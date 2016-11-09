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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, November 9, 2016 @ 12:24 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BOGGS, JOLLEEN M 10/13/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents

BROWN, TIMOTHY JAMES 8/27/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

COLLINS, RHONDA MARIE 3/10/1969 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Possession of Drugs/Drug Abuse

CUEVAS, ERNESTO JR 5/23/1972 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

CURLEE, CHRISTOPHER ALEXANDER 9/6/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension

DRAGELEVICH, DAVID R 3/28/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer

ELGABRI, ANTHONY KASSIM 3/2/1984 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

FAIRCLOTH, MERCEDES M 2/11/1955 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

GRANBERRY, JERRY E 11/4/1979 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

HERIOT, MANUEL RICHARD DWAYNE 9/15/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

HOLLAND, BRITTANY REYANNA 5/19/1990 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

HOWELL, JAMAR 1/27/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

JOHNSON, SEDRIC L II 6/12/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery

LONG, BRANIGAN CHRISTINE 8/12/1991 Parole Violation

MAY, JANET TERESA 1/4/1991 AUSTINTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

MOORE, ANDREW J 3/12/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

PARTLOW, GEORGE J 6/24/1947 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Forgery

PHILLIPS, RODNEY ALLEN 1/21/1969 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

PORTER, MATTHEW J 3/17/1982 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

RILEY, MICHAEL P 3/26/1978 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

ROCHFORD, MICHAEL T 2/20/1986 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

ROSS, ALICIA MAE 1/15/1979 Promote Prostitution

SCHEPKA, ROBERT L 8/29/1982 POLAND TWP. POLICE Domestic Violence

SMITH, JAMES LEE 9/18/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

SPANN, NEWELL 9/19/1976 BOARDMAN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

THURSTON, CARL 4/3/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

TINNEY, JOHN R 4/15/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

TOOTHMAN, EMILY LOUISE 5/10/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

TUBBS, JERMAINE ANTHONY 5/21/1990 OSP Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

WILLIAMS, JAMES GORDON 2/14/1974 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

WINING, MARK W 2/26/1971 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

YOUNG, RONALD OTIS 3/5/1956 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

ZORDICH, BRIAN J 3/16/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BONILLA, CHRISTIAN A 8/16/1990 11/4/2016 BONDED OUT

BOWDISH, ROBERT LEE III 11/3/1997 6/23/2016 TRANSPORTED TO ODRC

CARTER, JIMMY N 1/24/1961 11/6/2016 NO CHARGES FILED

DAVIS, COREY COBB 6/2/1980 11/8/2016 RELEASED

EMERY, MICHAEL PAUL 1/11/1987 5/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GHIATES, MICHAEL P 1/18/1985 10/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GREGORY, VICTORIA 7/13/1982 11/4/2016 BONDED OUT

HAMLETT, TREVOR J 2/28/1980 10/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HARRIS, FRANKIE LEE 2/11/1966 11/4/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HISE, SAMUEL L 10/12/1974 11/6/2016 OWN RECOGNIZANCE

ISAACS, DOMINIQUE 3/30/1988 11/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JAMES, KEVIN R 4/11/1980 10/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MITCHELL, ALEXANDER JAMES 9/24/1986 9/14/2016 TRANSPORTED TO ODRC

NELSON, DAVID 7/11/1964 11/4/2016 BONDED OUT

PALLANTE, MARILYN A 7/28/1946 11/8/2016 OWN RECOGNIZANCE

PERRY, BRANDON MARQUIS 10/23/1990 9/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ROBINSON, TAMIKA 4/24/1980 8/9/2016 NO CHARGES FILED

SCHIMPF, ROY D 11/17/1981 8/11/2016 TIME SERVED

SMITH, SHEILA M 5/31/1972 11/8/2016 OWN RECOGNIZANCE

SOLTESIZ, JOSEPH ROBERT 4/15/1982 9/25/2016 TIME SERVED

STANLEY, WILLIAM E 2/24/1980 11/4/2016 COURT ORDERED RELEASE

STEVENSON, DAREN SCOTT 5/11/1980 11/8/2016 OWN RECOGNIZANCE

THOMAS, TYRONE J 7/24/1974 9/18/2016 TRANSPORTED TO ODRC

TORRES, DANIEL 8/5/1988 11/4/2016 COURT ORDERED RELEASE

TRIBBLE, DAVID 2/15/1980 11/7/2016 OWN RECOGNIZANCE

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