BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BOLAND, JOHN H. 1/13/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
CUNNINGHAM, CASEY MARIE 8/1/1980 BEAVER POLICE DEPT Theft
DONLOW, JERMAINE JR 11/25/1991 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
FORD, ARTREL KESHON 9/6/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
GOULD, JULIE DANIELLE 10/9/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business
GRIFFIN, TROY B 2/28/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
KALTENBACH, ANDREA M 5/29/1981 STRUTHERS POLICE DEPT. Contempt Of Court
MORALIS, ANGEL LOUIS 2/8/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Misuse of Credit Card
PERKINS, CLARK D 7/6/1948 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
SMITH, CHRISTOPHER MICHAEL 7/29/1975 BEAVER POLICE DEPT Fugitive From Justice
STENNIS, TEON DOMINIQUE LA SALLE 10/6/1992 BOARDMAN POLICE DEPT. Burglary
TAYLOR, JOHN ERWIN 11/10/1951 GOSHEN POLICE DEPT. Domestic Violence
VARI, LOUIS M 7/16/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Carrying Concealed Weapons
WILLIS, MARQUISE DIONNE ALLEN TORRES 12/3/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
WOODALL, SHAWN LAMAR JR 2/9/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
WOOLENSACK, TONYA RAE 7/30/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Carrying Concealed Weapons
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BALDWIN, AARON J 9/10/1990 7/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BLACK, KEITH LAMAR 5/6/1961 10/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BLAND, DEANNA PATRICE 8/22/1988 10/19/2016 BONDED OUT
BREEDLOVE, STEFAN 7/27/1960 4/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CONEY, ROY P. 3/17/1949 9/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FISCUS, MIKE J 3/21/1955 4/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC
HARMON, JASON L 10/12/1990 5/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HATTEN, ELIJAH AUQUEM TEAMAR 2/6/1996 8/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MARLIN, JOHN 2/21/1965 10/20/2016 TIME SERVED
MOFFETT, BRYAN KEITH 12/10/1972 9/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC
MORGAN, DANIEL CLAIR 8/22/1948 10/3/2016 TIME SERVED
PULLIAM, QUIANNA I 10/21/1993 10/21/2016 BONDED OUT
RAINER, JOHN E. 3/3/1953 10/17/2016 TIME SERVED
RIFFLE, JESSIE 1/17/1991 10/19/2016 BONDED OUT
SCHWARTZ, RICHARD J 12/3/1965 10/23/2016 BONDED OUT
SLOCUM, VICTOR MARCUS 8/29/1993 10/13/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
STANLEY, CHARLES JR 12/2/1985 5/16/2014 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
STOUFFER, MATTHEW PHILLIP 5/29/1986 10/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TELEGO, DEVIN STANTON 11/7/1994 5/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TYSON, ADAM LEE 4/3/1983 6/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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