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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, November 14, 2016 @ 1:41 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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CREGAN, SEAN EDWARD 1/17/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired

CYLAR, KEVIN O 3/3/1994 OSP Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

GREEN, RONALD JR 3/27/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

GRIFFIN, LATOYA DENISE 11/28/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Damaging/Endangering

HOWARD, ALICIA 11/19/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Unassigned

HUBBARD, EUGENE 10/9/1954 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

IVEY, LORI ANN 4/19/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

JOHNSON, ADRIAN EMIL 5/12/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Resisting Arrest

JONES, MARQUALE A 5/14/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

LATIMER, TERRY L 1/17/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License

LOFARO, KATELYN MARIE 6/27/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

MCCALPIN, CHRISTINE L 7/28/1976 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

PARKER, MORGAN 10/16/1986 STRUTHERS POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

SMITH, CHRISTINE LYNN 6/25/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

WARD, DONALD D III 8/1/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

WEST, CALEB JAMES 5/7/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

WILEY, STERLING XAVIER 7/1/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

CURLEE, CHRISTOPHER ALEXANDER 9/6/1966 11/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DIXON, CARRIE CHRISTINE 9/21/1982 10/14/2016 TIME SERVED

DOUGLAS, DASHANA TASHONA 1/16/1994 11/9/2016 BONDED OUT

HERIOT, ALLENA M 5/26/1985 6/29/2016 TIME SERVED

HOWELL, JAMAR 1/27/1979 11/9/2016 BONDED OUT

JACKSON, MISTER 1/19/1986 4/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MARTIN, JARON D 4/9/1993 7/12/2016 TIME SERVED

MILLS, SEAN 10/16/1989 5/8/2016 TIME SERVED

MORELL, JASON T 4/15/1978 10/28/2016 TIME SERVED

ROONEY, DANIEL TIMOTHY 2/24/1978 10/14/2016 TIME SERVED

TAYLOR, BRITTNEY N 5/31/1990 11/3/2016 TIME SERVED

VARI, LOUIS M 7/16/1974 10/24/2016 TIME SERVED

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