JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, October 25, 2016 @ 12:15 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BAILEY, ANTHONY G 5/6/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents

BEESON, JOHN ANDREW 8/17/1969 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Failure to verify address

BOLAND, JOHN H 1/13/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

BROWN, DANA L 7/14/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE POSSESSION OF DRUGS

COUTURIAUX, RICHARD R 6/23/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Identity Fraud

DODSON, AUTUMN NICOLE 10/31/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

DONLOW, JERMAINE JR 11/25/1991 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

GOULD, JULIE DANIELLE 10/9/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business

HAMLETT, TREVOR J 2/28/1980 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

JOHNSON, MONICA MARIE 8/24/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

LASTER, ADARRELL D 6/15/1974 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fail To Obey Traffic Control Device

MAYER, TIFFANY MARIE 9/22/1971 BEAVER POLICE DEPT Assault

PARISI, CHARLES R JR JR 2/3/1988 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

PERKINS, CLARK D 7/6/1948 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

RANSOME, ALONZO C 1/24/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

ROGERS, AARON LEE III 9/6/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

THOMAS, JAMES 1/5/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

VARI, LOUIS M 7/16/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Carrying Concealed Weapons

WILKERSON, IRVING E 9/8/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Unauthorized Use Of Motor Vehicle

WILSON, MICHAEL JAY 5/11/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Escape

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BALDWIN, AARON J 9/10/1990 7/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BERSCHNEIDER, JAMES TIMOTHY 9/4/1978 10/24/2016 BONDED OUT

BLACK, KEITH LAMAR 5/6/1961 10/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BREEDLOVE, STEFAN 7/27/1960 4/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BROWN, KEVIN C 1/25/1973 10/22/2016 BONDED OUT

CLINKSCALE, BRANDON LAMONT 7/3/1992 9/30/2016 TIME SERVED

CONEY, ROY P. 3/17/1949 9/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CONNELLY, BRUCE A 1/20/1980 9/29/2016 OWN RECOGNIZANCE

DAVIS, DEBRA J 8/16/1960 10/19/2016 COURT ORDERED RELEASE

FISCUS, MIKE J 3/21/1955 4/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC

FORD, ARTREL KESHON 9/6/1996 10/24/2016 BONDED OUT

HARMON, JASON L 10/12/1990 5/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HATTEN, ELIJAH AUQUEM TEAMAR 2/6/1996 8/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KALTENBACH, ANDREA M 5/29/1981 10/24/2016 OWN RECOGNIZANCE

KOVELL, NICHOLAS P 4/22/1981 10/15/2016 BONDED OUT

LAPUSHANSKY, EDWARD ROBERT 12/23/1970 10/13/2016 COURT ORDERED RELEASE

LEWIS, DANIEL EBERETT 2/7/1965 10/24/2016 CR4 SUMMONS

MANEVICH, STEVEN T 9/24/1987 10/13/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOFFETT, BRYAN KEITH 12/10/1972 9/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MORGAN, DANIEL CLAIR 8/22/1948 10/3/2016 TIME SERVED

ORR, JUSTIN MICHAEL 9/10/1977 10/24/2016 CR4 SUMMONS

PERRY, DAVID J JR 4/27/1988 10/21/2016 BONDED OUT

SLOCUM, VICTOR MARCUS 8/29/1993 10/13/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SMITH, CHRISTOPHER MICHAEL 7/29/1975 10/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SMITH, JOSIAH L 1/20/1995 10/22/2016 TIME SERVED

STANLEY, CHARLES JR 12/2/1985 5/16/2014 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

STOUFFER, MATTHEW PHILLIP 5/29/1986 10/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TALLEY, TAIWAN DEMICHRISE 8/29/1986 9/25/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TELEGO, DEVIN STANTON 11/7/1994 5/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

THOMAS, JEDEDIAH MARC 12/9/1977 5/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TYSON, ADAM LEE 4/3/1983 6/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WALP, ROBERT W 9/1/1975 9/16/2016 BONDED OUT

WILLIAMS, DWIGHT ERIC 7/8/1969 10/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2016 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes