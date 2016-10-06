BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALEXANDER, DAMONE LAKEITH 7/10/1993 ADULT PAROLE AUTH. Possession of Drugs/Drug Abuse
BLACK, KEITH LAMAR 5/6/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
CORCHADO, BRENDALIZ MENDEZ 4/27/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
DRIVER, MARQUAYSHA ANTIONIQUE 1/2/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing
FOTOU, NICOLE 11/5/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
GAINES, TIMOTHY LEE 6/8/1945 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
MILLER, MICHAEL DEWAYNE 5/31/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Contempt Of Court
MUIR, CHARLES THOMAS 10/31/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments
PAWLAK, DANIEL TYLER 11/16/1995 BOARDMAN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
RAMUN, KIMBERLY SUE 8/4/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension Revocation Or Restriction
RAVER, DENNIS BLAIR 12/23/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
RAYFORD, RICHARD ALLEN 10/6/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. UNAUTHORIZED REMOVAL
RYHAL, KEVIN J 10/22/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Breath 0.08 - 0.169
SINGLETARY, PRINCE JAMAL 7/9/1985 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
WRIGHT, SENTELL DESHAUNE LYNNE 7/13/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BRAY, ELIAS LEE 2/1/1981 10/4/2016 BONDED OUT
BROWN, TIMOTHY J 8/27/1971 5/25/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CALHOUN, RICHARD E 3/29/1983 9/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CALL, ROBERT HARLEY 10/24/1963 10/3/2016 TIME SERVED
COWHER, GEOFFREY A 12/17/1981 10/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ELDER, ANTHONY D 4/8/1970 2/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FENDER, DAWN RAYLENE 9/25/1971 10/5/2016 BONDED OUT
GEHR, CHARLES EARL 2/23/1981 10/4/2016 BONDED OUT
GERYCH, CHERIE LYNN 7/2/1954 10/1/2016 TIME SERVED
GREATHOUSE, SHERMAN W III 1/17/1980 9/27/2016 BONDED OUT
GREGORY, LEONARD 1/8/1969 10/1/2016 CR4 SUMMONS
HEATON, CHRISTOPHER 10/18/1982 9/28/2016 OWN RECOGNIZANCE
HUDSON, EMARI SHAKUR 11/3/1997 10/3/2016 BONDED OUT
INMAN, LA TASHAE MA LEE 5/29/1990 9/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JOHNSON, SEDRIC L II 6/12/1997 9/28/2016 COURT ORDERED RELEASE
LATESSA, ROMEO A III 8/10/1957 9/24/2016 TIME SERVED
MARTIN, JEFFERY A JR 7/26/1989 10/5/2016 BONDED OUT
MICHALSKI, JULIE C 4/9/1977 10/4/2016 OWN RECOGNIZANCE
MIKU, CHERYL ANN 7/30/1973 9/16/2016 TIME SERVED
MORRELL, TYLER W 3/28/1994 10/3/2016 OWN RECOGNIZANCE
ORTELLO, DYMOND 2/8/1986 10/7/2015 TRANSPORTED TO ODRC
SHEA, SCOTT D 12/29/1978 10/4/2016 BONDED OUT
SMITH, HEIDI IRENE 6/18/1984 10/3/2016 COURT ORDERED RELEASE
SMITH, THOMAS R 10/4/1984 9/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC
STILLION, JESSICA LYNN 2/28/1982 10/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TIRADO, ALEX SIERRA 4/27/1996 10/3/2016 COURT ORDERED RELEASE
VANKIRK, ANTHONY RICHARD 5/27/1975 10/3/2016 TIME SERVED
VARKONYI, JOSEPH E 10/25/1993 8/17/2016 OWN RECOGNIZANCE
WALTON, ARTIS L JR 4/26/1959 9/17/2016 TIME SERVED
WHITTED, ANGEL TINA 10/8/1983 10/3/2016 COURT ORDERED RELEASE
WOFTER, JASON R 9/2/1981 9/6/2016 TIME SERVED
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