BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BRENNER, BRETT 11/13/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Robbery
BURNEY, TYEISHA N 12/30/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
CLARK, KELLY 7/24/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
CLARK, PHILLIP 9/11/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.
DAVIS, ALPHONSO V 2/19/1974 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
DERRICO, JOSEPH 5/7/1989 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
DYER, CARLTON C 6/10/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
EATON, JORDAN D 5/24/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
EDWARDS, RONNIE E 3/5/1992 OSP Having Weapons While Under Disability
FRANKO, JASON W 8/5/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business
GALLANT, KATHLEEN J 1/29/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property
HARDY, JARON LIGE 6/25/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
HORNBUCKLE, JOSEPH L JR 4/3/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
JOHNSON, DAVID LEE 2/12/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery
LUGO, EDGAR 12/2/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
MCJUNKIN, SEAN D 3/24/1977 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
MOSCHELLA, NICOLE ROXANNE 12/13/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. WITNESSES MAY BE COMPELLED TO TESTIFY
NORTH, DARMETRUS L 1/16/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
PEREZ, WILLIAM H 12/6/1955 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence
ROVDER, ZACHARY R 10/3/1994 Arrest Of Probationer
SEAWOOD, AZA KENYATTA 9/25/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
SHULER, SHAWN DEVONTA 8/18/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
STANLEY, LAVELLE ANTWON 8/24/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Murder
TENSLEY, DEREK VAUGHN 10/26/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Escape
TINKER, DEMETRIUS S 9/23/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments
TORRES, RENE 3/21/1945 OSP Fugitive From Justice
VAUGHN, LAKEYSHA NATASHA 1/25/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
WILLIAMS, DANIEL ELIJAH 5/29/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALLMON, DANIEL L 1/30/1989 8/25/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CROWE, KELLY JEAN 5/21/1974 11/1/2016 COURT ORDERED RELEASE
HALL, AMY L 4/17/1990 10/12/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HOWARD, ALICIA 11/19/1989 11/13/2016 TIME SERVED
JACKSON, STEVEN CLAY 6/3/1959 11/3/2016 TIME SERVED
JONES, MARQUALE A 5/14/1991 11/12/2016 BONDED OUT
KLASIC, CHARLES OLIVER JR 12/26/1970 10/17/2016 TIME SERVED
KORAN, DARRELL LEE II 5/8/1982 11/16/2016 BONDED OUT
KOVER, MELISSA DIANE 7/5/1982 11/7/2016 TIME SERVED
MALDONADO RIVERA, EVELYSS 4/21/1986 11/15/2016 BONDED OUT
MCCARTNEY, JOHN M 4/28/1969 11/14/2016 TIME SERVED
ROBBINS, MARK JEROME 8/11/1975 11/15/2016 BONDED OUT
SCOTT, LEASAI KEARA 9/23/1996 9/28/2016 TIME SERVED
SCOTT, MARK 6/28/1990 11/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHEETS, JAMES J 5/7/1986 11/11/2016 BONDED OUT
SHEPPARD, BRITTIANEY BROOKE 3/7/1985 11/14/2016 OWN RECOGNIZANCE
SINKOVICH, DENNIS B 9/12/1971 11/15/2016 TIME SERVED
SPAYDE, LUCAS MICHAEL 9/8/1997 11/2/2016 TIME SERVED
TAUCHE, BRIAN T 11/30/1975 7/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TYCH, ANNA M 2/21/1981 11/14/2016 OWN RECOGNIZANCE
VOLINCHAK, SARA BETH 4/17/1979 9/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WESTON, JAY ROBERT 1/27/1986 7/20/2016 TIME SERVED
WINING, MARK W 2/26/1971 11/8/2016 COURT ORDERED RELEASE
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