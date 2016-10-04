JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, October 4, 2016 @ 12:25 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BONANO, AL-FAUD YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

BRACE, DENNIS R 6/26/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

BUCKNER, CEIRA 3/3/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

CALL, ROBERT HARLEY 10/24/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Suspension

COWHER, GEOFFREY A 12/17/1981 OSP Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

COXSON, KRISTI LYNN 10/11/1982 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Fugitive From Justice

DAVIS, RICHARD LEE 1/27/1971 SEBRING POLICE DEPT. Burglary

HECK, JAMES ELMER 6/22/1975 BEAVER POLICE DEPT Promote Prostitution

HIMES, WILLIAM J 3/10/1971 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation

HUDSON, EMARI SHAKUR 11/3/1997 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

INGRAM, DAVID SCOTT 2/12/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

MARSHALL, MYKEL RAE SHAUN 8/17/1992 CANFIELD POLICE DEPT. Fugitive From Justice

MCFARLAND, ROBERT BARRY 10/8/1952 ADULT PAROLE AUTH.

MENTON, IZALENA M 12/3/1990 Possession of Drugs/Drug Abuse

MICHALSKI, JULIE C 4/9/1977 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Domestic Violence

MORGAN, DANIEL CLAIR 8/22/1948 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

MORRELL, TYLER W 3/28/1994 AKRON US MARSHALS SERVICE Possession of Drugs

SHEA, SCOTT D 12/29/1978 OSP Trafficking in Drugs

SMITH, HEIDI IRENE 6/18/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Engaging in Pattern of Corrupt Activity

TIRADO, ALEX SIERRA 4/27/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

TORRES, JIMMY ROLDAN 1/4/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

VANKIRK, ANTHONY RICHARD 5/27/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

WHITE, RICHARD E JR 6/4/1988 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence

WHITTED, ANGEL TINA 10/8/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

WOODS, JEFFREY ALLEN 7/23/1975 AKRON US MARSHALS SERVICE Escape

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ANDERSON, CHRISTOPHER T 11/24/1988 4/11/2016 TIME SERVED

ARMSTRONG, LAMAR JERMAINE 8/24/1986 9/23/2016 COURT ORDERED RELEASE

BARWICK, WILLIAM BRUCE 7/11/1952 9/11/2016 COURT ORDERED RELEASE

BROWN, MICHAEL 10/11/1989 10/1/2016 BONDED OUT

CLINKSCALE, BRUCE LAMONT JR 6/14/1997 8/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CUSICK, HALEY KRISTINE 6/6/1997 10/2/2016 OWN RECOGNIZANCE

DOVAS, APOSTOLOS D 10/14/1982 6/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DUARTE, ROBERT A 10/15/1963 9/28/2016 BONDED OUT

HARTLEY, AARON R 7/31/1971 10/1/2016 NO CHARGES FILED

HARTLEY, QUENTIN ALEXANDER 3/1/1997 10/1/2016 NO CHARGES FILED

HASLEY, SHAWTA TROY 12/15/1995 9/23/2016 OWN RECOGNIZANCE

HOGAN, WILLIAM BRYANT 2/25/1970 9/28/2016 BONDED OUT

HYDE, ALEXIS S 10/4/1989 10/4/2016 OWN RECOGNIZANCE

KINGSLEY, NICOLE M 8/28/1994 9/15/2016 BONDED OUT

LANGE, DENNIS B JR 10/3/1990 10/2/2016 OWN RECOGNIZANCE

MASTROPIETRO, JOSEPH M 4/22/1982 8/5/2016 TIME SERVED

RALSTON, JESSICA NICOLE 8/3/1987 8/22/2016 RELEASED

RIVERS, STEPHEN ALEXANDER 7/13/1994 9/30/2016 TIME SERVED

STROUGHTER JR., EDWARD B. 11/13/1977 9/27/2016 COURT ORDERED RELEASE

SUDIMAK, ROBERT MICHAEL 5/19/1967 6/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TARTAR, JOHN R 6/12/1962 9/22/2016 TIME SERVED

TOBIN, JASON P 1/23/1982 10/2/2016 NO CHARGES FILED

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2016 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes