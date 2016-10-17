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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, October 17, 2016 @ 12:06 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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BASSETT, DANESHA 3/18/1995 NONE Trafficking in Drugs

CHERNEY, ALEX IVAN 8/28/1980 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

COMAN, DEJUAN J 11/29/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Trafficking in Drugs

DAVIS, IAN BRYCE 1/17/1985 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Resisting Arrest

DOMINICK, JOHN PAUL 4/23/1968 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

DUVAL JR, ROBERT DARIUS 4/26/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

GHEEN, AUSTIN LEE 9/18/1993 AKRON US MARSHALS SERVICE Parole Violation

HALL, KENNETH R JR 7/28/1960 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Prior Conviction w/i 20 years

LUMSDEN, JOSEPH W 5/13/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

MAHAN, PATRICK COLIN 7/22/1955 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

WILLIAMS, BRANDON J 4/2/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

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RELEASED

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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALTAMIMI, NASER HASSEN 9/29/1995 9/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BOYKIN, ALBERT 3/22/1992 11/4/2015 TIME SERVED

DAVENPORT, GREGORY LAMONT 6/20/1972 9/28/2016 TIME SERVED

GRAZIER, LEONARD F JR 7/25/1941 10/14/2016 TIME SERVED

HARRIS, RONISHA MAYA 6/8/1989 8/4/2016 TIME SERVED

HORTON, RUSTY BARNES 10/16/1996 10/16/2016 BONDED OUT

KALAN, DORINDA J 2/3/1951 10/17/2016 CR4 SUMMONS

LEMON, DOMONIQUE J 3/1/1987 10/6/2016 TIME SERVED

PEARSON, COURTNEY ANN 6/8/1996 4/27/2016 TIME SERVED

REYNOLDS, QUENTIN T 6/22/1986 10/6/2016 BONDED OUT

SANTIAGO GARCIA, HECTOR HERMINIO 1/1/1992 1/21/2016 TIME SERVED

STANFORD, TAYLOR M 3/13/1991 10/16/2016 BONDED OUT

TOY, THOMAS R 11/7/1979 9/10/2016 TIME SERVED

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