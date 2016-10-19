BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BERMUDEZ SHAULES, LEEANA DENISE 5/5/1998 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
BLAND, DEANNA PATRICE 8/22/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation
BONFINI, MIRANDA A 2/16/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
CARBON, MARCUS CONILLUS 11/21/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business
CLARK, PHILLIP 9/11/1987 Arrest Of Probationer
COLEMAN, VINCE AUSTIN 5/17/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault
DAVIS, DEBRA J 8/16/1960 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
GLENN, MELVIN L 11/1/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
HAYNES, ANDRE TYRONE 10/15/1991 GOSHEN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
HILL, PAUL S 8/7/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
JOHNSON, SHANDALE L 3/21/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
JOHNTONY, DANIELLE 2/7/1981 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
KNAPP, FRANK EDWARD 9/12/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
LESHER, KENNETH RAY 12/12/1971 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
PHILLIPS, JESSICA LOUISE 10/3/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
RIFFLE, JESSIE 1/17/1991 CAMPBELL POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence
ROMAN, JUSTIN NICHOLAS 8/22/1990 FEDERAL BUREAU OF PRISONS FEDERAL OFFENSE (OTHER)
SWEGAN, JASON M 12/27/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Assault
THOMPSON, SYDNEESHA 8/22/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Endangering Children
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BARRICKMAN, ERIN RAE 7/27/1979 10/13/2016 RELEASED
BEVERLY, WILLIE JAMES JR 3/10/1982 10/14/2016 TIME SERVED
BLACK, KEIMONE L 9/16/1992 10/13/2016 COURT ORDERED RELEASE
BOATWRIGHT, DARREN L JR 8/25/1993 10/18/2016 COURT ORDERED RELEASE
BROWN, DARRELL L 2/26/1982 7/31/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BROWN-BOWMAN, DANIEL LEE 12/13/1986 4/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BRUTON, MYKAYLA MAREE 6/19/1995 9/27/2016 TIME SERVED
BURNETT, NICHOLAS J 9/16/1984 8/19/2016 TIME SERVED
CARTER, JAMES ARTHUR 4/22/1992 6/14/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CHEW, CHRISTOPHER LAMAR 5/5/1978 9/26/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GUILDOO, STEVEN ANTHONY 2/21/1974 9/13/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HYMES, TERRANCE 7/26/1989 6/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JACKSON, BRANDON T 9/7/1979 4/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JAMES, JODY D 3/13/1982 10/18/2016 BONDED OUT
JONES, DARNELL L 2/6/1986 8/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KOSAP, BARBARA E 1/22/1963 10/18/2016 OWN RECOGNIZANCE
KUHN, KENNETH M 8/25/1963 8/7/2016 BONDED OUT
LENZY, MICHAELE NICHELLE 11/9/1987 7/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LEVONYAK, JACKIE M 10/30/1977 9/16/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LUMSDEN, JOSEPH W 5/13/1985 10/16/2016 BONDED OUT
MAHAN, PATRICK COLIN 7/22/1955 10/17/2016 TRANSPORTED TO ODRC
PIPPIN, DELMAS E 11/22/1979 10/18/2016 OWN RECOGNIZANCE
RANSOME, ALONZO CHARLES 1/24/1968 10/14/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
REESE, FRANKIE L 11/3/1950 8/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ROBINSON, FLOAYESHIA LAMICA 12/30/1990 10/14/2016 TIME SERVED
ROWE, AUSTIN COLE-CLIFFORD 1/26/1994 7/12/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SMITH, DARIUS RASAHN 2/7/1986 9/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SNOWDEN, JAMES R 10/20/1984 5/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SPRAGUE, MIRANDA L 8/10/1988 10/18/2016 OWN RECOGNIZANCE
TRIPLETT, MICHAEL CRAIG JR 6/4/1986 7/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WALLACE, BRANDON 10/19/1995 12/3/2015 COURT ORDERED RELEASE
WEAVER, JASON J 7/26/1979 10/18/2016 OWN RECOGNIZANCE
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