BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BOGGS, JOLLEEN M 10/13/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents
BROWN, TIMOTHY JAMES 8/27/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
COLLINS, RHONDA MARIE 3/10/1969 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Possession of Drugs/Drug Abuse
CUEVAS, ERNESTO JR 5/23/1972 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs
CURLEE, CHRISTOPHER ALEXANDER 9/6/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension
DRAGELEVICH, DAVID R 3/28/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer
ELGABRI, ANTHONY KASSIM 3/2/1984 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
FAIRCLOTH, MERCEDES M 2/11/1955 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
GRANBERRY, JERRY E 11/4/1979 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence
HERIOT, MANUEL RICHARD DWAYNE 9/15/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
HOLLAND, BRITTANY REYANNA 5/19/1990 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
HOWELL, JAMAR 1/27/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
JOHNSON, SEDRIC L II 6/12/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery
LONG, BRANIGAN CHRISTINE 8/12/1991 Parole Violation
MAY, JANET TERESA 1/4/1991 AUSTINTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
MOORE, ANDREW J 3/12/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired
PARTLOW, GEORGE J 6/24/1947 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Forgery
PHILLIPS, RODNEY ALLEN 1/21/1969 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Failure to Comply with Order or Signal of P.O.
PORTER, MATTHEW J 3/17/1982 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
RILEY, MICHAEL P 3/26/1978 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
ROCHFORD, MICHAEL T 2/20/1986 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
ROSS, ALICIA MAE 1/15/1979 Promote Prostitution
SCHEPKA, ROBERT L 8/29/1982 POLAND TWP. POLICE Domestic Violence
SMITH, JAMES LEE 9/18/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
SPANN, NEWELL 9/19/1976 BOARDMAN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
THURSTON, CARL 4/3/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
TINNEY, JOHN R 4/15/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
TOOTHMAN, EMILY LOUISE 5/10/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
TUBBS, JERMAINE ANTHONY 5/21/1990 OSP Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
WILLIAMS, JAMES GORDON 2/14/1974 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
WINING, MARK W 2/26/1971 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
YOUNG, RONALD OTIS 3/5/1956 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
ZORDICH, BRIAN J 3/16/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BONILLA, CHRISTIAN A 8/16/1990 11/4/2016 BONDED OUT
BOWDISH, ROBERT LEE III 11/3/1997 6/23/2016 TRANSPORTED TO ODRC
CARTER, JIMMY N 1/24/1961 11/6/2016 NO CHARGES FILED
DAVIS, COREY COBB 6/2/1980 11/8/2016 RELEASED
EMERY, MICHAEL PAUL 1/11/1987 5/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GHIATES, MICHAEL P 1/18/1985 10/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GREGORY, VICTORIA 7/13/1982 11/4/2016 BONDED OUT
HAMLETT, TREVOR J 2/28/1980 10/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HARRIS, FRANKIE LEE 2/11/1966 11/4/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HISE, SAMUEL L 10/12/1974 11/6/2016 OWN RECOGNIZANCE
ISAACS, DOMINIQUE 3/30/1988 11/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JAMES, KEVIN R 4/11/1980 10/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MITCHELL, ALEXANDER JAMES 9/24/1986 9/14/2016 TRANSPORTED TO ODRC
NELSON, DAVID 7/11/1964 11/4/2016 BONDED OUT
PALLANTE, MARILYN A 7/28/1946 11/8/2016 OWN RECOGNIZANCE
PERRY, BRANDON MARQUIS 10/23/1990 9/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ROBINSON, TAMIKA 4/24/1980 8/9/2016 NO CHARGES FILED
SCHIMPF, ROY D 11/17/1981 8/11/2016 TIME SERVED
SMITH, SHEILA M 5/31/1972 11/8/2016 OWN RECOGNIZANCE
SOLTESIZ, JOSEPH ROBERT 4/15/1982 9/25/2016 TIME SERVED
STANLEY, WILLIAM E 2/24/1980 11/4/2016 COURT ORDERED RELEASE
STEVENSON, DAREN SCOTT 5/11/1980 11/8/2016 OWN RECOGNIZANCE
THOMAS, TYRONE J 7/24/1974 9/18/2016 TRANSPORTED TO ODRC
TORRES, DANIEL 8/5/1988 11/4/2016 COURT ORDERED RELEASE
TRIBBLE, DAVID 2/15/1980 11/7/2016 OWN RECOGNIZANCE
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