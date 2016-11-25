BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BAKER, JAMIE L 3/28/1973 MILTON POLICE DEPT. Passing Bad Checks
CORNICELLI, GEORGEANN 2/11/1961 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs
DAVIS, CHAZ R 4/13/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
DERR, BILLIE 8/26/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments
HOVANEC, JOHN R 6/15/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fictitious Tags
JONES, SHANNON M 8/27/1964 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
KERENSKY, WILLIAM E 2/1/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
MACARTHUR, SCOTT C 10/13/1974 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Fugitive From Justice
MEDLEY, MELANIE K 1/10/1981 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
SIVIGNY, ROBERT WALTER 10/20/1987 BOARDMAN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments
TABOR, TRISTAN M 6/17/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Permitting Drug Abuse
TORRES, DANIEL 8/5/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Vandalism
ZITELLO, PAMELA E 3/27/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Prior Refusal w/i 20 years
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALTMAN, LISA A 9/17/1972 11/25/2016 CR4 SUMMONS
BUSH, WILLIAM 10/20/1957 10/26/2016 TIME SERVED
DEWITT, DAVID EUGENE 11/2/1995 11/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KARNOFEL, DANIEL STEPHAN 3/2/1970 7/14/2016 TIME SERVED
KULA, JAMES P 8/26/1964 8/22/2016 TIME SERVED
RICHARDSON, BELINDA 10/27/1965 11/24/2016 BONDED OUT
STONESTREET, DANIEL SCOTT 1/26/1990 11/23/2016 BONDED OUT
YOUNG LYLE, LAWRENCE MARKESSE 11/11/1996 11/24/2016 BONDED OUT
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