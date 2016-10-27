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Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, October 27, 2016 @ 12:11 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BUSH, WILLIAM 10/20/1957 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

CAMPBELL, AUMA RASHAW ANTONIO 12/31/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

CRACIUN, BRIAN PHILLIP 3/19/1974 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

CULLER, TRAVIS R 1/6/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

DAVIS, KEITH P 2/3/1970 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

DEPASQUA, JAMES A 4/2/1952 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

DONNELLY, CHRISTOPHER SAMUEL 9/28/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired

FELL, CHRISTOPHER 4/16/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

HOPKINS, JOHN M 3/31/1968 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery

KING, EDWARD A 2/3/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

KUNTZ, TAYLOR 7/8/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Falsification

MARTIN, SHANNITA M 2/10/1991 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

MAYFIELD, JUSTIN R 1/28/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

PATTON, PHILLISA 10/15/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

PEREZ, WILLIAM H 12/6/1955 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

PETKOSEK, RONALD II 5/25/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

SMITH, JASMINE CIERA 6/30/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Robbery

STOKES, QUINTEZ TREMONE 11/9/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

YOURICK, MICHAEL PAUL 10/11/1991 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AIOSA, RONALD EDWARD 7/1/1967 8/24/2016 BONDED OUT

ALEXANDER, BILALAH GARNER 3/11/1990 9/28/2016 BONDED OUT

ANZELMO, LISA M 3/23/1992 10/26/2016 NO CHARGES FILED

BROWN LEWIS, LIZA N 2/17/1975 10/26/2016 CR4 SUMMONS

BROWN, DANA L 7/14/1987 10/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CROFF, CHANTELLE MARIE 7/11/1980 8/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DESATNIK, TARAH L 11/2/1984 10/26/2016 BONDED OUT

DOTHARD JR., CHAUNCEY A. 12/3/1968 5/9/2016 TIME SERVED

DOUGLAS, SHAWN PAUL 4/10/1975 10/11/2016 COURT ORDERED RELEASE

DUFFY, JACQUELINE T 6/2/1982 10/26/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

EDMONDS, JESSICA L 8/18/1988 9/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HALL, KENNETH R JR 7/28/1960 10/17/2016 TIME SERVED

JOHNSON, MONICA MARIE 8/24/1976 10/24/2016 NO CHARGES FILED

LESHER, KENNETH RAY 12/12/1971 10/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MAYER, TIFFANY MARIE 9/22/1971 10/24/2016 BONDED OUT

MIKULKA, EVAN 1/4/1985 9/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MILLEDGE, ISHIA M 6/19/1986 10/26/2016 BONDED OUT

MISCIMARRA, DAVID PATRICK 3/11/1962 10/25/2016 COURT ORDERED RELEASE

MORALIS, ANGEL LOUIS 2/8/1982 10/23/2016 COURT ORDERED RELEASE

PAYNE, JEFFERSON D 3/9/1992 10/26/2016 COURT ORDERED RELEASE

POMPEY, DWAYNE ALLEN 2/17/1983 3/29/2016 COURT ORDERED RELEASE

RAMUN, KIMBERLY SUE 8/4/1976 10/6/2016 TIME SERVED

SEALS, CHRISTOPHER W 10/4/1989 10/26/2016 COURT ORDERED RELEASE

THOMAS, DEMACHEL BUTLER 7/31/1998 9/27/2016 TIME SERVED

VANDERHOFF, LEONARD SHAWN 5/6/1978 6/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ZALNER, LISA N 12/25/1974 10/12/2016 COURT ORDERED RELEASE

ZELANKA, SHIRLEY A 1/8/1958 10/26/2016 TIME SERVED

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