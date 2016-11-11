BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BURKHOLDER, JUSTIN THOMAS 7/30/1985 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Arrest Of Probationer
CHAPLIN, DARIEN ANTUAN 12/1/1997 MILTON POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
DELEON, TAJUANA RENE 10/12/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Disorderly Conduct
FOOR, JOSHUA ROSS 6/4/1997 OSP Possession of Drugs
FRANCIS, BILLY E 6/17/1971 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired
HALATEK, ROBERT C JR 3/8/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
HARKNESS, ALISHA M 5/18/1982 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
HAYNES, DARRELL 5/31/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
HICKS, TIMOTHY PAUL JR 10/9/1984 NORTHEAST OHIO HUMAN TRAFFICKING TASK FORCE Promote Prostitution
LEACH, SETH M 11/26/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Trafficking in Drugs
MEISSNER, LYDIA ELAINE 6/17/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
PIERCE, ERICA C 7/12/1979 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence
PIERCE, RACHELLE J 4/10/1996 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence
SCOTT, RUSHIE L 3/7/1994 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Arrest Of Probationer
SPENCER, ALEXANDER DA MON 11/12/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
THOMAS, EDWARD J 2/12/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation
TRIMACCO, PAUL 11/10/1981 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
VALENTIN, BLAKE MICHAEL 2/28/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
WIENAND, BENJAMIN 8/12/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BACHER, CANDICE OLIVIA 12/10/1983 5/21/2016 TIME SERVED
BROWN, DEOMETERIC CHARLES 3/6/1962 11/9/2016 OWN RECOGNIZANCE
CUEVAS, ERNESTO JR 5/23/1972 11/8/2016 COURT ORDERED RELEASE
DALTORIO, TYJUAN MAURICE 2/17/1992 8/24/2016 TIME SERVED
EVANS, DANIELLE M 12/15/1984 11/7/2016 BONDED OUT
EVERHART, JEREMY J 7/9/1984 10/7/2016 COURT ORDERED RELEASE
HARMON, CODY WAYNE 9/1/1988 8/10/2016 COURT ORDERED RELEASE
JACKSON, JOSEPH CHARLES HENRY JR 4/27/1995 10/29/2016 BONDED OUT
KING, TED L JR 7/28/1965 11/10/2016 BONDED OUT
MONTGOMERY, JAILYN M 4/3/1983 11/10/2016 BONDED OUT
ROBINSON, EC 2/14/1985 11/7/2016 BONDED OUT
SMITH, JAMES LEE 9/18/1977 11/8/2016 TIME SERVED
TOLEY, CEDRINA 1/7/1982 11/5/2016 COURT ORDERED RELEASE
WARREN, VIVIAN E 3/29/1967 9/9/2016 RELEASED
WELSH, MICHAEL 9/8/1973 11/4/2016 RELEASED
WILKERSON, TANICQWA T 6/22/1991 3/9/2016 COURT ORDERED RELEASE
WOODLAND, STEPHANIE C 8/31/1982 9/10/2016 TIME SERVED
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