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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, December 28, 2016 @ 12:18 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ARNOLD, TRENT THOMAS 10/14/1998 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

BELTON, DEMOND O 12/28/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

BLALOCK, KEYSHAWN MARQUESE 5/16/1998 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

DATCHUK, ZACHARY MICHAEL 3/24/1993 BOARDMAN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

GREENWALT, DUSTIN M SR 10/22/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

JOHNSON, SARA RAE 1/3/1987 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

LOWE, FALON MARIE 9/16/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business

METZINGER, KYLE R 11/10/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Criminal Damaging/Endangering

MOORE, ERIC LAMONT JR 8/25/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

MOORE, KEVIN MAURICE 8/25/1965 BOARDMAN POLICE DEPT. Felonious Assault_weapon or ordnance

PATRICK, GLENN J 12/12/1955 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Of Alcohol/Drug Consent Test Of 0.17 Or Higher

PHELAN, PATRICK DOYLE 10/31/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

STAPLES, TONY F 4/20/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

WYLIE, JAMEELAH I 8/26/1993 Aggravated Menacing

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALLEN, JAMES E 12/8/1980 12/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BAILEY SR, CURTIS D 12/25/1960 12/27/2016 BONDED OUT

CARTER, BRANDON L 2/6/1989 12/27/2016 COURT ORDERED RELEASE

CLARK, BRAYASHA ARION TAYQUAN 7/1/1993 12/27/2016 NO CHARGES FILED

DARLING, VAN DOUGLAS JR 1/30/1968 11/2/2016 COURT ORDERED RELEASE

DAVIS-MYERS, TINA 12/16/1963 12/24/2016 TIME SERVED

DIANA, BRENNAN 3/27/1991 12/20/2016 COURT ORDERED RELEASE

EASTERLING, SHAWN TYLER 5/4/1995 12/24/2016 OWN RECOGNIZANCE

GILMORE, CARLTON L 5/3/1973 12/27/2016 COURT ORDERED RELEASE

HALL, MARQUISE LAJOHN 12/3/1990 7/1/2016 TIME SERVED

HORN, JONATHAN W 9/24/1992 10/28/2016 BONDED OUT

HUDSON, ROCHELLE ANNETTE 9/15/1995 12/23/2016 BONDED OUT

JOHNSON, RAYMOND DREW JR 3/13/1995 12/27/2016 BONDED OUT

JORDAN, ZHANIA TANISE 6/20/1994 12/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MCKINNEY, TERRANCE D 9/16/1986 9/30/2016 BONDED OUT

MCLEAN, JOHN E 1/13/1948 12/24/2016 TIME SERVED

MYNATT, DEONTA D 8/6/1989 10/15/2016 COURT ORDERED RELEASE

SCHELL, TINA MARIE 9/2/1966 12/2/2016 COURT ORDERED RELEASE

SCHEWIREY, GEORGE JOSEPH 1/2/1957 12/12/2016 BONDED OUT

SEAMAN, JOEY RYAN 5/28/1981 12/22/2016 COURT ORDERED RELEASE

TAYLOR, ROY J 4/10/1993 12/25/2016 BONDED OUT

TINKER, DEMETRIUS S 9/23/1980 11/17/2016 COURT ORDERED RELEASE

TRIPLETT, LORAY 8/7/1959 6/22/2016 TIME SERVED

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