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Lockup List Friday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Fri, November 18, 2016 @ 12:35 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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ALEXANDER, BILALAH GARNER 3/11/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

BRENNER, BRETT 11/13/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Robbery

BUTLER, BRYANT R 12/12/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. 12 Point Court Susp.(Non-OVI) Or Driving Outside Privileges

DAVIS, ALPHONSO V 2/19/1974 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

DOUGLAS, JUDITH GALE 3/3/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Robbery

EDWARDS, RONNIE E 3/5/1992 OSP Having Weapons While Under Disability

GALLANT, KATHLEEN J 1/29/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

GERLACH, AMANDA 11/19/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Aggravated Robbery

GRAFFIUS, ROBERT D 12/26/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault

HALL, JAMES DONNELL 2/2/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

HAYS, MICHELLE 8/7/1971 CAMPBELL POLICE DEPT. Obstructing Justice

HUSTON, GEORGE JOSEPH 12/8/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

JAROME, JOHN A 10/18/1970 CAMPBELL POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

KALASKY, KIMBERLY A 5/10/1981 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Misuse of Credit Card

LAPOLLA, MARTINA GABRIELLE 3/12/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

LUGO, EDGAR 12/2/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

MOSCHELLA, NICOLE ROXANNE 12/13/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. WITNESSES MAY BE COMPELLED TO TESTIFY

POPESCU, ADDISON D 1/22/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

ROBINSON, DIRIA CIMONE 8/25/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)

SIMMONS, JOVAN J 5/23/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

STANLEY, LAVELLE ANTWON 8/24/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Murder

STINER, JASON R 7/27/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Misuse of Credit Card

TENSLEY, DEREK VAUGHN 10/26/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Escape

TINKER, DEMETRIUS S 9/23/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

TORRES, RENE 3/21/1945 OSP Fugitive From Justice

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

CRISLIP, ERIC SHAWN 12/2/1968 8/19/2016 COURT ORDERED RELEASE

DIEHL III, DAVID J. 11/22/1978 11/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HASLEY, SHAWN 12/15/1995 11/17/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JAVEY, DESHAWN 7/25/1993 11/18/2016 CR4 SUMMONS

KOVER, MELISSA DIANE 7/5/1982 11/7/2016 TIME SERVED

MCCARTNEY, JOHN M 4/28/1969 11/14/2016 TIME SERVED

MOORE, ANDREW J 3/12/1984 11/8/2016 TIME SERVED

RAMOS CIPRIAN, ALONZO 8/12/1996 11/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHULER, SHAWN DEVONTA 8/18/1993 11/16/2016 BONDED OUT

SPAYDE, LUCAS MICHAEL 9/8/1997 11/2/2016 TIME SERVED

STANLEY, MICHAEL S 8/31/1987 11/14/2016 BONDED OUT

TAUCHE, BRIAN T 11/30/1975 7/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TAYLOR, JOHN ERWIN 11/10/1951 10/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WESTON, JAY ROBERT 1/27/1986 7/20/2016 TIME SERVED

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