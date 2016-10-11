BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BARBERO, DOMINIC M 7/15/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business
BARNETT, RUFUS WARREN 4/11/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
BLACK, MARLIN TRIVAUN 5/23/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
BRYANT, CALVAUGHN J 3/29/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
BURNEY, MARK A 7/13/1965 STRUTHERS POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
DOUGLAS, SHAWN PAUL 4/10/1975 STRUTHERS POLICE DEPT. Falsification
HABIB, DEVIN M 5/24/1986 STRUTHERS POLICE DEPT. Failure To Reinstate License
MOORE, JASON EDWARD 2/23/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Forgery
PATSY, CARA 4/13/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
PHILLIPS, DENEJA TRISHAN 11/23/1993 BOARDMAN POLICE DEPT. Driving Under Suspension Revocation Or Restriction
POSTLETHWAIT, ANGELINE J 7/9/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Unauthorized Use Of Motor Vehicle
SANDERS, MAREESE J 5/3/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
VICKERS-MORGAN, MICHAEL M B 6/25/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BIELSKI, RENATA MARIE 3/24/1987 10/7/2016 TIME SERVED
BURLEY, QUENTIN D 1/23/1985 9/21/2015 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COPELAND, BARBARA 5/27/1956 10/11/2016 OWN RECOGNIZANCE
CRUMP, TORRIE L 8/1/1975 9/13/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HOWARD, HALEY C 5/30/1990 7/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HUNTER, JOSEPH P. 7/15/1979 10/10/2016 CR4 SUMMONS
JONES, TYLA SHANEESE 1/21/1994 10/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KIRK, MONIQUE R 3/30/1977 8/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LEWIS, JAMES L. 9/3/1972 10/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MCCREE, JOHN M 2/13/1985 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
NEWMAN, SHATIMA MARIE BELLE 2/20/1982 4/12/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
NEWSOME, JONATHAN WILLIAM 9/8/1993 10/7/2016 NO CHARGES FILED
WALLER, TEONDREA T 7/3/1986 10/4/2016 TIME SERVED
WILSON, DEIDRA C 1/29/1987 9/6/2016 BONDED OUT
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