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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, November 7, 2016 @ 12:35 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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CARTER, JIMMY N 1/24/1961 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

DEWITT, DAVID EUGENE 11/2/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant

HASLEY, BERNARD A JR 12/1/1989 OSP Having Weapons While Under Disability

HISE, SAMUEL L 10/12/1974 COITSVILLE POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

HOUSER, MICHAEL SCOTT 6/16/1993 STRUTHERS POLICE DEPT. Driving Under Suspension Revocation Or Restriction

MYERS, MAXX L 11/3/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Menacing By Stalking

NORTH, JAMELL L. 2/2/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

ROBINSON, EC 2/14/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

ROLLINS, IJNANYA SHAMAR 12/14/1982 BOARDMAN POLICE DEPT. Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

SUNDERMAN, JAMES A 4/11/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALBRIGHT, SAMUEL E. 9/20/1961 10/7/2016 OWN RECOGNIZANCE

BERMUDEZ SHAULES, LEEANA DENISE 5/5/1998 10/19/2016 TIME SERVED

BOERIO, DALE 12/8/1948 11/5/2016 BONDED OUT

DIAZ, HIRAM 9/1/1966 10/25/2016 BONDED OUT

DOMINICK, JOHN PAUL 4/23/1968 10/25/2016 TIME SERVED

FLETCHER, MELISSA D 12/18/1992 11/7/2016 CR4 SUMMONS

FLORES CARLOS, JUAN ALBERTO 10/30/1968 11/3/2016 BONDED OUT

NEGRON, EFRAIN 12/28/1960 11/5/2016 CR4 SUMMONS

PENCE, BRIAN 4/11/1988 8/9/2016 TIME SERVED

TRAMMELL, MAURICE 11/6/1973 11/6/2016 RELEASED

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