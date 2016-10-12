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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, October 12, 2016 @ 12:19 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ADAMS, DANIEL 2/5/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents

CRAIG, TERRANCE D 7/19/1991 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

DEPUE, TIMOTHY A 7/17/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

DOUGLAS, SHAWN PAUL 4/10/1975 STRUTHERS POLICE DEPT. Falsification

DUNEGAN, RYAN C 8/1/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

EUTIN, ALEC A 10/19/1988 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

GIGAX, MELINDA 10/22/1972 ADULT PAROLE AUTH. Identity Fraud

MILLER, BRADLEY W 6/6/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

PANEZICH, CLFTON J 12/25/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Telecommunications Fraud

PATSY, CARA 4/13/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

ROBINSON, THERESA 2/2/1970 CAMPBELL POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

SULLIVAN, WILLIAM 12/30/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

VICKERS-MORGAN, MICHAEL M B 6/25/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ANDUJAR, EDWIN 5/26/1965 10/11/2016 CR4 SUMMONS

ANGLE, JORDAN S 2/15/1986 6/14/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

APINIS, CRAIG A 3/30/1979 8/15/2016 TIME SERVED

BARNETT, RUFUS WARREN 4/11/1990 10/11/2016 BONDED OUT

BLACK, MARLIN TRIVAUN 5/23/1993 10/10/2016 BONDED OUT

BRYANT, CALVAUGHN J 3/29/1998 10/11/2016 BONDED OUT

BURLEY, QUENTIN D 1/23/1985 9/21/2015 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CAMPBELL, JASMINE M 2/10/1990 10/11/2016 OWN RECOGNIZANCE

COOK, TERRY M 7/2/1969 7/14/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

COPELAND, BARBARA 5/27/1956 10/11/2016 OWN RECOGNIZANCE

CORCHADO, BRENDALIZ MENDEZ 4/27/1987 10/5/2016 BONDED OUT

CRUMP, TORRIE L 8/1/1975 9/13/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DALTON, EVERETT 9/9/1980 9/20/2016 TIME SERVED

DAVIDSON, ANDREA CHAR 7/26/1974 10/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DOMINICK, JOHN PAUL 4/23/1968 10/8/2016 BONDED OUT

HARDY, FRED ISIAH III 7/28/1989 7/29/2016 OWN RECOGNIZANCE

HOWARD, HALEY C 5/30/1990 7/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JACKSON, SUMMER ELETTE 6/21/1985 9/28/2016 TIME SERVED

JONES, TYLA SHANEESE 1/21/1994 10/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KIRK, MONIQUE R 3/30/1977 8/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KNOX, LAQUAME 2/9/1993 8/30/2016 COURT ORDERED RELEASE

MAGUIRE, MICHAEL V 5/13/1982 10/12/2016 CR4 SUMMONS

MATSKO, SHAWN CHARLES 4/23/1991 10/9/2016 BONDED OUT

MATYSIUK, JAMAR A 5/26/1994 10/9/2016 COURT ORDERED RELEASE

MOORE, PAMELA ANN 3/28/1968 9/27/2016 COURT ORDERED RELEASE

NEWMAN, SHATIMA MARIE BELLE 2/20/1982 4/12/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

NEWSOME, JONATHAN WILLIAM 9/8/1993 10/7/2016 NO CHARGES FILED

SANDERS, MAREESE J 5/3/1986 10/10/2016 BONDED OUT

STEPHENSON, DION ANDRE LAMAR 11/26/1989 10/9/2016 NO CHARGES FILED

TORRES, JIMMY ROLDAN 1/4/1986 10/4/2016 BONDED OUT

WHITE, DONALD E 3/19/1957 8/13/2016 OWN RECOGNIZANCE

WHITE, RICHARD E JR 6/4/1988 10/4/2016 COURT ORDERED RELEASE

WILLIAMS JR, JAMES ALBERT 4/29/1963 10/11/2016 BONDED OUT

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