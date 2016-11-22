JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, November 22, 2016 @ 12:15 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ANDERSON, MICHAEL ANTHONY 2/18/1995 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

BOONE, DERRICK 2/9/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

CROCKETT, JOSEPH JEMAINE 1/11/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

DATES, JAMIKA JAHANA 9/10/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

EBERHARDT, IMARI NICOLE 12/11/1996 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

GRAHAM, GIDEON NATHANIEL 2/20/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

HUNTER, CHRISTOPHER R 1/1/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

JAMES, EVAN L 10/22/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation

LOWE, HANS C 11/29/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address

LUZIER, JUSTIN MITCHELL 12/3/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Probation Violation

MADISON, DEANDRE DESHAWN 10/4/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

MILLER, BRITTANY C 5/11/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

REYNOLDS, LEON 9/23/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

ROBERTSON, GARY FLOYD 6/6/1948 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering

SPRINGS, ANTOINE KEITH 3/5/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

TURNER, ROSALYN LATESSA 4/15/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ANZELMO, LISA M 3/23/1992 11/18/2016 NO CHARGES FILED

BATOVSKY, JOSEPH L 1/1/1953 11/21/2016 CR4 SUMMONS

BLALOCK, KEYSHAWN MARQUESE 5/16/1998 9/17/2016 COURT ORDERED RELEASE

BURKLEY, ELIZABETH 1/17/1959 11/18/2016 BONDED OUT

COYIER, JENNIFER MARIE 1/11/1985 8/29/2016 CR4 SUMMONS

CRAIG, TERRANCE D 7/19/1991 10/11/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DANIEL, KENNETH 7/23/1992 11/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DRAGELEVICH, DAVID R 3/28/1975 11/8/2016 OWN RECOGNIZANCE

EASTON, MICHAEL E 2/14/1984 10/21/2016 OWN RECOGNIZANCE

ELGABRI, ANTHONY KASSIM 3/2/1984 11/8/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ENGLISH, TREAVOR ANTHONY 8/12/1995 11/21/2016 CR4 SUMMONS

FOX, PAUL J 12/1/1980 11/19/2016 OWN RECOGNIZANCE

FRANCIS, BILLY E 6/17/1971 11/11/2016 TIME SERVED

GROSS, JASON DAVID 7/25/1974 11/5/2016 TIME SERVED

GUTIERREZ, MARCUS R 3/29/1979 7/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC

HAGEMAN JR, NORMAN J 2/18/1954 7/23/2016 TRANSPORTED TO ODRC

HALL, JAMES DONNELL 2/2/1992 11/17/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HUSTON, CHAD THOMAS 6/9/1985 11/21/2016 BONDED OUT

HUSTON, GEORGE JOSEPH 12/8/1996 11/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JOHNSON, EFREM SYDON 7/30/1975 11/18/2016 TIME SERVED

JOHNSON, MONICA MARIE 8/24/1976 11/14/2016 OWN RECOGNIZANCE

JONES, ALONDREA DARELL 5/13/1992 11/19/2016 BONDED OUT

KOPNISKY, MATTHEW 11/16/1993 11/21/2016 BONDED OUT

LOWREY, STEVEN 2/9/1982 8/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LUTZ, JOSEPH CARL 1/5/1980 11/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MASCARELLA, BARTHOLOMEW 12/4/1975 9/28/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MCCALL, JOHNNIE 4/28/1963 11/9/2016 TIME SERVED

MOORE, SHAWN WILSON 5/22/1977 7/6/2016 COURT ORDERED RELEASE

MOSCHELLA, NICOLE ROXANNE 12/13/1982 11/17/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PARIS, PATRICK S 8/10/1966 11/19/2016 COURT ORDERED RELEASE

POPESCU, ADDISON D 1/22/1997 11/18/2016 COURT ORDERED RELEASE

PRUITT, JEREMY LEROI 12/6/1989 11/18/2016 NO CHARGES FILED

RADFORD, KIMBERLY 7/23/1967 10/13/2016 OWN RECOGNIZANCE

REARDON, DEAN MICHAEL 6/16/1962 7/16/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ROBINSON, DIRIA CIMONE 8/25/1994 11/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ROBINSON, SHANELL 12/12/1978 11/14/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SEWALL, DONALD BRYAN 6/9/1957 11/19/2016 BONDED OUT

SHERMAN, VINCENT LAMAR JR 6/13/1993 8/19/2016 TRANSPORTED TO ODRC

SHINGLER, MELINDA F 4/29/1982 11/2/2016 TIME SERVED

SLY, KALYN DARNELL 12/22/1994 6/2/2016 OWN RECOGNIZANCE

TURNER, JAMAL I 4/10/1992 11/4/2016 BONDED OUT

VAUGHN, LAKEYSHA NATASHA 1/25/1987 11/16/2016 OWN RECOGNIZANCE

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2016 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes