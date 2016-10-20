JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, October 20, 2016 @ 12:29 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ASHBY, JONATHAN A 8/14/1986 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation

BARNES, CYLE DOMANIC 9/9/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Inciting To Violence

BERMUDEZ SHAULES, LEEANA DENISE 5/5/1998 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

BLAND, DEANNA PATRICE 8/22/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation

BONFINI, MIRANDA A 2/16/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

BROOKS, RAYMOND D II 2/22/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

CANDLE, CHRISTIAN DWYNN 11/26/1994 GOSHEN POLICE DEPT. Disrupting Public Service

DAVIS, DEBRA J 8/16/1960 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

ESPOSITO, MICHAEL III 11/13/1981 STRUTHERS POLICE DEPT. Burglary

GREENWALT, CHARLES PETER 7/20/1959 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

HAYNES, ANDRE TYRONE 10/15/1991 GOSHEN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

HILL, PAUL S 8/7/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

HISSOM, BRITTANY LUCINDA 8/14/1994 AKRON US MARSHALS SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

JAMES, JOSEPH ISIAH 3/27/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

JOHNSON, SHANDALE L 3/21/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

JOHNTONY, DANIELLE 2/7/1981 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

KNIGHT, NATHAN J 4/25/1984 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

LEVY, DEANDRE 12/14/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

MARLIN, JOHN 2/21/1965 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

MAY, TERRENCE CHAUNCY 9/20/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

MULDROW, TIJUAN LAMONT 6/13/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE

PHILLIPS, JESSICA LOUISE 10/3/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

RIFFLE, JESSIE 1/17/1991 CAMPBELL POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

SANTIAGO, JOSE LUIS 10/23/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Rape

SMITH, TERRENCE LAMONT 4/22/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

THOMPSON, SYDNEESHA 8/22/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Endangering Children

VANDENBERG, RORY JAMES 2/13/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

WILKERSON, GREGORY DWAYNE 10/5/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Abduction

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BARKER, MEGAN C 10/22/1994 10/17/2016 OWN RECOGNIZANCE

BEVERLY, WILLIE JAMES JR 3/10/1982 10/14/2016 TIME SERVED

BOOKER, JOHN WILLIAM 2/22/1955 10/14/2016 COURT ORDERED RELEASE

BRUTON, MYKAYLA MAREE 6/19/1995 9/27/2016 TIME SERVED

BURKEY, BOBBY LEE 7/19/1986 8/15/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BURNETT, NICHOLAS J 9/16/1984 8/19/2016 TIME SERVED

COLEMAN, VINCE AUSTIN 5/17/1993 10/19/2016 BONDED OUT

DAVIS, CORY 5/18/1993 9/15/2016 OWN RECOGNIZANCE

DAVIS, ROMERO JULIUS 2/11/1997 3/3/2016 OWN RECOGNIZANCE

FARAJ, ELIE J 12/6/1984 7/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GHEEN, AUSTIN LEE 9/18/1993 10/17/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GUILLARD, FRANK Z 11/23/1963 9/13/2016 COURT ORDERED RELEASE

JENNINGS, TYRONE 11/21/1983 8/30/2016 OWN RECOGNIZANCE

JOHNSON, KENNETH DASHAWN LAMONT 11/22/1994 5/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KNAPP, FRANK EDWARD 9/12/1978 10/18/2016 NO CHARGES FILED

KUHN, KENNETH M 8/25/1963 8/7/2016 BONDED OUT

LABOY, YAISA ELIZ QUINTANA 9/7/1985 8/16/2016 COURT ORDERED RELEASE

LOVE, TIFFANY F 4/29/1982 10/19/2016 CR4 SUMMONS

MCLAUGHLIN, ROBERT R 11/9/1956 8/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MECHLING, JASON E 4/29/1979 10/14/2016 COURT ORDERED RELEASE

MUIR, CHARLES THOMAS 10/31/1981 10/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

POSTLETHWAIT, ANGELINE J 7/9/1980 10/10/2016 COURT ORDERED RELEASE

RYAN, GARY E 11/6/1986 9/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHINHOLSTER, BILLY CHARLES 7/3/1974 10/14/2016 TIME SERVED

TURNER, JOSEPH ANTHONY 9/16/1985 8/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WALLACE, BRANDON 10/19/1995 12/3/2015 COURT ORDERED RELEASE

WAUGH, BRANDON JO SR 1/7/1989 10/14/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILLIAMS, BRANDON J 4/2/1985 10/17/2016 TIME SERVED

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2016 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes