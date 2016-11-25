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Lockup List Friday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Fri, November 25, 2016 @ 12:20 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BAKER, JAMIE L 3/28/1973 MILTON POLICE DEPT. Passing Bad Checks

CORNICELLI, GEORGEANN 2/11/1961 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs

DAVIS, CHAZ R 4/13/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

DERR, BILLIE 8/26/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments

HOVANEC, JOHN R 6/15/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fictitious Tags

JONES, SHANNON M 8/27/1964 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

KERENSKY, WILLIAM E 2/1/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

MACARTHUR, SCOTT C 10/13/1974 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Fugitive From Justice

MEDLEY, MELANIE K 1/10/1981 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

SIVIGNY, ROBERT WALTER 10/20/1987 BOARDMAN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments

TABOR, TRISTAN M 6/17/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Permitting Drug Abuse

TORRES, DANIEL 8/5/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Vandalism

ZITELLO, PAMELA E 3/27/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Prior Refusal w/i 20 years

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALTMAN, LISA A 9/17/1972 11/25/2016 CR4 SUMMONS

BUSH, WILLIAM 10/20/1957 10/26/2016 TIME SERVED

DEWITT, DAVID EUGENE 11/2/1995 11/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KARNOFEL, DANIEL STEPHAN 3/2/1970 7/14/2016 TIME SERVED

KULA, JAMES P 8/26/1964 8/22/2016 TIME SERVED

RICHARDSON, BELINDA 10/27/1965 11/24/2016 BONDED OUT

STONESTREET, DANIEL SCOTT 1/26/1990 11/23/2016 BONDED OUT

YOUNG LYLE, LAWRENCE MARKESSE 11/11/1996 11/24/2016 BONDED OUT

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