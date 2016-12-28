BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ARNOLD, TRENT THOMAS 10/14/1998 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
BELTON, DEMOND O 12/28/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
BLALOCK, KEYSHAWN MARQUESE 5/16/1998 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
DATCHUK, ZACHARY MICHAEL 3/24/1993 BOARDMAN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
GREENWALT, DUSTIN M SR 10/22/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property
JOHNSON, SARA RAE 1/3/1987 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
LOWE, FALON MARIE 9/16/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business
METZINGER, KYLE R 11/10/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Criminal Damaging/Endangering
MOORE, ERIC LAMONT JR 8/25/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
MOORE, KEVIN MAURICE 8/25/1965 BOARDMAN POLICE DEPT. Felonious Assault_weapon or ordnance
PATRICK, GLENN J 12/12/1955 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Of Alcohol/Drug Consent Test Of 0.17 Or Higher
PHELAN, PATRICK DOYLE 10/31/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
STAPLES, TONY F 4/20/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
WYLIE, JAMEELAH I 8/26/1993 Aggravated Menacing
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALLEN, JAMES E 12/8/1980 12/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BAILEY SR, CURTIS D 12/25/1960 12/27/2016 BONDED OUT
CARTER, BRANDON L 2/6/1989 12/27/2016 COURT ORDERED RELEASE
CLARK, BRAYASHA ARION TAYQUAN 7/1/1993 12/27/2016 NO CHARGES FILED
DARLING, VAN DOUGLAS JR 1/30/1968 11/2/2016 COURT ORDERED RELEASE
DAVIS-MYERS, TINA 12/16/1963 12/24/2016 TIME SERVED
DIANA, BRENNAN 3/27/1991 12/20/2016 COURT ORDERED RELEASE
EASTERLING, SHAWN TYLER 5/4/1995 12/24/2016 OWN RECOGNIZANCE
GILMORE, CARLTON L 5/3/1973 12/27/2016 COURT ORDERED RELEASE
HALL, MARQUISE LAJOHN 12/3/1990 7/1/2016 TIME SERVED
HORN, JONATHAN W 9/24/1992 10/28/2016 BONDED OUT
HUDSON, ROCHELLE ANNETTE 9/15/1995 12/23/2016 BONDED OUT
JOHNSON, RAYMOND DREW JR 3/13/1995 12/27/2016 BONDED OUT
JORDAN, ZHANIA TANISE 6/20/1994 12/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MCKINNEY, TERRANCE D 9/16/1986 9/30/2016 BONDED OUT
MCLEAN, JOHN E 1/13/1948 12/24/2016 TIME SERVED
MYNATT, DEONTA D 8/6/1989 10/15/2016 COURT ORDERED RELEASE
SCHELL, TINA MARIE 9/2/1966 12/2/2016 COURT ORDERED RELEASE
SCHEWIREY, GEORGE JOSEPH 1/2/1957 12/12/2016 BONDED OUT
SEAMAN, JOEY RYAN 5/28/1981 12/22/2016 COURT ORDERED RELEASE
TAYLOR, ROY J 4/10/1993 12/25/2016 BONDED OUT
TINKER, DEMETRIUS S 9/23/1980 11/17/2016 COURT ORDERED RELEASE
TRIPLETT, LORAY 8/7/1959 6/22/2016 TIME SERVED
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