BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BUSH, WILLIAM 10/20/1957 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
CAMPBELL, AUMA RASHAW ANTONIO 12/31/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
CRACIUN, BRIAN PHILLIP 3/19/1974 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
CULLER, TRAVIS R 1/6/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
DAVIS, KEITH P 2/3/1970 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
DEPASQUA, JAMES A 4/2/1952 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
DONNELLY, CHRISTOPHER SAMUEL 9/28/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired
FELL, CHRISTOPHER 4/16/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
HOPKINS, JOHN M 3/31/1968 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery
KING, EDWARD A 2/3/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
KUNTZ, TAYLOR 7/8/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Falsification
MARTIN, SHANNITA M 2/10/1991 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
MAYFIELD, JUSTIN R 1/28/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing
PATTON, PHILLISA 10/15/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
PEREZ, WILLIAM H 12/6/1955 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence
PETKOSEK, RONALD II 5/25/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
SMITH, JASMINE CIERA 6/30/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Robbery
STOKES, QUINTEZ TREMONE 11/9/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
YOURICK, MICHAEL PAUL 10/11/1991 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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AIOSA, RONALD EDWARD 7/1/1967 8/24/2016 BONDED OUT
ALEXANDER, BILALAH GARNER 3/11/1990 9/28/2016 BONDED OUT
ANZELMO, LISA M 3/23/1992 10/26/2016 NO CHARGES FILED
BROWN LEWIS, LIZA N 2/17/1975 10/26/2016 CR4 SUMMONS
BROWN, DANA L 7/14/1987 10/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CROFF, CHANTELLE MARIE 7/11/1980 8/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DESATNIK, TARAH L 11/2/1984 10/26/2016 BONDED OUT
DOTHARD JR., CHAUNCEY A. 12/3/1968 5/9/2016 TIME SERVED
DOUGLAS, SHAWN PAUL 4/10/1975 10/11/2016 COURT ORDERED RELEASE
DUFFY, JACQUELINE T 6/2/1982 10/26/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
EDMONDS, JESSICA L 8/18/1988 9/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HALL, KENNETH R JR 7/28/1960 10/17/2016 TIME SERVED
JOHNSON, MONICA MARIE 8/24/1976 10/24/2016 NO CHARGES FILED
LESHER, KENNETH RAY 12/12/1971 10/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MAYER, TIFFANY MARIE 9/22/1971 10/24/2016 BONDED OUT
MIKULKA, EVAN 1/4/1985 9/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MILLEDGE, ISHIA M 6/19/1986 10/26/2016 BONDED OUT
MISCIMARRA, DAVID PATRICK 3/11/1962 10/25/2016 COURT ORDERED RELEASE
MORALIS, ANGEL LOUIS 2/8/1982 10/23/2016 COURT ORDERED RELEASE
PAYNE, JEFFERSON D 3/9/1992 10/26/2016 COURT ORDERED RELEASE
POMPEY, DWAYNE ALLEN 2/17/1983 3/29/2016 COURT ORDERED RELEASE
RAMUN, KIMBERLY SUE 8/4/1976 10/6/2016 TIME SERVED
SEALS, CHRISTOPHER W 10/4/1989 10/26/2016 COURT ORDERED RELEASE
THOMAS, DEMACHEL BUTLER 7/31/1998 9/27/2016 TIME SERVED
VANDERHOFF, LEONARD SHAWN 5/6/1978 6/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ZALNER, LISA N 12/25/1974 10/12/2016 COURT ORDERED RELEASE
ZELANKA, SHIRLEY A 1/8/1958 10/26/2016 TIME SERVED
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