5,000

Alexis Road (Ramos) 122

Mama Zee (Diaz) 122

1 Gabio (De La Cruz) 122 4/1

2 Utter Drama (Paucar) 122 8/1

3 Jumelaka (Hernandez) 122 7/2

4 Chifa (Cruz) 122 15/1

5 Pinot Noir (Sarvis) 122 6/1

6 Lacey the Spartan (Prentice Jr.) 117 15/1

7 Angelena Storm (Coa) 122 12/1

8 Acrobatic Tactic (Yaranga) 122 20/1

9 Harmony Place (Houghton) 122 10/1

10 Heres Hope (Ortiz) 122 20/1

11 Ten Cent Hat (Pilares) 122 6/1

12 Amor Imposible (Laurente) 122 20/1

RACE 6 $22,000, 3 yo’s & up, 5F, ALW

1 Champions Gate (Rodriguez) 122 6/1

2 Trevor John (Coa) 122 30/1

3 Runnin Fun (Musarro) 122 20/1

4 Copperplate (Feliciano) 122 6/1

5 Dancing Rico (Prentice Jr.) 117 50/1

6 Team Six (Pilares) 122 6/1

7 Moving Style (Houghton) 122 9/2

8 Got Grit (De La Cruz) 122 10/1

9 Torazo (Contreras) 119 5/2

10 Tiger Tank (Quinones) 122 8/1

11 Puerto Plata (Vigil) 122 15/1

RACE 7 $8,600, 3 yo’s & up, 6F, CLM $5,000

Bear Hunter (Mayta) 122

Ausable River (Skerrett) 122

Rettele (Martinez) 122

Hughdoyalove (McKee) 119

1 Bruner (Yaranga) 122 20/1

2 Tate’s Cat (Sarvis) 124 9/2

3 Righteous Ride (Prentice Jr.) 117 30/1

4 Washboard Willie (Gonzalez) 122 10/1

5 No Wife for Me (Vergara) 121 12/1

6 Penalty Kill (Musarro) 122 7/2

7 Queen’s Express (Hernandez) 122 30/1

8 Street Law (Pilares) 122 6/1

9 Fashionly Handsome (Rivera) 119 4/1

10 Mr. Miles (Velez) 122 15/1

11 If I (Diaz) 122 30/1

12 Divine Reason (Coa) 122 6/1

RACE 8 $7,900, 3 yo’s & up, 5 1/2F, CLM $4,000

Aliza’s Dream (Paucar) 122

Overstand (De La Cruz) 122

Queen’s Escort (Houghton) 122

Crofter (Rosario, Jr.) 122

1 Callmeback (Figueroa) 122 10/1

2 Stolen Posse (Mayta) 122 15/1

3 Storm Snow (Hernandez) 122 20/1

4 Lightemupbud (Ramos) 122 30/1

5 Bonamassa (Gonzalez) 122 50/1

6 Rock N Heart (Pilares) 122 8/1

7 Supreme Privilege (Velez) 122 8/1

8 Lemon Juice (Coa) 124 5/2

9 Crash Magee (Yaranga) 122 8/1

10 Stop Hunting (Martinez, Jr.) 122 4/1

11 Cupid’s Hit (Rosendo) 122 6/1

12 Capitano Cielo (Gonzalez) 122 20/1

Copyright 2016 EQUIBASE Company LLC. All Rights Reserved.