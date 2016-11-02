BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ANDERSON, JAMES ARTHUR 4/28/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
BRYANT, TENNILLE 4/23/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
CALABRETTE, JOSEPH JR 10/15/1981 STRUTHERS POLICE DEPT. Felonious Assault
CAMPBELL, WOODROW GEORGE 1/10/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
CARTER, JEROME E 7/5/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Escape
CROWE, KELLY JEAN 5/21/1974 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
GIDNEY, MARVIN L II 9/9/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
GRAY, BRIAN VAN 8/15/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
GREEN, ANTHONY LAMAR 11/3/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
HERNANDEZ SUAREZ, JOSE L JR 9/16/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs
HRIBAR, JAMES M 8/9/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
IRWIN, BRETT ALEXANDER 7/15/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Prior Conviction w/i 20 years
JONES, ALDRIC L 11/30/1967 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs
LACEY, EDWYN S 10/31/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
LEVINE, BRANDON M 12/18/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
MARTIN, TERRELL JAMAR 2/16/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Complicity
MELNIK, AMBER 5/21/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
MONTANEZ VEGA, SASHA LEE 11/4/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
MOODY, JAMES A 9/3/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs
RAMSEY, JUSTIN A 8/20/1995 STRUTHERS POLICE DEPT. Contempt Of Court
SAMU, MATTHEW J 4/3/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
SHINGLER, MELINDA F 4/29/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Prostitution
SPAYDE, LUCAS MICHAEL 9/8/1997 STRUTHERS POLICE DEPT. Disorderly Conduct
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BANKSTON, ANGELIQUE NICHOLE 9/4/1971 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BLACKSHEAR, WESLEY J. 12/12/1971 10/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CROSS, DANA ANDREW 10/8/1973 4/13/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DIBO, DONNA MAYE 6/19/1981 9/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DUCK, WILLIE III 11/7/1997 9/27/2016 BONDED OUT
GALLAGHER, TERRANCE 5/17/1963 10/29/2016 BONDED OUT
GREGORY, LEONARD 1/8/1969 11/1/2016 BONDED OUT
JOHNSON, SHANDALE L 3/21/1991 10/19/2016 BONDED OUT
JONES, JOHNNY LEE 3/19/1957 7/12/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JORDAN, JONATHAN JR 9/21/1997 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MARTIN, SHANNITA M 2/10/1991 10/26/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MOLINA, ANGELICA MARIE 5/23/1977 10/31/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PERRY, DAWN C 2/5/1971 9/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PINKINS, RICKIE DARNELL 5/24/1960 6/10/2016 OWN RECOGNIZANCE
RODGERS, JONATHAN FITZGERALD JR 2/24/1984 11/1/2016 BONDED OUT
SAWTELLE, DENNIS R 7/13/1977 11/1/2016 OWN RECOGNIZANCE
STEVENS, KAITLYNN NICOLE 8/1/1996 9/13/2016 OWN RECOGNIZANCE
SUCIU, SCOTT P 4/29/1978 11/1/2016 NO CHARGES FILED
SUDIMAK, JUSTIN TYLER 3/21/1987 11/1/2016 BONDED OUT
THOMAS, TRELL LAMONT 7/18/1998 11/1/2016 BONDED OUT
WILKINS, WILLIE 7/23/1968 11/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WILLIAMS, WALTER ALCURITS 4/10/1994 8/4/2016 TIME SERVED
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