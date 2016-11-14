BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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CREGAN, SEAN EDWARD 1/17/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired
CYLAR, KEVIN O 3/3/1994 OSP Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
GREEN, RONALD JR 3/27/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
GRIFFIN, LATOYA DENISE 11/28/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Damaging/Endangering
HOWARD, ALICIA 11/19/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Unassigned
HUBBARD, EUGENE 10/9/1954 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
IVEY, LORI ANN 4/19/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
JOHNSON, ADRIAN EMIL 5/12/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Resisting Arrest
JONES, MARQUALE A 5/14/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
LATIMER, TERRY L 1/17/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License
LOFARO, KATELYN MARIE 6/27/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
MCCALPIN, CHRISTINE L 7/28/1976 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
PARKER, MORGAN 10/16/1986 STRUTHERS POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
SMITH, CHRISTINE LYNN 6/25/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
WARD, DONALD D III 8/1/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
WEST, CALEB JAMES 5/7/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
WILEY, STERLING XAVIER 7/1/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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CURLEE, CHRISTOPHER ALEXANDER 9/6/1966 11/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DIXON, CARRIE CHRISTINE 9/21/1982 10/14/2016 TIME SERVED
DOUGLAS, DASHANA TASHONA 1/16/1994 11/9/2016 BONDED OUT
HERIOT, ALLENA M 5/26/1985 6/29/2016 TIME SERVED
HOWELL, JAMAR 1/27/1979 11/9/2016 BONDED OUT
JACKSON, MISTER 1/19/1986 4/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MARTIN, JARON D 4/9/1993 7/12/2016 TIME SERVED
MILLS, SEAN 10/16/1989 5/8/2016 TIME SERVED
MORELL, JASON T 4/15/1978 10/28/2016 TIME SERVED
ROONEY, DANIEL TIMOTHY 2/24/1978 10/14/2016 TIME SERVED
TAYLOR, BRITTNEY N 5/31/1990 11/3/2016 TIME SERVED
VARI, LOUIS M 7/16/1974 10/24/2016 TIME SERVED
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