BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ARMSTRONG, JESSICA M 7/18/1989 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BAKER, DEVIN EDWARD 2/10/1985 BOARDMAN POLICE DEPT. Felonious Assault
BRITTON, DAVID A 3/15/1976 Domestic Violence
CLARK, ANDREW MICHAEL 12/11/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
DEWEESE, ROSS D 3/1/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
JAMES, EVAN L 10/22/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation
JONES, JEAN L 1/21/1989 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
KELLEY, DRE LEROY 9/29/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer
LUZIER, JUSTIN MITCHELL 12/3/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Probation Violation
ROBERTSON, GARY FLOYD 6/6/1948 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering
SPRINGS, ANTOINE KEITH 3/5/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
STIVER, CHRISTOPHER ROBERT 9/11/1985 POLAND TWP. POLICE Sexual Battery
TIMMINS, STEVEN K 1/28/1983 BOARDMAN POLICE DEPT. Burglary
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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COLE, RICHARD RANDOLPH 11/9/1962 11/20/2016 BONDED OUT
COYIER, JENNIFER MARIE 1/11/1985 8/29/2016 CR4 SUMMONS
DANIEL, KENNETH 7/23/1992 11/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ENGLISH, TREAVOR ANTHONY 8/12/1995 11/21/2016 CR4 SUMMONS
FARAH, DANIEL R 1/4/1986 7/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FRANCO, MICHELLE LEE 10/22/1980 11/20/2016 BONDED OUT
GREENWALT, CHARLES PETER 7/20/1959 10/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GROSS, JASON DAVID 7/25/1974 11/5/2016 TIME SERVED
HALL, JAMES DONNELL 2/2/1992 11/17/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HERIOT, MANUEL RICHARD DWAYNE 9/15/1997 11/8/2016 BONDED OUT
HUBBARD, KENNETH 8/10/1980 11/22/2016 CR4 SUMMONS
HUSTON, CHAD THOMAS 6/9/1985 11/21/2016 BONDED OUT
KOPNISKY, MATTHEW 11/16/1993 11/21/2016 BONDED OUT
LOWE, HANS C 11/29/1981 11/22/2016 COURT ORDERED RELEASE
MARSHALL, JAMES LLOYD 1/4/1967 9/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PARTEE, CASEY LARON 1/10/1995 11/22/2016 OWN RECOGNIZANCE
POLING, JOHN M 10/24/1979 11/13/2016 TIME SERVED
PORTER, MATTHEW J 3/17/1982 11/8/2016 OWN RECOGNIZANCE
RAYNOVICH, CLIFFORD LEROY 1/30/1979 8/26/2016 TIME SERVED
ROBINSON, SHANELL 12/12/1978 11/14/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ROVDER, ZACHARY R 10/3/1994 11/16/2016 BONDED OUT
SLY, KALYN DARNELL 12/22/1994 6/2/2016 OWN RECOGNIZANCE
TURNER, ROSALYN LATESSA 4/15/1972 11/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
VENZEIO, JEAN M 9/10/1966 11/18/2016 BONDED OUT
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