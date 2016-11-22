BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ANDERSON, MICHAEL ANTHONY 2/18/1995 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BOONE, DERRICK 2/9/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
CROCKETT, JOSEPH JEMAINE 1/11/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
DATES, JAMIKA JAHANA 9/10/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
EBERHARDT, IMARI NICOLE 12/11/1996 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
GRAHAM, GIDEON NATHANIEL 2/20/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
HUNTER, CHRISTOPHER R 1/1/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
JAMES, EVAN L 10/22/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation
LOWE, HANS C 11/29/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address
LUZIER, JUSTIN MITCHELL 12/3/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Probation Violation
MADISON, DEANDRE DESHAWN 10/4/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
MILLER, BRITTANY C 5/11/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
REYNOLDS, LEON 9/23/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
ROBERTSON, GARY FLOYD 6/6/1948 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering
SPRINGS, ANTOINE KEITH 3/5/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
TURNER, ROSALYN LATESSA 4/15/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ANZELMO, LISA M 3/23/1992 11/18/2016 NO CHARGES FILED
BATOVSKY, JOSEPH L 1/1/1953 11/21/2016 CR4 SUMMONS
BLALOCK, KEYSHAWN MARQUESE 5/16/1998 9/17/2016 COURT ORDERED RELEASE
BURKLEY, ELIZABETH 1/17/1959 11/18/2016 BONDED OUT
COYIER, JENNIFER MARIE 1/11/1985 8/29/2016 CR4 SUMMONS
CRAIG, TERRANCE D 7/19/1991 10/11/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DANIEL, KENNETH 7/23/1992 11/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DRAGELEVICH, DAVID R 3/28/1975 11/8/2016 OWN RECOGNIZANCE
EASTON, MICHAEL E 2/14/1984 10/21/2016 OWN RECOGNIZANCE
ELGABRI, ANTHONY KASSIM 3/2/1984 11/8/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ENGLISH, TREAVOR ANTHONY 8/12/1995 11/21/2016 CR4 SUMMONS
FOX, PAUL J 12/1/1980 11/19/2016 OWN RECOGNIZANCE
FRANCIS, BILLY E 6/17/1971 11/11/2016 TIME SERVED
GROSS, JASON DAVID 7/25/1974 11/5/2016 TIME SERVED
GUTIERREZ, MARCUS R 3/29/1979 7/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC
HAGEMAN JR, NORMAN J 2/18/1954 7/23/2016 TRANSPORTED TO ODRC
HALL, JAMES DONNELL 2/2/1992 11/17/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HUSTON, CHAD THOMAS 6/9/1985 11/21/2016 BONDED OUT
HUSTON, GEORGE JOSEPH 12/8/1996 11/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JOHNSON, EFREM SYDON 7/30/1975 11/18/2016 TIME SERVED
JOHNSON, MONICA MARIE 8/24/1976 11/14/2016 OWN RECOGNIZANCE
JONES, ALONDREA DARELL 5/13/1992 11/19/2016 BONDED OUT
KOPNISKY, MATTHEW 11/16/1993 11/21/2016 BONDED OUT
LOWREY, STEVEN 2/9/1982 8/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LUTZ, JOSEPH CARL 1/5/1980 11/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MASCARELLA, BARTHOLOMEW 12/4/1975 9/28/2016 TRANSPORTED TO ODRC
MCCALL, JOHNNIE 4/28/1963 11/9/2016 TIME SERVED
MOORE, SHAWN WILSON 5/22/1977 7/6/2016 COURT ORDERED RELEASE
MOSCHELLA, NICOLE ROXANNE 12/13/1982 11/17/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PARIS, PATRICK S 8/10/1966 11/19/2016 COURT ORDERED RELEASE
POPESCU, ADDISON D 1/22/1997 11/18/2016 COURT ORDERED RELEASE
PRUITT, JEREMY LEROI 12/6/1989 11/18/2016 NO CHARGES FILED
RADFORD, KIMBERLY 7/23/1967 10/13/2016 OWN RECOGNIZANCE
REARDON, DEAN MICHAEL 6/16/1962 7/16/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ROBINSON, DIRIA CIMONE 8/25/1994 11/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ROBINSON, SHANELL 12/12/1978 11/14/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SEWALL, DONALD BRYAN 6/9/1957 11/19/2016 BONDED OUT
SHERMAN, VINCENT LAMAR JR 6/13/1993 8/19/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SHINGLER, MELINDA F 4/29/1982 11/2/2016 TIME SERVED
SLY, KALYN DARNELL 12/22/1994 6/2/2016 OWN RECOGNIZANCE
TURNER, JAMAL I 4/10/1992 11/4/2016 BONDED OUT
VAUGHN, LAKEYSHA NATASHA 1/25/1987 11/16/2016 OWN RECOGNIZANCE
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