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Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, December 29, 2016 @ 12:12 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ADAMS, JAMES THOMAS 7/12/1977 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE

BEES, BRIAN D JR 6/21/1987 CAMPBELL POLICE DEPT. Driving Under Suspension Revocation Or Restriction

BELTON, DEMOND O 12/28/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

GIBSON, RONALD D 1/15/1970 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Gross Sexual Imposition

LAKE, LATONYA MARIE 7/28/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

LOWE, FALON MARIE 9/16/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business

MACHEN, BRANDY LYNN 7/26/1994 CAMPBELL POLICE DEPT. Trafficking in Drugs

MANDA, SAMANTHA ANN 1/6/1980 STRUTHERS POLICE DEPT. Robbery

MILLER, ALBERT E JR 6/17/1983 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Arrest Of Probationer

MOORE, ERIC LAMONT JR 8/25/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

NEELEY, ANNASTASIA LYNSIE 4/19/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

RANDALL, CRAIG D 3/3/1976 STRUTHERS POLICE DEPT. Menacing By Stalking

ROBINSON, SETH 3/31/1986 Possession of Drugs

SAKALOSH, KATHERINE ANN 4/2/1984 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

SHANNON, SONYA LATRICE 11/1/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Arson

SHEHAB, CHARLES J 1/23/1972 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

SPRAGLING, JESSE ROBERT JR 9/16/1976 Theft

ZEIGLER SR., DANIEL JOSEPH 2/8/1963 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AYERS, MATTHEW R 10/10/1991 12/16/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CLARK, BRAYASHA ARION TAYQUAN 7/1/1993 12/27/2016 NO CHARGES FILED

COFFER, ERIC ALBERT 2/23/1986 12/25/2016 BONDED OUT

MCKINNEY, TERRANCE D 9/16/1986 9/30/2016 BONDED OUT

MCLEAN, JOHN E 1/13/1948 12/29/2016 OWN RECOGNIZANCE

METZINGER, KYLE R 11/10/1993 12/27/2016 BONDED OUT

PHELAN, PATRICK DOYLE 10/31/1983 12/28/2016 COURT ORDERED RELEASE

SALLAZ, JACK ANDREW 8/14/1973 12/23/2016 COURT ORDERED RELEASE

STAPLES, TONY F 4/20/1961 12/27/2016 RELEASED

TRIPLETT, LORAY 8/7/1959 6/22/2016 TIME SERVED

TURNER, COLLIN A 9/5/1983 12/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WRIGHT, ANDREW J 10/8/1986 8/29/2016 TIME SERVED

WYLIE, JAMEELAH I 8/26/1993 12/27/2016 BONDED OUT

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