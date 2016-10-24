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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, October 24, 2016 @ 12:12 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BOLAND, JOHN H. 1/13/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

CUNNINGHAM, CASEY MARIE 8/1/1980 BEAVER POLICE DEPT Theft

DONLOW, JERMAINE JR 11/25/1991 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

FORD, ARTREL KESHON 9/6/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

GOULD, JULIE DANIELLE 10/9/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business

GRIFFIN, TROY B 2/28/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

KALTENBACH, ANDREA M 5/29/1981 STRUTHERS POLICE DEPT. Contempt Of Court

MORALIS, ANGEL LOUIS 2/8/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Misuse of Credit Card

PERKINS, CLARK D 7/6/1948 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

SMITH, CHRISTOPHER MICHAEL 7/29/1975 BEAVER POLICE DEPT Fugitive From Justice

STENNIS, TEON DOMINIQUE LA SALLE 10/6/1992 BOARDMAN POLICE DEPT. Burglary

TAYLOR, JOHN ERWIN 11/10/1951 GOSHEN POLICE DEPT. Domestic Violence

VARI, LOUIS M 7/16/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Carrying Concealed Weapons

WILLIS, MARQUISE DIONNE ALLEN TORRES 12/3/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

WOODALL, SHAWN LAMAR JR 2/9/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

WOOLENSACK, TONYA RAE 7/30/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Carrying Concealed Weapons

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BALDWIN, AARON J 9/10/1990 7/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BLACK, KEITH LAMAR 5/6/1961 10/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BLAND, DEANNA PATRICE 8/22/1988 10/19/2016 BONDED OUT

BREEDLOVE, STEFAN 7/27/1960 4/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CONEY, ROY P. 3/17/1949 9/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FISCUS, MIKE J 3/21/1955 4/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC

HARMON, JASON L 10/12/1990 5/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HATTEN, ELIJAH AUQUEM TEAMAR 2/6/1996 8/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MARLIN, JOHN 2/21/1965 10/20/2016 TIME SERVED

MOFFETT, BRYAN KEITH 12/10/1972 9/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MORGAN, DANIEL CLAIR 8/22/1948 10/3/2016 TIME SERVED

PULLIAM, QUIANNA I 10/21/1993 10/21/2016 BONDED OUT

RAINER, JOHN E. 3/3/1953 10/17/2016 TIME SERVED

RIFFLE, JESSIE 1/17/1991 10/19/2016 BONDED OUT

SCHWARTZ, RICHARD J 12/3/1965 10/23/2016 BONDED OUT

SLOCUM, VICTOR MARCUS 8/29/1993 10/13/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

STANLEY, CHARLES JR 12/2/1985 5/16/2014 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

STOUFFER, MATTHEW PHILLIP 5/29/1986 10/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TELEGO, DEVIN STANTON 11/7/1994 5/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TYSON, ADAM LEE 4/3/1983 6/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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