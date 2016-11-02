JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, November 2, 2016 @ 12:13 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ANDERSON, JAMES ARTHUR 4/28/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

BRYANT, TENNILLE 4/23/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

CALABRETTE, JOSEPH JR 10/15/1981 STRUTHERS POLICE DEPT. Felonious Assault

CAMPBELL, WOODROW GEORGE 1/10/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

CARTER, JEROME E 7/5/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Escape

CROWE, KELLY JEAN 5/21/1974 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

GIDNEY, MARVIN L II 9/9/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

GRAY, BRIAN VAN 8/15/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

GREEN, ANTHONY LAMAR 11/3/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

HERNANDEZ SUAREZ, JOSE L JR 9/16/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

HRIBAR, JAMES M 8/9/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

IRWIN, BRETT ALEXANDER 7/15/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Prior Conviction w/i 20 years

JONES, ALDRIC L 11/30/1967 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs

LACEY, EDWYN S 10/31/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

LEVINE, BRANDON M 12/18/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

MARTIN, TERRELL JAMAR 2/16/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Complicity

MELNIK, AMBER 5/21/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

MONTANEZ VEGA, SASHA LEE 11/4/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

MOODY, JAMES A 9/3/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

RAMSEY, JUSTIN A 8/20/1995 STRUTHERS POLICE DEPT. Contempt Of Court

SAMU, MATTHEW J 4/3/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

SHINGLER, MELINDA F 4/29/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Prostitution

SPAYDE, LUCAS MICHAEL 9/8/1997 STRUTHERS POLICE DEPT. Disorderly Conduct

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BANKSTON, ANGELIQUE NICHOLE 9/4/1971 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BLACKSHEAR, WESLEY J. 12/12/1971 10/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CROSS, DANA ANDREW 10/8/1973 4/13/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DIBO, DONNA MAYE 6/19/1981 9/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DUCK, WILLIE III 11/7/1997 9/27/2016 BONDED OUT

GALLAGHER, TERRANCE 5/17/1963 10/29/2016 BONDED OUT

GREGORY, LEONARD 1/8/1969 11/1/2016 BONDED OUT

JOHNSON, SHANDALE L 3/21/1991 10/19/2016 BONDED OUT

JONES, JOHNNY LEE 3/19/1957 7/12/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JORDAN, JONATHAN JR 9/21/1997 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MARTIN, SHANNITA M 2/10/1991 10/26/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOLINA, ANGELICA MARIE 5/23/1977 10/31/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PERRY, DAWN C 2/5/1971 9/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PINKINS, RICKIE DARNELL 5/24/1960 6/10/2016 OWN RECOGNIZANCE

RODGERS, JONATHAN FITZGERALD JR 2/24/1984 11/1/2016 BONDED OUT

SAWTELLE, DENNIS R 7/13/1977 11/1/2016 OWN RECOGNIZANCE

STEVENS, KAITLYNN NICOLE 8/1/1996 9/13/2016 OWN RECOGNIZANCE

SUCIU, SCOTT P 4/29/1978 11/1/2016 NO CHARGES FILED

SUDIMAK, JUSTIN TYLER 3/21/1987 11/1/2016 BONDED OUT

THOMAS, TRELL LAMONT 7/18/1998 11/1/2016 BONDED OUT

WILKINS, WILLIE 7/23/1968 11/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILLIAMS, WALTER ALCURITS 4/10/1994 8/4/2016 TIME SERVED

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2016 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes