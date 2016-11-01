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Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, November 1, 2016 @ 12:13 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ANDERSON, JAMES ARTHUR 4/28/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

CALABRETTE, JOSEPH JR 10/15/1981 STRUTHERS POLICE DEPT. Felonious Assault

CENTENO, YEASHELLEY M 12/2/1983 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Complicity

COOPER, COLEMAN ALI 3/20/1982 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs

CROWE, KELLY JEAN 5/21/1974 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

GIDNEY, MARVIN L II 9/9/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

JACKSON, KORY D 10/11/1987 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs

JOHNSON, BRANDON G 8/20/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

JONES, ALDRIC L 11/30/1967 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs

LAWSON, TELIA NICOLE 12/31/1977 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs

LEVINE, BRANDON M 12/18/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

MARTIN, TERRELL JAMAR 2/16/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Complicity

MCELROY, EDWARD ROBERT 2/8/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Engaging in Pattern of Corrupt Activity

MCELROY, SUMYA MARIE 2/11/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Complicity - solicit/procure another

MCGUIRE, AARON 1/29/1986 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Engaging in Pattern of Corrupt Activity

MOLINA, ANGELICA MARIE 5/23/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Contempt Of Court

PAIGE, RICKY WADE JR 3/31/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

PAVLANSKY-WOJTOWICZ, SHANNON M 2/24/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sexual Battery

RAMSEY, JUSTIN A 8/20/1995 STRUTHERS POLICE DEPT. Contempt Of Court

SHARPE, KENNETH C. 10/14/1978 Trafficking in Drugs

SIMMONS, CHRISTOPHER DEVLIN 8/10/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

SNEED, PAMELA MAUREEN 10/26/1962 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SUCIU, SCOTT P 4/29/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

SUDIMAK, JUSTIN TYLER 3/21/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Failure To Reinstate License

TREHARN, MARTWAN ALEXANDER DAMOND 7/16/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs

VALENTIN, CARLOS ANTONIO 11/16/1990 OSP Having Weapons While Under Disability

WALKER, LAMAR A 12/18/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

WILKINS, WILLIE 7/23/1968 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BAILEY, ANTHONY G 5/6/1959 10/24/2016 OWN RECOGNIZANCE

BANKSTON, ANGELIQUE NICHOLE 9/4/1971 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BROWN, JAQUEZ MARQUIEST 1/11/1993 2/18/2016 TRANSPORTED TO ODRC

CAMERON, MARKUS ANTHONY 3/4/1998 10/29/2016 BONDED OUT

CLARK, KENDALE LAMAR 8/31/1989 10/17/2016 TRANSPORTED TO ODRC

COMO, LYNN ELLEN 9/1/1975 10/28/2016 TIME SERVED

CULLER, EDWARD JAROD 6/19/1997 10/29/2016 COURT ORDERED RELEASE

DAVIS, IAN BRYCE 1/17/1985 10/17/2016 BONDED OUT

ELLIS, LEONARD JR 5/24/1994 4/13/2016 TRANSPORTED TO ODRC

FREED, BRUCE A 4/23/1958 10/28/2016 COURT ORDERED RELEASE

GRAY, JASON M 5/1/1981 10/29/2016 NO CHARGES FILED

GROVE, JOSEPH E 1/5/1987 5/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC

HAYES, ADAM 10/12/1990 9/2/2016 TRANSPORTED TO ODRC

KOSA, JOSHUA RAYMOND 10/29/1982 8/17/2016 TRANSPORTED TO ODRC

LEVY, DEANDRE 12/14/1990 10/19/2016 TRANSPORTED TO ODRC

LIVESAY, RICHARD 1/14/1959 10/30/2016 OWN RECOGNIZANCE

MANNOR, MICHAEL ANTHONY 4/11/1986 9/1/2016 TIME SERVED

MARTIN, SHANNITA M 2/10/1991 10/26/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MCGOWAN, TIMOTHY A 2/13/1986 9/16/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MEDEIROS, ASHLEY M 6/1/1989 9/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MICHAEL, JENNIFER ANN 7/25/1995 8/24/2016 NO CHARGES FILED

MULDROW, TIJUAN LAMONT 6/13/1995 10/20/2016 TRANSPORTED TO ODRC

PEREZ, WILLIAM H 12/6/1955 10/26/2016 TIME SERVED

PERRY, DAWN C 2/5/1971 9/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PERRY, TYREESE R 4/20/1994 10/30/2016 NO CHARGES FILED

REYNOLDS, LEON CORNIELIUS 9/23/1973 10/31/2016 CR4 SUMMONS

SEFCHICK, KERRIE LEIGH 9/27/1985 10/31/2016 OWN RECOGNIZANCE

SKINNER, AMBER 3/26/1978 9/13/2016 TIME SERVED

SLADE, WILLIAM E 1/19/1980 10/20/2016 TRANSPORTED TO ODRC

TAYLOR, KAYLAN B 9/26/1994 10/25/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WALKER, CHRISTOPHER ELIJAH 3/27/1998 10/29/2016 BONDED OUT

WILKERSON, GREGORY DWAYNE 10/5/1976 10/19/2016 TRANSPORTED TO ODRC

WOOLENSACK, TONYA RAE 7/30/1974 10/23/2016 TIME SERVED

ZAYAS, JOSE MANUEL 1/14/1990 8/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC

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