BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BONANO, AL-FAUD YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
BRACE, DENNIS R 6/26/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
BUCKNER, CEIRA 3/3/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
CALL, ROBERT HARLEY 10/24/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Suspension
COWHER, GEOFFREY A 12/17/1981 OSP Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
COXSON, KRISTI LYNN 10/11/1982 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Fugitive From Justice
DAVIS, RICHARD LEE 1/27/1971 SEBRING POLICE DEPT. Burglary
HECK, JAMES ELMER 6/22/1975 BEAVER POLICE DEPT Promote Prostitution
HIMES, WILLIAM J 3/10/1971 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation
HUDSON, EMARI SHAKUR 11/3/1997 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
INGRAM, DAVID SCOTT 2/12/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
MARSHALL, MYKEL RAE SHAUN 8/17/1992 CANFIELD POLICE DEPT. Fugitive From Justice
MCFARLAND, ROBERT BARRY 10/8/1952 ADULT PAROLE AUTH.
MENTON, IZALENA M 12/3/1990 Possession of Drugs/Drug Abuse
MICHALSKI, JULIE C 4/9/1977 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Domestic Violence
MORGAN, DANIEL CLAIR 8/22/1948 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
MORRELL, TYLER W 3/28/1994 AKRON US MARSHALS SERVICE Possession of Drugs
SHEA, SCOTT D 12/29/1978 OSP Trafficking in Drugs
SMITH, HEIDI IRENE 6/18/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Engaging in Pattern of Corrupt Activity
TIRADO, ALEX SIERRA 4/27/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
TORRES, JIMMY ROLDAN 1/4/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
VANKIRK, ANTHONY RICHARD 5/27/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
WHITE, RICHARD E JR 6/4/1988 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence
WHITTED, ANGEL TINA 10/8/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
WOODS, JEFFREY ALLEN 7/23/1975 AKRON US MARSHALS SERVICE Escape
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ANDERSON, CHRISTOPHER T 11/24/1988 4/11/2016 TIME SERVED
ARMSTRONG, LAMAR JERMAINE 8/24/1986 9/23/2016 COURT ORDERED RELEASE
BARWICK, WILLIAM BRUCE 7/11/1952 9/11/2016 COURT ORDERED RELEASE
BROWN, MICHAEL 10/11/1989 10/1/2016 BONDED OUT
CLINKSCALE, BRUCE LAMONT JR 6/14/1997 8/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CUSICK, HALEY KRISTINE 6/6/1997 10/2/2016 OWN RECOGNIZANCE
DOVAS, APOSTOLOS D 10/14/1982 6/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DUARTE, ROBERT A 10/15/1963 9/28/2016 BONDED OUT
HARTLEY, AARON R 7/31/1971 10/1/2016 NO CHARGES FILED
HARTLEY, QUENTIN ALEXANDER 3/1/1997 10/1/2016 NO CHARGES FILED
HASLEY, SHAWTA TROY 12/15/1995 9/23/2016 OWN RECOGNIZANCE
HOGAN, WILLIAM BRYANT 2/25/1970 9/28/2016 BONDED OUT
HYDE, ALEXIS S 10/4/1989 10/4/2016 OWN RECOGNIZANCE
KINGSLEY, NICOLE M 8/28/1994 9/15/2016 BONDED OUT
LANGE, DENNIS B JR 10/3/1990 10/2/2016 OWN RECOGNIZANCE
MASTROPIETRO, JOSEPH M 4/22/1982 8/5/2016 TIME SERVED
RALSTON, JESSICA NICOLE 8/3/1987 8/22/2016 RELEASED
RIVERS, STEPHEN ALEXANDER 7/13/1994 9/30/2016 TIME SERVED
STROUGHTER JR., EDWARD B. 11/13/1977 9/27/2016 COURT ORDERED RELEASE
SUDIMAK, ROBERT MICHAEL 5/19/1967 6/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TARTAR, JOHN R 6/12/1962 9/22/2016 TIME SERVED
TOBIN, JASON P 1/23/1982 10/2/2016 NO CHARGES FILED
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