BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BARBERO, DOMINIC M 7/15/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business
BLACK, MARLIN TRIVAUN 5/23/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
BRANDT, JOHN DOUGLAS 9/22/1968 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
BYERS, DILLON 12/23/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
DONLEY, EDWARD PATRICK 2/28/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension
HARRISON JR, RAYMOND G 4/7/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
MATSKO, SHAWN CHARLES 4/23/1991 OSP Possession of Drugs
MATYSIUK, JAMAR A 5/26/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
REESE, REGAL L 3/7/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
SPAIN, MATTHEW HAYLEN 2/13/1993 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs
STEPHENSON, DION ANDRE LAMAR 11/26/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary
SZOKE, RONALD 9/13/1984 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Burglary
TURNER, KARACHI P JR 7/5/1984 BOARDMAN POLICE DEPT. Aggravated Burglary
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALVARADO, LLOYD JOUNIOR 12/26/1978 10/6/2016 TIME SERVED
BIELSKI, RENATA MARIE 3/24/1987 10/7/2016 TIME SERVED
DIAS, ERIC D 8/30/1985 10/9/2016 BONDED OUT
JOHNSON, VERNON WALLACE JR 2/28/1994 6/11/2016 TIME SERVED
MCCREE, JOHN M 2/13/1985 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SILVER, KEVIN ANTHONY 6/4/1997 10/4/2016 TIME SERVED
TAYLOR, WILSON DARTRAILL 4/1/1981 10/9/2016 CR4 SUMMONS
WALLER, TEONDREA T 7/3/1986 10/4/2016 TIME SERVED
WILSON, DEIDRA C 1/29/1987 9/6/2016 BONDED OUT
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