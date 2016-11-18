BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALEXANDER, BILALAH GARNER 3/11/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
BRENNER, BRETT 11/13/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Robbery
BUTLER, BRYANT R 12/12/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. 12 Point Court Susp.(Non-OVI) Or Driving Outside Privileges
DAVIS, ALPHONSO V 2/19/1974 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
DOUGLAS, JUDITH GALE 3/3/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Robbery
EDWARDS, RONNIE E 3/5/1992 OSP Having Weapons While Under Disability
GALLANT, KATHLEEN J 1/29/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property
GERLACH, AMANDA 11/19/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Aggravated Robbery
GRAFFIUS, ROBERT D 12/26/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault
HALL, JAMES DONNELL 2/2/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
HAYS, MICHELLE 8/7/1971 CAMPBELL POLICE DEPT. Obstructing Justice
HUSTON, GEORGE JOSEPH 12/8/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
JAROME, JOHN A 10/18/1970 CAMPBELL POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
KALASKY, KIMBERLY A 5/10/1981 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Misuse of Credit Card
LAPOLLA, MARTINA GABRIELLE 3/12/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
LUGO, EDGAR 12/2/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
MOSCHELLA, NICOLE ROXANNE 12/13/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. WITNESSES MAY BE COMPELLED TO TESTIFY
POPESCU, ADDISON D 1/22/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
ROBINSON, DIRIA CIMONE 8/25/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)
SIMMONS, JOVAN J 5/23/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
STANLEY, LAVELLE ANTWON 8/24/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Murder
STINER, JASON R 7/27/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Misuse of Credit Card
TENSLEY, DEREK VAUGHN 10/26/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Escape
TINKER, DEMETRIUS S 9/23/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
TORRES, RENE 3/21/1945 OSP Fugitive From Justice
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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CRISLIP, ERIC SHAWN 12/2/1968 8/19/2016 COURT ORDERED RELEASE
DIEHL III, DAVID J. 11/22/1978 11/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HASLEY, SHAWN 12/15/1995 11/17/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JAVEY, DESHAWN 7/25/1993 11/18/2016 CR4 SUMMONS
KOVER, MELISSA DIANE 7/5/1982 11/7/2016 TIME SERVED
MCCARTNEY, JOHN M 4/28/1969 11/14/2016 TIME SERVED
MOORE, ANDREW J 3/12/1984 11/8/2016 TIME SERVED
RAMOS CIPRIAN, ALONZO 8/12/1996 11/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHULER, SHAWN DEVONTA 8/18/1993 11/16/2016 BONDED OUT
SPAYDE, LUCAS MICHAEL 9/8/1997 11/2/2016 TIME SERVED
STANLEY, MICHAEL S 8/31/1987 11/14/2016 BONDED OUT
TAUCHE, BRIAN T 11/30/1975 7/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TAYLOR, JOHN ERWIN 11/10/1951 10/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WESTON, JAY ROBERT 1/27/1986 7/20/2016 TIME SERVED
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